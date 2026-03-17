Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Μπόνους δόμησης: Σε κάθετη πτώση η οικοδομή το 2025 μετά την απόφαση του ΣτΕ
Οικονομία 17 Μαρτίου 2026, 08:38

Μπόνους δόμησης: Σε κάθετη πτώση η οικοδομή το 2025 μετά την απόφαση του ΣτΕ

Τα στοιχεία της έκθεσης της Savills για τα μπόνους δόμησης και το real estate

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Σε κάθετη πτώση κινήθηκε η οικοδομή το 2025 απόρροια της ανασφάλειας που δημιούργησε η απόφαση του ΣτΕ για κατάργηση των μπόνους δόμησης.

Σύμφωνα με την έκθεση της εταιρεία συμβούλων ακινήτων Savills η ελληνική αγορά κατοικίας εισέρχεται σε μια φάση αυξημένης νομικής προβλεψιμότητας μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) σχετικά με τον ΝΟΚ.

Η Savills κάνει λόγο για μετάβαση της αγοράς από μια περίοδο διοικητικής αβεβαιότητας σε ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο, που λειτουργεί ως σημαντικός καταλύτης για θεσμικές επενδύσεις.

Τα μπόνους δόμησης

Οι προσφυγές των δήμων κατά του ΝΟΚ που βρίσκονται σε εκκρεμότητα αφορούν το μπόνους δόμησης που παρέχει ο νόμος για τις παλιές άδειες, ενώ η έκθεσή της Savills εστιάζει στο νομικό πλαίσιο που διαμορφώνεται από εδώ και στο εξής.

Υπενθυμίζεται ότι στο ΣτΕ έχουν προσφύγει οι Δήμοι Αλίμου, Κηφισιάς, Φιλοθέης-Ψυχικού, Αμαρουσίου, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Σύλλογοι πολιτιστικοί, περιβαλλοντικοί κ.λπ., δεκάδες πολίτες της Αττικής, ενώ παρέμβαση υπέρ των προσφευγόντων έκαναν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και μια τεχνική εταιρεία.

Η υπόθεση έχει θορυβήσει κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες βάσει του προεδρικού διατάγματος μπορούν να διατηρήσουν τις οικοδομές που χτίζουν ή εκείνες που πρόλαβαν να ολοκληρώσουν κάνοντας χρήση των ευεργετημάτων δόμησης του ΝΟΚ.

Η έκθεση αναφέρει «πιο συγκεκριμένα, μετά την απόφαση του ΣτΕ στα τέλη του 2024, η οποία έκρινε αντισυνταγματικά βασικά πολεοδομικά μπόνους δόμησης, η αγορά βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα σημαντικό ‘πάγωμα αδειών’. Αυτό αποτυπώθηκε στα στοιχεία των αρχών του 2025, όπου οι νέες άδειες κατοικιών κατέγραψαν απότομη πτώση έως και 51%, καθώς οι developers ανέμεναν νομική αποσαφήνιση».

Πολεοδομικοί όροι

Στη συνέχεια προσθέτει ότι για την επίλυση του αδιεξόδου, στα μέσα του 2025 εισήχθη νομοθετικά ένας διορθωτικός μηχανισμός μέσω ενός περιβαλλοντικού τέλους. Έργα που είχαν ξεκινήσει εργασίες πριν από τις 11 Δεκεμβρίου 2024 επιτρέπεται να προχωρήσουν, καταβάλλοντας τέλος ίσο με 8% έως 15% της αξίας της επιπλέον δομήσιμης επιφάνειας σε ειδικό πράσινο ταμείο.

«Παρότι οι νέες άδειες από το 2025 και μετά εκδίδονται χωρίς τα προηγούμενα μπόνους δόμησης, η ρυθμιστική αυτή μεταβολή λειτουργεί ως μηχανισμός σταθεροποίησης της προσφοράς. Με τον περιορισμό του συντελεστή δόμησης, το πλαίσιο αυτό προστατεύει ουσιαστικά την κεφαλαιακή υπεραξία του υφιστάμενου αποθέματος ακινήτων καθώς και των έργων που κατοχύρωσαν τα δικαιώματά τους στο μεταβατικό καθεστώς» σημειώνει η Savills.

