20.03.2026 | 13:49
Δοκιμαστικές πτήσεις στην Αττική για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
ΤτΕ: Χτύπησαν τα πρώτα καμπανάκια – Κατεβάζει την ανάπτυξη στο 1,9%
Οικονομικές Ειδήσεις 20 Μαρτίου 2026, 19:25

ΤτΕ: Χτύπησαν τα πρώτα καμπανάκια – Κατεβάζει την ανάπτυξη στο 1,9%

Στο 3,1% ανεβάζει τον πληθωρισμό η ΤτΕ, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
«Ανεβάζει» τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα η Τράπεζα της Ελλάδος, εξαιτίας των οικονομικών συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ ταυτόχρονα ρίχνει τον πήχη της φετινής ανάπτυξης κάτω από το 2%. Η ΤτΕ προβλέπει πως ο πληθωρισμός για φέτος θα ανέλθει στο 3,1% από 2,9% το 2025, ενώ αντίστοιχα η ανάπτυξη θα «πέσει» από το 2% στο 1,9%. Σύμφωνα με το σημείωμα ο πληθωρισμός θα μειωθεί στο 2,4% το 2027 και στο 2,3% το 2028. Παράλληλα η ανάπτυξη θα κινηθεί στο 2% του χρόνου και στο 1,7% το 2028.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο περιοδικό της σημείωμα “Note on the Greek Economy“, η Ευρώπη βιώνει επί του παρόντος ένα πολύ σημαντικό αρνητικό σοκ στον τομέα του ενεργειακού εφοδιασμού λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο αντίκτυπος αυτού του αρνητικού σοκ στην πραγματική οικονομία και στον πληθωρισμό θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της σύγκρουσης, τη σοβαρότητά της και τις τυχόν ζημίες στις δυνατότητες εφοδιασμού των πετρελαιοπαραγωγών χωρών στη Μέση Ανατολή.

ΤτΕ: Οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη

Οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας που «βλέπει» η ΤτΕ είναι οι εξής:
ψ

α) τον κύριο κίνδυνο που αποτελεί η πιθανή επιδείνωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς και η περαιτέρω αύξηση της οικονομικής αβεβαιότητας, η οποία θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον,

β) την περαιτέρω ενίσχυση του εμπορικού προστατευτισμού σε διεθνές επίπεδο,

γ) πιο επίμονο πληθωρισμό,

δ) εντονότερη στενότητα της αγοράς εργασίας και πιθανές υψηλότερες μισθολογικές πιέσεις,

ε) πιθανές φυσικές καταστροφές που συνδέονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης,

στ) πιθανό χαμηλότερο από το αναμενόμενο ρυθμό απορρόφησης και αξιοποίησης των κονδυλίων του RRF και

ζ) την βραδύτερη από το αναμενόμενο εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, με αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Τυχόν ανοδικοί κίνδυνοι σχετίζονται με: α) υψηλότερο από το αναμενόμενο δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή για τα έτη 2026 και 2027 και

β) καλύτερη από την αναμενόμενη εξέλιξη στον τομέα του τουρισμού.

Οι προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος βασίζονται στις βασικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση μακροοικονομικών προβλέψεων της ΕΚΤ του Μαρτίου 2026. Συνεπώς, δεν υπάρχει ρητή παραδοχή σχετικά με τη διάρκεια και την ένταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ οι τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων ακολουθούν τις πιο πρόσφατες τεχνικές παραδοχές που βασίζονται στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Η επίδραση του Ταμείου Ανάκαμψης

Κατά την περίοδο 2027-2028, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ προβλέπεται να ανέλθει σε 2,0%. Παρά τη λήξη της περιόδου εφαρμογής του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το 2026, το 2027 το επίπεδο των επενδύσεων αναμένεται να παραμείνει στα επίπεδα του 2026.

Σημειώνεται ότι, μετά τη λήξη της περιόδου εφαρμογής του Ταμείου, η συνιστώσα δανείων του RRF θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί την οικονομία, καθώς οι ενδιάμεσοι φορείς υλοποίησης, ιδίως οι εμπορικές τράπεζες, θα συνεχίσουν να εκταμιεύουν δόσεις δανείων
στους τελικούς δικαιούχους και μετά το 2026.

