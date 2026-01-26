newspaper
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Σούπερ μάρκετ: Όταν η ανάπτυξη δεν φέρνει κέρδη
Οικονομία 26 Ιανουαρίου 2026

Σούπερ μάρκετ: Όταν η ανάπτυξη δεν φέρνει κέρδη

Οι πωλήσεις αυξάνονται, ωστόσο μια σειρά από κόστη λειτουργίας υπονομεύουν την κερδοφορία των σούπερ μάρκετ

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
A
A
Spotlight

Το 2025 ήταν για το ελληνικό λιανεμπόριο μία «πλουσιοπάροχη» χρονιά. Οι πωλήσεις των αλυσίδων σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν σε εντυπωσιακά επίπεδα, αυξήθηκε ο όγκος των πωλήσεων σε αξιόλογο ποσοστό μετά από χρόνια, αλλά μέχρι εκεί! Σύμφωνα με τις προβλέψεις του κλάδου για μία ακόμη χρονιά τα κέρδη των αλυσίδων αναμένεται να είναι … μειωμένα!

Στη διάρκεια του 2025 οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου των σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τη Nielsen, ανήλθαν στα 16,2 δισ. ευρώ

Πηγές της αγοράς με τις οποίες συνομίλησε ο ΟΤ έλεγαν πως τα κέρδη – σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν ακολουθήσει την τάση των άλλων βασικών μεγεθών της αγοράς – «ψαλλιδίστηκαν» από τα γενικά έξοδα και τις βασικές ανάγκες για την λειτουργία των επιχειρήσεων. Κι ως εκ τούτου δεν θα μειωμένα μόνο ως καθαρό ποσοστό επί των πωλήσεων, αλλά και σε απόλυτους αριθμούς!

Αναλυτικότερα στη διάρκεια του 2025 οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου των σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τη Nielsen, ανήλθαν στα 16,2 δισ. ευρώ, έναντι 15,15 δισ. ευρώ το 2024, ενώ ο όγκος των πωλήσεων υπολογίζεται ότι αυξήθηκε κατά 3,8%, σημαντικά πάνω από το πληθωρισμό του κλάδου.

Πόσο αυξήθηκαν τα έξοδα λειτουργίας

Τέτοιο ποσοστό αύξησης όγκου είχε πολλά χρόνια να δει ο κλάδος. Ομως σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του ΟΤ, τις προβλέψεις, τις εκτιμήσεις και τα κατ΄ αρχήν στοιχεία των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αμέσως μετά αρχίζουν τα … δύσκολα! Οι προμηθευτικές επιχειρήσεις των αλυσίδων σούπερ μάρκετ απέσπασαν τα 10,22 δισ. ευρώ έναντι 9,556 δισ. ευρώ το 2024, δηλαδή το 63,1% του προαναφερόμενου συνολικού τζίρου του κλάδου. Ομως τα συνολικά έξοδα λειτουργίας αυξήθηκαν επίσης – από 3,290 δισ. ευρώ το 2024 σε 3,550 δισ. ευρώ το 2025, δηλαδή μία αύξηση της τάξης των 260 εκατ. ευρώ.

Οπως μάλιστα σημειώνεται χαρακτηριστικά από 21,7% των πωλήσεων ανήλθαν στα 21,9%. Κι εκτός από το σκέλος της μισθοδοσίας το οποίο φυσικά αυξήθηκε, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού – δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ πειραματίζονται πολύ σοβαρά για να αυξήσουν τον αριθμό των αυτόματων ταμείων, δηλαδή χωρίς υπαλλήλους – σημαντική αύξηση παρουσίασαν η ενέργεια από 224 εκατ. ευρώ σε 241 εκατ. ευρώ, τα ενοίκια από 211 εκατ. ευρώ σε 227 εκατ. ευρώ, τα logistics πό 188 εκατ. ευρώ σε 202 εκατ. ευρώ, οι τόκοι των τραπεζών από 150 εκατ. ευρώ σε 160 εκατ. ευρώ. Οπως και τα άλλα μεγέθη της οικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Στο 1,41% κλείδωσε το περιθώριο κέρδους

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις ίδιες πηγές του ΟΤ εκτιμάται ότι το καθαρό προ φόρων περιθώριο κέρδους από 1,65% που ήταν το 2024 θα διαμορφωθεί το 2025 στα 1,41%! Γεγονός που σημαίνει ότι τα συνολικά προ φόρων κέρδη των αλυσίδων σούπερ μάρκετ στη διάρκεια του 2025 αναμένεται κατά τις εκτιμήσεις να διαμορφωθούν στα 197 εκατ. ευρώ έναντι 215 εκατ. ευρώ το 2024. Και το τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους θα διαμορφωθεί στα 154 εκατ. ευρώ έναντι 168 εκατ. ευρώ το 2025!

