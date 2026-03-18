Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
18.03.2026 | 08:40
Φωτιά και θειάφι – Εξωπλανήτης νέας κατηγορίας είναι πραγματική Κόλαση
Διάστημα 18 Μαρτίου 2026, 11:53

Ο εξωπλανήτης L 98-59 d καλύπτεται από έναν ωκεανό μάγματος και η τοξική ατμόσφαιρα μυρίζει κλούβιο αβγό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο ωκεανός αποτελείται από πυρωμένο μάγμα και ο καυτός αέρας μεταφέρει θειάφι και τη χαρακτηριστική μυρωδιά του κλούβιου αβγού. Αν η κόλαση υπήρχε, θα μπορούσε κάλλιστα να βρίσκεται στον L 98-59 d, έναν εξωπλανήτη που αψηφά τις προσπάθειες ταξινόμησης.

Ο L 98-59 d βρίσκεται σε απόσταση 34 ετών φωτός από τη Γη, στην κατεύθυνση του αστερισμού του Ιπτάμενου Ιχθύος, ορατού μόνο από το νότιο ημισφαίριο. Περιφέρεται γύρω από έναν ερυθρό νάνο, ένα αναιμικό, χλωμό άστρο που εκπέμπει μόλις το 1% της ακτινοβολίας του Ήλιου.

Ο εξωπλανήτης έχει διάμετρο περίπου 60% μεγαλύτερη από της Γης, αν και η πυκνότητά του είναι μικρότερη. Χαρακτηρίζεται από έναν παγκόσμιο ωκεανό μάγματος, με βάθος αρκετών χιλιομέτρων, και ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις θείου. Όπως φαίνεται, ένα ανεξέλεγκτο φαινόμενο θερμοκηπίου κρατά αυτό τον κόσμο σε θερμοκρασία γύρω στους 1.500 Κελσίου.

«O ωκεανός μάγματός δεν έχει διακριτή δομή, επομένως δεν υπάρχει φλοιός, ανώτερος μανδύας και κατώτερος μανδύας. Ο ωκεανός είναι ένα ενιαίο, βαθύ, ημιρρευστό στρώμα» δήλωσε ο Χάρισον Νίκολς του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, πρώτος συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύεται στο Nature Astronomy.

Ο ωκεανός λιωμένων πετρωμάτων καταλαμβάνει τον μεγαλύτερο όγκο του L 98-59 d, ενώ ο μεταλλικός πυρήνας δείχνει μικρός, καθώς αντιστοιχεί στο 10 με 30 τοις εκατό της ακτίνας του πλανήτη.

Μια κατηγορία από μόνος του

Η πυκνή, τοξική ατμόσφαιρα αποτελείται κυρίως από υδρογόνο αλλά έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε θείο. Αποτελείται κατά περίπου 10% από υδρόθειο, αέριο που μυρίζει σαν χαλασμένο αβγό.

«Η μύτη σας μπορεί να ανιχνεύει το υδρόθειο σε συγκεντρώσεις ενός μέρους ανά δισεκατομμύριο, οπότε ο πλανήτης θα ήταν αφόρητα δύσοσμος. Δεν θα επιζούσατε όμως αρκετά στην καυτή ατμόσφαιρα για να το προσέξετε» σχολίασε ο Ρέιμοντ Πιέρχουμπερτ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του MIT.

Ο L 98-59 d ανακαλύφθηκε το 2019. Παρατηρήθηκε με το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb το 2024 και από επίγεια τηλεσκόπια το 2025. Οι ερευνητές συνδύασαν τις παρατηρήσεις με υπολογιστικές προσομοιώσεις για να ιχνηλατήσουν την εξέλιξή του από τη γέννησή του μέχρι σήμερα –περίπου 5 δισεκατομμύρια χρόνια, λίγο περισσότερο από την ηλικία της Γης στα 4,6 δισ. χρόνια.

Από τους περίπου 6.100 εξωπλανήτες που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα –πλανήτες εκτός του Ηλιακού Συστήματος- κανένας δεν μοιάζει με τον L 98-59 d. Ο ωκεανός μάγματος και η θειούχος ατμόσφαιρας τον τοποθετούν για την ώρα σε μια δική του, νέα κατηγορία.

Όλοι οι πλανήτες ξεκινούν τη ζωή τους ως πυρωμένες σφαίρες μάγματος, συνήθως όμως ψύχονται σταδιακά, όπως συνέβη και στη Γη. Ο L 98-59 d παραμένει αιώνια καυτός λόγω της πυκνής ατμόσφαιρας που συγκρατεί θερμότητα, λόγω της ακτινοβολίας του μητρικού του άστρου, αλλά και λόγω βαρυτικών επιδράσεων με τους υπόλοιπους τέσσερις πλανήτες που έχουν ανακαλυφθεί ως σήμερα γύρω από το ίδιο άστρο.