Έτσι, καθώς η αγορά εισέρχεται στο 2026, η προσοχή έχει μετατοπιστεί προς τη βεβαιότητα των πολεοδομικών όρων, με τους επενδυτές να δίνουν προτεραιότητα σε έργα με «κλειδωμένους» όρους δόμησης και υψηλές ενεργειακές κατηγορίες (A+), διασφαλίζοντας ότι τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια παραμένουν ανθεκτικά απέναντι σε μελλοντικές πολεοδομικές ή χωροταξικές προσαρμογές, καταλήγει η έκθεση.

Πηγή: ΟΤ

E.E.: Η ενεργειακή κρίση διχάζει (ξανά) τους 27

E.E.: Η ενεργειακή κρίση διχάζει (ξανά) τους 27

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Απανωτοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο

Απανωτοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο

ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις
Παναγιώτα Καλαποθαράκου 17.03.26

ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις

Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ αναλύει τις συνέπειες του πολέμου στην τσέπη του καταναλωτή, την ανεπάρκεια των κυβερνητικών μέτρων, την ανάγκη να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο στασιμοπληθωρισμός «χτυπά» την πόρτα της ελληνικής οικονομίας
Τα σενάρια 17.03.26

Ο στασιμοπληθωρισμός «χτυπά» την πόρτα της ελληνικής οικονομίας

Η εκτόξευση των τιμών ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει φόβους για παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δίνη καθώς δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα αυξημένου πληθωρισμού και επιβραδυνόμενης ανάπτυξης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κίνα: Θα σπάσει τον «χρυσό κανόνα» των διεθνών σχέσεων;- Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία
Οικονομικές Ειδήσεις 17.03.26

Κίνα: Αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στις διεθνείς σχέσεις; Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία

Η έκκληση του Τραμπ για βοήθεια στα Στενά του Ορμούζ άγγιξε μια ευαίσθητη χορδή της εξωτερικής πολιτικής της Κίνας – Οι συζητήσεις για την επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας στο εξωτερικό

Τζούλη Καλημέρη
Ανθρωποειδή ρομπότ: Από τα εργαστήρια στον πραγματικό κόσμο
Κίνα vs ΗΠΑ 16.03.26

Η εποχή των ανθρωποειδών ρομπότ πλησιάζει - Από τα εργαστήρια στον πραγματικό κόσμο

H εποχή που τα ανθρωποειδή ρομπότ θα κυκλοφορούν ανάμεσά μας δεν είναι πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά μια πραγματικότητα που «χτίζεται» αυτή τη στιγμή στα εργαστήρια και σύντομα θα το δούμε ανάμεσά μας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία
Οικονομικές Ειδήσεις 16.03.26

Νέες υποσχέσεις Μητσοτάκη για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία

Σε εκδήλωση για τον Αναπτυξιακό Νόμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήγγειλε λύση για το ενεργειακό κόστος σε 15 ημέρες – Νέα κίνητρα για επενδύσεις ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Το τέλος του μικρομάγαζου; Σβήνουν τα περίπτερα – Σε κίνδυνο φούρνοι, καφέ, ταβέρνες της γειτονιάς
Φθήνουσα πορεία 16.03.26

Το τέλος του μικρομάγαζου; Σβήνουν τα περίπτερα – Σε κίνδυνο φούρνοι, καφέ, ταβέρνες της γειτονιάς

Κάποτε ο ύμνος του περιπτέρου ήταν το «Ένα λεπτό περιπτερά» του Διονυσίου. Σήμερα, φούρνοι, περίπτερα, μικρομάγαζα τραγουδάνε το μεταπολεμικό σουξέ του Σουγιούλ «Σβήστε με απ'τον χάρτη».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα
Διεθνής Οικονομία 16.03.26

Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ δεν είναι απλώς μια κρίση — είναι ένα μήνυμα. Οι μεγάλοι πλοιοκτήτες, τα κράτη του Κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συγκληθούν αμέσως για να βρουν μια κοινή λύση και να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ροή ενέργειας προς τις παγκόσμιες αγορές.