Κι όλα αυτά σε μία εξαιρετική χρονιά! Είναι το γεγονός αυτό που κάνει λόγο για «υπερεπαγγελματισμό» στο κλάδο, επισημαίνοντας τον μεγάλο αριθμό των σημείων πώλησης – περίπου 4.500 σούπερ μάρκετ – και προκαλεί εκτιμήσεις για ένα νέο γύρο συγκέντρωσης της αγοράς. Κι όχι μόνο στο «κάτω μέρος», αλλά και στο … «πάνω μέρος» του κλάδου!

Πηγή: OT

Κοινωνία
Τρίκαλα: Τέσσερις εργαζόμενες νεκρές από τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο

Τρίκαλα: Τέσσερις εργαζόμενες νεκρές από τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο

Γλυφάδα: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 46χρονος πατροκτόνος – Σοκαριστικές μαρτυρίες για την δολοφονία
Ελλάδα 26.01.26

Στον εισαγγελέα σήμερα ο 46χρονος πατροκτόνος στη Γλυφάδα - Σοκαριστικές μαρτυρίες για την δολοφονία

Ο 46χρονος που είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν και για τη δολοφονία της μητέρας του, είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνος για τον εαυτό τους και το περιβάλλον του

Σύνταξη
Κικίλιας: Επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας με το Master Plan του λιμένα Πατρών
Πολιτική 26.01.26

Κικίλιας: Επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας με το Master Plan του λιμένα Πατρών

«Η στήριξη των τοπικών οικονομιών αποτελεί βασικό μας στόχο στην προσπάθεια που κάνουμε για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των λιμανιών της χώρας», δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 85-111: Μαγικός Κάρι και… περίπατος (vids)
Μπάσκετ 26.01.26

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 85-111: Μαγικός Κάρι και… περίπατος (vids)

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς λύγισαν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 111-85, σε μία βραδιά που ο Στεφ Κάρι έδωσε σόου ολοκληρώνοντας το ματς με 26 πόντους, 7 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Σύνταξη
Μαρόκο: Έχασε το τρόπαιο, άλλα κέρδισε πάρα πολλά λεφτά
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Μαρόκο: Έχασε το τρόπαιο, άλλα κέρδισε πάρα πολλά λεφτά

Περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ άμεσα έσοδα, 2,3 δισ. επενδύσεις και το 80% των υποδομών του Μουντιάλ 2030 έτοιμο – Πώς το CAN 2025 μετατράπηκε σε στρατηγικό όπλο ανάπτυξης και τουρισμού για το Μαρόκο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ξενοδοχεία χωρίς πόρτα στο μπάνιο: μινιμαλισμός ή οικονομικός συμβιβασμός;
Έγινε κίνημα 26.01.26

Ξενοδοχεία χωρίς πόρτα στο μπάνιο: μινιμαλισμός ή οικονομικός συμβιβασμός;

Γιατί ολοένα και περισσότερα ξενοδοχεία καταργούν την πόρτα του μπάνιου, ποιο είναι το πραγματικό κόστος πίσω από την απόφαση και πώς γεννήθηκε το κίνημα αντίδρασης “BringBackDoors”

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μακελειό στο Μεξικό: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ποδοσφαιρικό αγώνα – Τουλάχιστον 11 νεκροί και 12 τραυματίες
Εικόνες - Βίντεο 26.01.26

Μακελειό στο Μεξικό: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ποδοσφαιρικό αγώνα – Τουλάχιστον 11 νεκροί και 12 τραυματίες

Η επίθεση διαπράχθηκε στην πόλη Σαλαμάνκα στο Μεξικό - Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών

Σύνταξη
Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα και επίσημα από σήμερα η καθηγήτρια που φίμωσε τον μαθητή
Στις Σέρρες 26.01.26

«Το μαρτύριο που ζούσαν τα παιδιά και οι καθηγητές επιδεινώθηκε τα τελευταία 3 χρόνια» - Σάλος με την καθηγήτρια που φίμωσε τον μαθητή

Με εντολή της υπουργού Παιδείας έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης

Σύνταξη
Σαφάρι ελέγχων για POS και IRIS – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.01.26

Σαφάρι ελέγχων για POS και IRIS – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

Για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS και IRIS, αλλά δεν έχουν συνδέσει τα συστήματά τους με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ, προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα.

Σύνταξη
Κυβέρνηση: «Θετική ατζέντα» (ξανά) με νύχια και με δόντια
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Κυβέρνηση: «Θετική ατζέντα» (ξανά) με νύχια και με δόντια

Σε νέο αγώνα δρόμου επιδίδεται η κυβέρνηση, αναζητώντας τη φυγή προς τα μπρος μετά την κρίση με τον αγροτικό κόσμο. Η προσπάθεια επαναφοράς της λεγόμενης «θετικής ατζέντας», τα ορόσημα και οι πονοκέφαλοι για το Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