Οι δημόσιες επενδύσεις αναμένεται να καταγράψουν έναν ισχυρά αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης το 2027, λόγω της ολοκλήρωσης της εκταμίευσης πόρων από το RRF, ενώ οι επενδύσεις σε κατοικίες αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται τα επόμενα χρόνια, καλύπτοντας μέρος της διαφοράς από τον ιστορικό μέσο όρο τους ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Εξαγωγές και ανεργία

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να συνεχίσουν να αυξάνονται με μέσο ρυθμό 3,3% κατά τη διάρκεια της
περιόδου πρόβλεψης, σε συνάρτηση με την ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και την αναμενόμενη
βελτίωση της εξωτερικής ζήτησης.

Ωστόσο, η συμβολή του εξωτερικού τομέα στο ΑΕΠ θα είναι αρνητική κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια του ορίζοντα πρόβλεψης, λόγω της ταχείας αύξησης των εισαγωγών που οφείλεται στην έντονη επενδυτική δραστηριότητα, καθώς και του υψηλού ποσοστού εισαγωγών στην εγχώρια κατανάλωση.

Η ανεργία εκτιμάται ότι θα φθάσει το 8,2% το 2026, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω στο 7,7%
μέχρι το τέλος της περιόδου πρόβλεψης, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας τα επόμενα έτη.

Πηγή ΟΤ

ΤτΕ: Χτύπησαν τα πρώτα καμπανάκια – Κατεβάζει την ανάπτυξη στο 1,9%

ΤτΕ: Χτύπησαν τα πρώτα καμπανάκια – Κατεβάζει την ανάπτυξη στο 1,9%

Έρχεται ψηφιακός έλεγχος για τα επιδόματα – Οι αλλαγές του νέου συστήματος
Βάση δεδομένων 20.03.26

Έρχεται ψηφιακός έλεγχος για τα επιδόματα – Οι αλλαγές του νέου συστήματος

Έρχεται μια ψηφιακή βάση δεδομένων όπου θα καταγράφεται το σύνολο των παροχών από διαφορετικούς φορείς του δημοσίου και για κάθε δικαιούχο θα δημιουργείται ένα «ψηφιακό προφίλ»

Σύνταξη
CNBC: Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών
Resume Genius 20.03.26

Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών - Τα περισσότερα προσφέρουν εξαψήφιες αμοιβές

Οι άνδρες κατέχουν παγκοσμίως τις περισσότερες θέσεις εργασίας όμως, υπάρχουν και δέκα επαγγελματικές κατηγορίες που οι γυναίκες... κερδίζουν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF
Ενδείξεις απάτης 20.03.26

Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF

H Κομισιόν ζητάει εξηγήσεις από την Ελλάδα για κακοδιαχείριση και πιθανή απάτη σε προγράμματα κατάρτισης, ζητώντας να επιστραφεί το 25% κοινοτικών κονδυλίων που δαπανήθηκαν, σε σύνολο 6,5 εκ.ευρώ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κτηματολόγιο: Προσωρινό stop στις αγωγές Δημοσίου για ανακριβείς εγγραφές
Οικονομικές Ειδήσεις 20.03.26

Κτηματολόγιο: Προσωρινό stop στις αγωγές Δημοσίου για ανακριβείς εγγραφές

Δέκα ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες, προκειμένου να κινηθούν με ασφάλεια και να μην κινδυνέψουν να χάσουν την περιουσία τους

Προκόπης Γιόγιακας
Η τιμή του Brent ακόμη και στα 119 δολάρια ανά βαρέλι πριν υποχωρήσει – Κλονίζονται οι αγορές παγκοσμίως
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Η τιμή του Brent ακόμη και στα 119 δολάρια ανά βαρέλι πριν υποχωρήσει – Κλονίζονται οι αγορές παγκοσμίως

Οι μετοχές κατέρρευσαν στην Ευρώπη και την Ασία όταν οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν υψηλότερα νωρίς την Πέμπτη. Οι αμερικανικές μετοχές αντιμετώπισαν τις απότομες απώλειες.

Σύνταξη
Οι «27» προκρίνουν ευελιξία στη λήψη μέτρων για μείωση του κόστους ενέργειας –Επιμένουν σε ενεργειακή μετάβαση
Σύνοδος κορυφής 20.03.26

Οι «27» προκρίνουν ευελιξία στη λήψη μέτρων για μείωση του κόστους ενέργειας –Επιμένουν σε ενεργειακή μετάβαση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι «απαιτούνται στοχευμένες λύσεις βραχυπρόθεσμα» αναφορικά με το κόστος ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική ουδετερότητα και τις συγκεκριμένες καταστάσεις των κρατών μελών.

