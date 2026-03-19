Δυστυχώς, ένας ακόμη νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του το πρωί της Πέμπτης σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Φθιώτιδα και συγκεκριμένα στον δρόμο που συνδέει την Ξυνιάδα με τον Ε65.

Πρόκειται για 21χρονο οδηγό ΙΧΕ από χωριό του Δομοκού, το αυτοκίνητο του οποίου συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές.

Σφοδρή σύγκρουση του ΙΧ με το λεωφορείο

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος νέος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Δομοκό, καθώς και πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ, το οποίο τελικά δε χρειάστηκε να φτάσει στο σημείο.

Ο 21χρονος οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες από το lamiareport, απεγκλωβίστηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας για να διαπιστωθεί ο θάνατός του.

Ο οδηγός του λεωφορείου είναι καλά στην υγεία του.