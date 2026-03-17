Απεργούν οι γιατροί του ΕΣΥ την Τετάρτη – Διήμερο κινητοποιήσεων στην Υγεία
Γιατροί και νοσηλευτές ζητούν την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων - ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ ζητούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών
Σε πανελλαδική απεργία αύριο, Τετάρτη 18 Μαρτίου, προχωρούν οι γιατροί του δημόσιου συστήματος υγείας, έπειτα από απόφαση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ). Θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στις 12:00 π.μ. στο υπουργείο Υγείας.
Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική πανυγειονομική απεργία για την Πέμπτη, 19 Μαρτίου, με στάση εργασίας στην Αττική από 08:00 έως 15:00 και 24ωρη απεργία στην περιφέρεια. Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 9 το πρωί στο υπουργείο Υγείας.
Γιατροί και νοσηλευτές ζητούν την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων.
«Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ανθρώπινα ωράρια», αναφέρει η ΟΕΝΓΕ σε ανακοίνωσή της.
Ιατρικό μισθολόγιο και υποστελέχωση νοσοκομείων
Η αιχμή της κινητοποίησης είναι το Ιατρικό Μισθολόγιο και η υποστελέχωση των νοσοκομείων, ενώ μέχρι την ημέρα της απεργίας οι πρωτοβάθμιες ενώσεις βρίσκονταν σε διαδικασίες συνελεύσεων και πολύμορφων δράσεων για την προετοιμασία της απεργίας.
Να σημειωθεί ότι στις 11 Μαρτίου η ΟΕΝΓΕ προχώρησε σε ημέρα πανελλαδικής δράσης για τους ειδικευόμενους γιατρούς. Συγκεκριμένα, οι ειδικευόμενοι γιατροί προχώρησαν σε διαμαρτυρία στο υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο της στάσης εργασίας (12:00 – 15:00) που είχε προκηρύξει η Ομοσπονδία.
Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, διαμαρτυρήθηκαν για τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν στα δημόσια νοσοκομεία και στην άσκηση της ειδικότητάς τους, με 72 ώρες δουλειά την εβδομάδα και μόλις 4-5 μέρες ανάπαυσης τον μήνα.