«Η ανακάλυψη υποδηλώνει ότι οι κατηγορίες που χρησιμοποιούν σήμερα οι αστρονόμοι για να περιγράψουν τους μικρούς πλανήτες μπορεί να είναι υπεραπλουστευτικές» σχολίασε ο Νίκολς.

«Αν και αυτός ο λιωμένος πλανήτης είναι απίθανο να φιλοξενεί ζωή, αντικατοπτρίζει τη μεγάλη ποικιλία κόσμων που υπάρχουν πέρα από το Ηλιακό Σύστημα. Μπορούμε λοιπόν να αναρωτηθούμε: ποιοι άλλοι τύποι πλανητών περιμένουν να ανακαλυφθούν;»

Ελληνικές εξαγωγές: Ο πόλεμος αυξάνει κόστος και «παγώνει» ροές προς Ασία και Περσικό Κόλπο

Ιράν: Χρειάζεται νέο πρωτόκολλο για τα Στενά του Ορμούζ

2024 YR4: Καθησυχαστική η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία – «Η Σελήνη είναι ασφαλής»
ESA 11.03.26

Ο αστεροειδής 2024 YR4 είχε μια μικρή πιθανότητα πρόσκρουσης στη Σελήνη διαταράσσοντας τη λειτουργία των δορυφόρων. Αυτή η μικρή πιθανότητα σχεδόν εκμηδενίστηκε σύμφωνα με νεότερες παρατηρήσεις.

Το James Webb αποκάλυψε έναν «γιγάντιο εγκέφαλο» στα βάθη του γαλαξία μας
Φωτογραφίες 11.03.26

Το James Webb κατέγραψε μια συγκλονιστική εικόνα: ένα ετοιμοθάνατο άστρο που δημιουργεί την απόκοσμη οπτική ψευδαίσθηση ενός τεράστιου ανθρώπινου εγκεφάλου αποβάλλοντας τα αέρια του.

Επιστήμονες φωτογράφισαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας
Συναρπαστικό 11.03.26

Μια συγκλονιστική νέα εικόνα από την καρδιά του Γαλαξία αποκαλύπτει τον βίαιο χορό των άστρων γύρω από τον Τοξότη Α*, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στο σημείο όπου η φυσική συναντά το άπειρο.

Ρεβίθια καλλιεργήθηκαν με επιτυχία σε προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος
Σοδειά για το μέλλον 10.03.26

Επιστήμονες στις ΗΠΑ κατάφεραν να καλλιεργήσουν ρεβίθια σε συνθήκες που προσομοίαζαν με εκείνες της επιφάνειας της Σελήνης δείχνοντας τον δρόμο για τις μελλοντικές… εξωγήινες καλλιέργειες.

Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν
Κίτρινος υπεργίγαντας 02.03.26

Το άστρο WOH G64, περίπου 1.600 φορές μεγαλύτερο από τον Ήλιο, προσφέρει νέα στοιχεία για το πώς εξελίσσονται και πεθαίνουν τα εξαιρετικά μεγάλα άστρα.

Εξωγήινοι: Πιθανοί, αλλά άφαντοι
Αναφορές θεάσεων 01.03.26

Η δήλωση Ομπάμα ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί αναζωπυρώνει τη συζήτηση για ζωή στο Σύμπαν - Στατιστική πιθανότητα δεν σημαίνει απόδειξη, λένε οι επιστήμονες

Η Τουρκία ανακοίνωσε την ανάπτυξη από το ΝΑΤΟ νέου συστήματος Patriot στο Ιντσιρλίκ
Κόσμος 18.03.26

«Νέο σύστημα Patriot, το οποίο παραγγέλθηκε από την Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση του Ράμστάιν, αναπτύσσεται συμπληρωματικά στο ισπανικό σύστημα Patriot που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία», ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας

Ρίτα Γουίλσον: Μιλά με άπταιστα ελληνικά on camera και δηλώνει την αγάπη της για την Ελλάδα
Fizz 18.03.26

H Ρίτα Γουίλσον δηλώνει «όταν είμαι στην Ελλάδα νιώθω σαν το σπίτι μου». Δεν έκρυψε τη χαρά της όταν άκουσε ερώτηση στα ελληνικά, απαντώντας με φυσικότητα και άνεση στη γλώσσα της καταγωγής της.

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
Media 18.03.26

Στις 22 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με ΤΑ ΝΕΑ
Media 18.03.26

Στις 21 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν μαζί με το περιοδικό Int., που είναι αφιερωμένο στις μεγάλες γεωπολιτικές εντάσεις της εποχής.

