Πρέκας: «Πετύχαμε τον στόχο της πρόκρισης, ευχαριστούμε τη Θεσσαλονίκη για τη στήριξη»

Η Εθνική Γυναικών μπάσκετ νίκησε εύκολα τη Δανία με 99-77 στο Ιβανώφειο κι εξασφάλισε την παρουσία της στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ Γυναικών 2027. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ομοσπονδιακός τεχνικός, Πέτρος Πρέκας στάθηκες στην επίτευξη του στόχου της πρόκρισης, ενώ ευχαρίστησε το κοινό της Θεσσαλονίκης για την μαζική στήριξή του.

Από την πλευρά της η αρχηγός της «γαλανόλευκης», Άρτεμις Σπανού, τόνισε ότι πλέον οι «Γαλανόλευκες» περιμένουν τους αντιπάλους τους στην επόμενη φάση, κόντρα στους οποίους πρέπει να έχουν διορθώσει τα λάθη που έκαναν στα προηγούμενα ματς, ώστε να διεκδικήσουν την παρουσία τους σε άλλο ένα Ευρωμπάσκετ με μεγαλύτερες αξιώσεις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις

Πέτρος Πρέκας: «Το βασικότερο είναι, ότι πετύχαμε τον αρχικό μας στόχο, που ήταν να προκριθούμε στην επόμενη φάση των προκριματικών και το καταφέραμε. Έπρεπε να κερδίσουμε στο ματς με τη Δανία, μπήκαμε δυναμικά και ήμασταν αποφασισμένοι για την νίκη. Οι αθλήτριές μας ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν, ήταν πολύ καλές και στις δύο πλευρές του παρκέ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά στον κόσμο της Θεσσαλονίκης που μας στήριξε και μας βοήθησε σε αυτή την προσπάθεια. Όλοι γνωρίζουμε, ότι η Θεσσαλονίκη είναι… μπασκετομάνα. Περιμένουμε, πλέον, την κλήρωση για να πάμε στην επόμενη φάση».

Άρτεμις Σπανού: «Προερχόμασταν από ένα κακό παιχνίδι στην Κροατία, ήταν δύο παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσουμε, δείξαμε τον πραγματικό μας εαυτό με τη βοήθεια του κόσμου και πήραμε τα αποτελέσματα για να περάσουμε στην επόμενη φάση των προκριματικών. Δείξαμε πρώτα στους εαυτούς μας, ότι με αυτό το μπάσκετ μπορούμε να πάμε μπροστά, αποδίδοντας όμορφα και διεκδικώντας κάθε παιχνίδι. Το κάναμε πρώτα για εμάς και ευχαριστούμε τη Θεσσαλονίκη, που μας αγκάλιασε τόσο πολύ και μας έδειξε την αγάπη της. Πολλά κορίτσια και αγόρια γέμισαν το γήπεδο, γινόμαστε τα επόμενα ινδάλματά τους και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η στήριξη. Περιμένουμε τους αντιπάλους μας, θέλουμε να προετοιμαστούμε, να διορθώσουμε τα λάθη μας και ύστερα θα διεκδικήσουμε την παρουσία σε άλλο ένα Ευρωμπάσκετ».

Μαριέλλα Φασούλα: «Παίξαμε για εμάς και για τον κόσμο μας, που ήταν ο έκτος παίκτης μας. Είχαμε ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά είχαμε την έδρα μας και σπουδαία στήριξη, φτάνοντας στο αποτέλεσμα που θέλαμε. Ήταν φανταστικό το γεμάτο γήπεδο, ο κόσμος ήταν στο πλευρό μας και η νίκη ήρθε και χάρη σε αυτόν. Περιμένουμε, πλέον, τον επόμενο όμιλο και τις αντιπάλους μας, για να περάσουμε στο Ευρωμπάσκετ Γυναικών».

Εντουάρντο Γκονζάλες: «Θα ήθελα να συγχαρώ την Ελλάδα για την εξαιρετική της εμφάνιση και την νίκη. Έπαιξαν από την αρχή έως το τέλος με συνέπεια και σκληράδα, οι γκαρντ τους έκαναν εκπληκτική δουλειά. Εμείς από την πλευρά μας κάναμε ένα μεγάλο βήμα στο δεύτερο παράθυρο ως ομάδα, αξίζει συγχαρητήρια και η δική μας ομάδα για τη βελτίωση που έχει δείξει από τον πρώτο καιρό, που έχουμε βρεθεί μαζί μέχρι σήμερα».