Σύνταξη
Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;
Δύσκολη εξίσωση 16.03.26

Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;

Η ΕΕ εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνει, γεγονός που σημαίνει ότι, εκτός από την αύξηση των τιμών, η πρόσβαση και ο εφοδιασμός ενδέχεται επίσης να περιοριστούν λόγω του πολέμου στο Ιράν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κουτσούμπας: Είμαι 100% σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης ζήτησε και έδωσε συγκατάθεση για τις υποκλοπές, είναι στις βασικές αρχές του τέτοιες πρακτικές
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Κουτσούμπας: Είμαι 100% σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης ζήτησε και έδωσε συγκατάθεση για τις υποκλοπές, είναι στις βασικές αρχές του τέτοιες πρακτικές

Ο πρωθυπουργός «εκτός από πολιτικές έχει και ποινικές ευθύνες» για το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δηλώνοντας πεπεισμένος ότι ο ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ηθικός αυτουργός. Ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση γιατί ψήφισε το θεσμικό πλαίσιο για τις παρακολουθήσεις, αλλά και γιατί δεν στήριξε τη διερεύνηση της υπόθεσης για το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ. Αναλύει το πολιτικό σκηνικό, απορρίπτοντας τους φόβους περί ακυβερνησίας. «Το σύστημα πάντα βρίσκει διέξοδο» λέει, ενώ προεξοφλεί την αποχώρηση Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

Σύνταξη
ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις
Παναγιώτα Καλαποθαράκου 17.03.26

ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις

Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ αναλύει τις συνέπειες του πολέμου στην τσέπη του καταναλωτή, την ανεπάρκεια των κυβερνητικών μέτρων, την ανάγκη να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Ελλάδα 17.03.26

Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους

Οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν αποφασίσει επ’ αόριστον απεργία και παράλληλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε εξτρά κινητοποιήσεις και πορείες σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς δρόμους.

Σύνταξη
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Νεογέννητο μόλις 3 ημερών το μικρότερο θύμα των επιθέσεων στο Ιράν
18η μέρα πολέμου 17.03.26 Upd: 08:08

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Νεογέννητο μόλις 3 ημερών το μικρότερο θύμα των επιθέσεων στο Ιράν

Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Λίβανο - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου
Κόσμος 17.03.26

Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου

Η Βρετανία και η Γερμανία απέρριψαν ξερά χθες οποιαδήποτε αποστολή του NATO με σκοπό να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Η Ιαπωνία και η Αυστραλία, ιστορικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, απέκλεισαν την αποστολή στρατιωτικών μέσων

Σύνταξη
Όλα όσα δεν κατάλαβε ο Τζέφρι Έπσταϊν για την «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ
Art 17.03.26

Όλα όσα δεν κατάλαβε ο Τζέφρι Έπσταϊν για την «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Οι αποκαλύψεις από τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από τη σχέση του με τη «Λολίτα», το αμφιλεγόμενο μυθιστόρημα του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο στασιμοπληθωρισμός «χτυπά» την πόρτα της ελληνικής οικονομίας
Τα σενάρια 17.03.26

Ο στασιμοπληθωρισμός «χτυπά» την πόρτα της ελληνικής οικονομίας

Η εκτόξευση των τιμών ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει φόβους για παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δίνη καθώς δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα αυξημένου πληθωρισμού και επιβραδυνόμενης ανάπτυξης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)
Ο μεγάλος φόβος 17.03.26

Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)

Οι αντιλήψεις κρατών περί αναγκαιότητας και κινδύνων ως προς τα πυρηνικά όπλα ως μέσο αποτροπής και ασφάλειας έχουν ήδη αλλάξει επικίνδυνα εν μέσω πολέμων και διεθνούς αταξίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