Ο κανονισμός που… στέρησε το Κόπα Άφρικα από τη Σενεγάλη
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Δύο άρθρα του κανονισμού του Κόπα Άφρικα ήταν αυτά που επικαλέστηκε η CAF για να αλλάξει το αποτέλεσμα του τελικού και το Μαρόκο να πάρει τελικά το τρόπαιο, στερώντας τον τίτλο από τη Σενεγάλη.

Τακτική η ενημέρωση Βορίδη από Βάρρα – στοιχεία θα καταθέσει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δίκη Μελά-Ρέππα
Νέα έγγραφα 18.03.26

Συχνές επαφές με τη διοίκηση του υπουργείου και ενδοϋπηρεσιακό πόλεμο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επί των ημερών της διοίκησης Βάρρα δείχνουν έγγραφα που είδε το in.

Ο Κακλαμάνης ζητά να μην διακοπεί η λειτουργία του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle
Πρόεδρος της Βουλής 18.03.26

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης εκφράζει τη βαθύτατη λύπη για την αιφνιδιαστική διακοπή της ελληνόφωνης υπηρεσίας, στο πλαίσιο των ευρύτερων περικοπών και αναδιάρθρωσης του διεθνή ραδιοτηλεοπτικού φορέα Deutsche Welle

Athens Emerges as Leading Hotel Market
English edition 18.03.26

Athens had already led the rankings between 2022 and 2024, with double-digit growth in hotel values (11.6%, 11.2% and 11.8% respectively).

ΠΑΣΟΚ: Την Πέμπτη παραδίδει την έδρα του ο Κωνσταντινόπουλος – «Κλείνει ένας συναρπαστικός κύκλος ζωής»
ΠΑΣΟΚ 18.03.26

Σήμερα ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος θα ψηφίσει για τον νέο αντιπρόεδρο της Βουλής, θέση που απώλεσε με τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, και αύριο θα πραγματοποιήσει την τελευταία ομιλία του στην ολομέλεια

Ο πόλεμος μπορεί να καταστήσει το Ιράν το επόμενο αποτυχημένο κράτος – Το τίμημα για την Ευρώπη θα είναι βαρύ
Social Europe 18.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν είναι σαφώς περισσότερο παράνομος, αλλά και πιο επικίνδυνος από εκείνον στο Ιράκ. Και τα αποτελέσματά του θα είναι πιο επικίνδυνα από εκείνα του πολέμου κατά του Σαντάμ Χουσεΐν.

Οι 36 πόντοι του Φουρνιέ, το ρεκόρ καριέρας με τους Νικς και οι τρεις 30άρες στο 2026 (vids)
Euroleague 18.03.26

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε ασύλληπτη εμφάνιση στο ΣΕΦ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και πέτυχε την τρίτη 30άρα τη φετινή σεζόν - Ποιο είναι το κανονικό ρεκόρ του Γάλλου παιχταρά...

Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές: Εάν υπουργός άλλης κυβέρνησης έκανε τη δήλωση του Γεωργιάδη θα είχε παραιτηθεί
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Η δημόσια συζήτηση για τις υποκλοπές ελέγχεται από τη ΝΔ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στηλιτεύοντας τις δηλώσεις Γεωργιάδη περί «αδιάφορου» θέματος - Τι είπε για τον πόλεμο και τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ

«Ξεχύθηκαν» στους δρόμους στο Μαρόκο – Οπαδοί βγήκαν για να πανηγυρίσουν το Κόπα Άφρικα (vids)
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Οι δρόμοι σε όλο το Μαρόκο γέμισαν από χιλιάδες φιλάθλους που πανηγύρισαν έξαλλα την ιστορική απόφαση της CAF, στήνοντας ένα ατελείωτο πάρτι σε Καζαμπλάνκα και Ραμπάτ για την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Σε εξέλιξη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών – Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας
ΟΕΝΓΕ 18.03.26

«Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ανθρώπινα ωράρια», αναφέρει η ΟΕΝΓΕ

Ο Μάρκο Ρούμπιο αρνείται ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ανατρέψουν τον πρόεδρο της Κούβας
Κόσμος 18.03.26

Η New York Times υποστήριξε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έθεσε σε Κουβανούς διαπραγματευτές ως όρο την απομάκρυνση του προέδρου Ντίας-Κανέλ, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Ο Φουρνιέ… ανάγκασε τον Γιασικεβίτσιους σε αυτοκριτική: «Είναι ξεκάθαρο ότι έκανα κακή δουλειά» (vid)
Euroleague 18.03.26

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν μάσησε τα λόγια του μετά την ήττα της Φενέρμπαχτσε από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ το βράδυ της Τρίτης, με τον Εβάν Φουρνιέ να σταματά στους 36 πόντους...

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