Σύνταξη
Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου της ΕΕ στη συμφωνία κατάργησης δασμών στα αμερικανικά προϊόντα εισαγωγής
Διεθνής Οικονομία 20.03.26

Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου της ΕΕ στη συμφωνία κατάργησης δασμών στα αμερικανικά προϊόντα εισαγωγής

Με ρήτρες ασφαλείας, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε το πρώτο πράσινο φως στην έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που υπεγράφη το καλοκαίρι στη Σκωτία.

Σύνταξη
Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Ο φόβος του στασιμοπληθωρισμού λόγω των στρατιωτικών χτυπημάτων σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά στις κεντρικές τράπεζες του κόσμου

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Ουκρανία: Αντιμέτωπη με οικονομική κατάρρευση – Αδειάζει η κλεψύδρα για το Κίεβο
Ο χρόνος τελειώνει 19.03.26

Η Ουκρανία αντιμέτωπη με οικονομική κατάρρευση - Αδειάζει η κλεψύδρα για το Κίεβο

Το εγκεκριμένο δάνειο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ύψους 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία «πάγωσε» και το Κίεβο κινδυνεύει να ξεμείνει από χρήματα τον Απρίλιο. Κραυγή αγωνίας από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έρχεται ψηφιακός έλεγχος για τα επιδόματα – Οι αλλαγές του νέου συστήματος
Βάση δεδομένων 20.03.26

Έρχεται ψηφιακός έλεγχος για τα επιδόματα – Οι αλλαγές του νέου συστήματος

Έρχεται μια ψηφιακή βάση δεδομένων όπου θα καταγράφεται το σύνολο των παροχών από διαφορετικούς φορείς του δημοσίου και για κάθε δικαιούχο θα δημιουργείται ένα «ψηφιακό προφίλ»

Σύνταξη
Η Σοφία Κόπολα μας δίνει μια κινηματογραφική δόση από Μαρκ Τζέικομπς
Συμβατικό; Όχι 20.03.26

Η Σοφία Κόπολα μας δίνει μια κινηματογραφική δόση από Μαρκ Τζέικομπς

Η Σοφία Κόπολα υπογράφει το ντοκιμαντέρ «Marc by Sofia» που ακολουθεί τον Μαρκ Τζέικομπς κατά τη διάρκεια των 12 εβδομάδων που προηγήθηκαν της επίδειξης της κολεξιόν του για την άνοιξη του 2024.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Κούβα απορρίπτει αλλαγή του Σοσιαλισμού ή απομάκρυνση του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ
Αβάνα 20.03.26

Η Κούβα απορρίπτει αλλαγή του Σοσιαλισμού ή απομάκρυνση του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ

«Μπορώ κατηγορηματικά να επιβεβαιώσω ότι (…) το πολιτικό σύστημα της Κούβας δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες δε Κόσιο

Σύνταξη
Επιστολή Ανδρουλάκη στους προέδρους ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς για θεματικό τραπέζι διαλόγου στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
«Σύνταγμα και Θεσμοί» 20.03.26

Επιστολή Ανδρουλάκη στους προέδρους ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς για θεματικό τραπέζι διαλόγου στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθύνει πρόσκληση στους προέδρους των ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέας Αριστεράς για συμμετοχή στο θεματικό τραπέζι διαλόγου με θέμα «Σύνταγμα και Θεσμοί», στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Patriot στη Σαουδική Αραβία: Εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο ή όχι;
Διπλωματία 20.03.26

Patriot στη Σαουδική Αραβία: Εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο ή όχι;

Η συζήτηση περί εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο Ισραήλ - ΗΠΑ - Ιράν οξύνθηκε ιδιαίτερα μετά την είδηση κατάρριψης δύο βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν με στόχο την Σαουδική Αραβία από τους ελληνικούς Patriot.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αμερικανική απόβαση στα Στενά του Ορμούζ; Μπορεί να αποδειχθεί αποστολή αυτοκτονίας
El Mundo 20.03.26

Αμερικανική απόβαση στα Στενά του Ορμούζ; Μπορεί να αποδειχθεί αποστολή αυτοκτονίας

