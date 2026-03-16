Γενικό μπλακ άουτ στην Κούβα – Χωρίς ρεύμα 10 εκατομμύρια άνθρωποι
Το τελευταίο διάστημα σημειώνονται κατ’ επανάληψη πολύωρες ή και πολυήμερες διακοπές στην ηλεκτροδότηση
Γενικό μπλακ άουτ σημειώθηκε σήμερα στην Κούβα, ανακοίνωσε η εθνική εταιρεία ηλεκτρισμού (UNE), με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ρεύμα σχεδόν 10 εκατομμύρια άνθρωποι.
«Σημειώθηκε πλήρης αποσύνδεση του εθνικού ηλεκτροενεργειακού συστήματος» ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ η UNE, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Ενέργειας. «Εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα αποκατάστασης», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ερευνά τα αίτια της γενικής διακοπής.
Το τελευταίο διάστημα σημειώνονται κατ’ επανάληψη πολύωρες ή και πολυήμερες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και λόγω της κατάστασης αυτής το Σαββατοκύριακο οργανώθηκε μια σπάνια, βίαιη διαδήλωση στο νησί. Η οικονομία της Κούβας έει σχεδόν παραλύσει από την ώρα που σταμάτησαν οι παραδόσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, υπό την πίεση της αμερικανικής κυβέρνησης και τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλει κυρώσεις σε όποια χώρα στείλει πετρέλαιο στην Αβάνα.
Την Παρασκευή η Κούβα ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, με την ελπίδα να αποκλιμακωθεί η κρίση.
Ο Τραμπ έχει πει κατ’ επανάληψη ότι η Κούβα είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης και επιθυμεί να συνάψει συμφωνία με τις ΗΠΑ.
Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ είπε ότι το νησί δεν έχει παραλάβει κανένα φορτίο καυσίμων εδώ και τρεις μήνες.
Cuba’s electrical grid has suffered a total collapse, the first nationwide blackout since the US effectively shut off oil flow to the country. https://t.co/kjOAfqX6Pj pic.twitter.com/Wy35JZwIg4
— CNN (@CNN) March 16, 2026
