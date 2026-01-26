Σούπερ μάρκετ: Όταν η ανάπτυξη δεν φέρνει κέρδη

Το 2025 ήταν για το ελληνικό λιανεμπόριο μία «πλουσιοπάροχη» χρονιά. Οι πωλήσεις των αλυσίδων σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν σε εντυπωσιακά επίπεδα, αυξήθηκε ο όγκος των πωλήσεων σε αξιόλογο ποσοστό μετά από χρόνια, αλλά μέχρι εκεί! Σύμφωνα με τις προβλέψεις του κλάδου για μία ακόμη χρονιά τα κέρδη των αλυσίδων αναμένεται να είναι … μειωμένα!

Στη διάρκεια του 2025 οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου των σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τη Nielsen, ανήλθαν στα 16,2 δισ. ευρώ

Πηγές της αγοράς με τις οποίες συνομίλησε ο ΟΤ έλεγαν πως τα κέρδη – σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν ακολουθήσει την τάση των άλλων βασικών μεγεθών της αγοράς – «ψαλλιδίστηκαν» από τα γενικά έξοδα και τις βασικές ανάγκες για την λειτουργία των επιχειρήσεων. Κι ως εκ τούτου δεν θα μειωμένα μόνο ως καθαρό ποσοστό επί των πωλήσεων, αλλά και σε απόλυτους αριθμούς!

Αναλυτικότερα στη διάρκεια του 2025 οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου των σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τη Nielsen, ανήλθαν στα 16,2 δισ. ευρώ, έναντι 15,15 δισ. ευρώ το 2024, ενώ ο όγκος των πωλήσεων υπολογίζεται ότι αυξήθηκε κατά 3,8%, σημαντικά πάνω από το πληθωρισμό του κλάδου.

Πόσο αυξήθηκαν τα έξοδα λειτουργίας

Τέτοιο ποσοστό αύξησης όγκου είχε πολλά χρόνια να δει ο κλάδος. Ομως σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του ΟΤ, τις προβλέψεις, τις εκτιμήσεις και τα κατ΄ αρχήν στοιχεία των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αμέσως μετά αρχίζουν τα … δύσκολα! Οι προμηθευτικές επιχειρήσεις των αλυσίδων σούπερ μάρκετ απέσπασαν τα 10,22 δισ. ευρώ έναντι 9,556 δισ. ευρώ το 2024, δηλαδή το 63,1% του προαναφερόμενου συνολικού τζίρου του κλάδου. Ομως τα συνολικά έξοδα λειτουργίας αυξήθηκαν επίσης – από 3,290 δισ. ευρώ το 2024 σε 3,550 δισ. ευρώ το 2025, δηλαδή μία αύξηση της τάξης των 260 εκατ. ευρώ.

Οπως μάλιστα σημειώνεται χαρακτηριστικά από 21,7% των πωλήσεων ανήλθαν στα 21,9%. Κι εκτός από το σκέλος της μισθοδοσίας το οποίο φυσικά αυξήθηκε, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού – δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ πειραματίζονται πολύ σοβαρά για να αυξήσουν τον αριθμό των αυτόματων ταμείων, δηλαδή χωρίς υπαλλήλους – σημαντική αύξηση παρουσίασαν η ενέργεια από 224 εκατ. ευρώ σε 241 εκατ. ευρώ, τα ενοίκια από 211 εκατ. ευρώ σε 227 εκατ. ευρώ, τα logistics πό 188 εκατ. ευρώ σε 202 εκατ. ευρώ, οι τόκοι των τραπεζών από 150 εκατ. ευρώ σε 160 εκατ. ευρώ. Οπως και τα άλλα μεγέθη της οικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Στο 1,41% κλείδωσε το περιθώριο κέρδους

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις ίδιες πηγές του ΟΤ εκτιμάται ότι το καθαρό προ φόρων περιθώριο κέρδους από 1,65% που ήταν το 2024 θα διαμορφωθεί το 2025 στα 1,41%! Γεγονός που σημαίνει ότι τα συνολικά προ φόρων κέρδη των αλυσίδων σούπερ μάρκετ στη διάρκεια του 2025 αναμένεται κατά τις εκτιμήσεις να διαμορφωθούν στα 197 εκατ. ευρώ έναντι 215 εκατ. ευρώ το 2024. Και το τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους θα διαμορφωθεί στα 154 εκατ. ευρώ έναντι 168 εκατ. ευρώ το 2025!

Κι όλα αυτά σε μία εξαιρετική χρονιά! Είναι το γεγονός αυτό που κάνει λόγο για «υπερεπαγγελματισμό» στο κλάδο, επισημαίνοντας τον μεγάλο αριθμό των σημείων πώλησης – περίπου 4.500 σούπερ μάρκετ – και προκαλεί εκτιμήσεις για ένα νέο γύρο συγκέντρωσης της αγοράς. Κι όχι μόνο στο «κάτω μέρος», αλλά και στο … «πάνω μέρος» του κλάδου!

Πηγή: OT