Αν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν απόβαση στα εδάφη στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να αποδειχθεί το χειρότερο λάθος του πολέμου. Οι αναλογίες με αυτές της μάχης της Καλλίπολης στο Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο δείχνουν λουτρό αίματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κι όμως, η Ούμα Θέρμαν δεν τρελένεται για βία
Plot twist 20.03.26

Η Ούμα Θέρμαν δεν τρελένεται για βία, παρόλο που πρωταγωνίστησε στο «Kill Bill»

Παρά τη σύνδεσή του ονόματος της με τις ταινίες «Kill Bill: Volume 1» και «Kill Bill: Volume 2», η Ούμα Θέρμαν υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι η βία στην οθόνη δεν είναι το ατού της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα προειδοποίηση Αραγτσί: Αν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν χτυπηθούν ξανά, δεν θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Νέα προειδοποίηση Αραγτσί: Αν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν χτυπηθούν ξανά, δεν θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση

Τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ παρουσιάζουν τα πολεμικά τους επιτεύγματα στο Ιράν με αυτόν που παρουσίαζαν τον πόλεμο του Βιετνάμ, συνέκρινε ο Αμπάς Αραγτσί, σχολιάζοντας ειρωνικά: «Διαφορετική δεκαετία, το ίδιο 'κερδίζουμε'»

Σύνταξη
Θραύσματα πυραύλου έπεσαν κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ
Κόσμος 20.03.26

Θραύσματα πυραύλου έπεσαν κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ

«Η ιρανική επίθεση σε ιερούς τόπους, ιερούς για τρεις θρησκείες, αποκαλύπτει την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικό», έγραψε στο X ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Για την επόμενη εβδομάδα η παραίτηση Χαρίτση – Σύμπνοια με Σακελλαρίδη – Στο επίκεντρο η κοινοβουλευτική ομάδα
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Για την επόμενη εβδομάδα η παραίτηση Χαρίτση – Σύμπνοια με Σακελλαρίδη – Στο επίκεντρο η κοινοβουλευτική ομάδα

Το ραντεβού του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση και του γραμματέα Γαβριήλ Σακελλαρίδη ολοκληρώθηκε σε καλό κλίμα, παραφωνίες για το μέλλον του κόμματος στη Βουλή. Τελικές αποφάσεις συντεταγμένα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Σάντσεθ: Ανακοίνωσε 80 μέτρα 5 δισ. για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου – Μείωση ΦΠΑ και πάγωμα ενοικίων
Ισπανία 20.03.26

Σάντσεθ: Ανακοίνωσε 80 μέτρα 5 δισ. για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου – Μείωση ΦΠΑ και πάγωμα ενοικίων

«Οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτες απαντήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πέδρο Σάντσεθ, μετά από έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

Σύνταξη
UVEX 1/26: Η πρώτη άσκηση πειραματισμού και προώθησης της καινοτομίας του Πολεμικού Ναυτικού
Ελλάδα 20.03.26

UVEX 1/26: Η πρώτη άσκηση πειραματισμού και προώθησης της καινοτομίας του Πολεμικού Ναυτικού

Η UVEX 1/26 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων και προαγωγής της συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Σύνταξη
ΥΠΑΜ Ηνωμένου Βασιλείου: Κρίσιμος ο ρόλος των βάσεων στην Κύπρο για την ασφάλεια της περιοχής
Κόσμος 20.03.26

ΥΠΑΜ Ηνωμένου Βασιλείου: Κρίσιμος ο ρόλος των βάσεων στην Κύπρο για την ασφάλεια της περιοχής

Σε ρεπορτάζ του BBC σημειώνεται ότι ενδεχόμενη διαπραγμάτευση για τις βάσεις θα ήταν περίπλοκη, δεδομένου ότι στην ιδρυτική διακήρυξη για την ανεξαρτησία της Κύπρου συμμετείχαν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, η Τουρκία και οι δύο κοινότητες του νησιού

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΠΑΟΚ: Επιστρέφει σταδιακά ο Γιακουμάκης
Ποδόσφαιρο 20.03.26

ΠΑΟΚ: Επιστρέφει σταδιακά ο Γιακουμάκης

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Βόλο (22/3, 19:00), με τους Ζίβκοβιτς-Κένι να υποβάλλονται σε θεραπεία, ενώ ο Γιακουμάκης ακολούθησε μέρος του προγράμματος

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

