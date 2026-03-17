Επανεκκινούν τα δρομολόγια τρένων στον Έβρο – Η ανακοίνωση της Hellenic Train
«Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργάζεται στενά με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ολική αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας», επισημαίνεται στη σχετική ενημέρωση
Την επαναφορά των σιδηροδρομικών δρομολογίων στον Έβρο ανακοίνωσε η Hellenic Train, μετά από σχετική ενημέρωση από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ- Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.
Αναλυτικά τα δρομολόγια:
Από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 επανέρχονται κανονικά τα σιδηροδρομικά δρομολόγια 1682 (15:30) και 1683 (17:40) στο τμήμα Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη, σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό.
– Από την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 επανέρχονται μερικώς και τα πρωινά δρομολόγια 1680 (Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, 05:40) και 1681 (Ορμένιο-Αλεξανδρούπολη, 08:45) στο τμήμα Αλεξανδρούπολη-Νέα Βύσσα-Αλεξανδρούπολη.
Το τμήμα Νέα Βύσσα – Ορμένιο – Νέα Βύσσα υποκαθίσταται από λεωφορεία, χωρίς ενδιάμεσες σταθμεύσεις σε Μαράσια, Δίλοφο και Πτελέα, μέχρι νεωτέρας.
«Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργάζεται στενά με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ολική αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών» επισημαίνει η εταιρεία στην ενημέρωσή της.
