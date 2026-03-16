Πώς το στρες των γονιών τροφοδοτεί την παιδική παχυσαρκία
Επιστήμες 16 Μαρτίου 2026, 15:12

Γονείς που διδάχτηκαν τεχνικές διαχείρισης του στρες είδαν τα παιδιά τους να βελτιώνουν τις διατροφικές τους συνήθειες και να μειώνουν τον κίνδυνο παχυσαρκίας.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Ανατροπή: Δεν «πέφτουμε» με τα χρόνια – Τι αποκάλυψε έρευνα του Yale

Spotlight

Οι κύριες πολιτικές για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας είναι η ενθάρρυνση της υγιεινής διατροφής και της άσκησης. Κι όμως, παρά τις προσπάθειες δεκαετιών, το ποσοστό των υπέρβαρων ή παχύσαρκων παιδιών παραμένει υψηλό ή συνεχίζει να αυξάνεται.

Μια σημαντική παράμετρος που δεν έχει εξεταστεί ίσως κρύβεται στη συμπεριφορά των γονέων, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Pediatrics: τα παιδιά εθελοντών οι οποίοι παρακολούθησαν μαθήματα μείωσης του στρες υιοθέτησαν πιο υγιεινές συνήθειες και διατήρησαν το βάρος τους σταθερό.

«Η έκπληξη ήταν ότι, όταν ο γονείς διαχειρίζονταν καλύτερα το στρες τους, η γονική συμπεριφορά τους βελτιώθηκε και ο κίνδυνος παχυσαρκίας για τα παιδιά τους περιορίστηκε» δήλωσε η Ρατζίτα Σίνχα του Πανεπιστημίου Γέιλ, τελευταία συγγραφέας της μελέτης.

Προηγούμενες μελέτες, επισήμανε η ερευνητική ομάδα, έχουν δείξει ότι οι στρεσαρισμένοι γονείς είναι πιο πιθανό να εγκαταλείψουν τις υγιεινές επιλογές και να στραφούν στην εύκολη λύση του γρήγορου φαγητού -κάτι που επηρεάζει και τις προτιμήσεις των παιδιών τους.

Εθελοντές σε δύο ομάδες

Για να εξετάσουν τον ρόλο του γονεϊκού στρες, ερευνητές του Γέιλ και άλλων αμερικανικών ιδρυμάτων πραγματοποίησαν ένα πείραμα σε 114 γονείς με υπέρβαρα ή παχύσαρκα παιδιά 2-5 ετών, φροντίζοντας να καλύψουν όλα τα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα.

Τις 12 εβδομάδες που διήρκεσε το πείραμα, οι μισοί γονείς λάμβαναν σε εβδομαδιαία βάση συμβουλές υγιεινής διατροφής και παράλληλα συμμετείχαν σε πρόγραμμα μείωσης του στρες, στο οποίο διδάχτηκαν τεχνικές συμπεριφορικής αυτορρύθμισης και ενσυνειδητότητας. Η δεύτερη ομάδα έλαβε μόνο τις διατροφικές συμβουλές.

Όλοι οι γονείς και τα παιδιά τους προσέρχονταν στο εργαστήριο μια φορά την εβδομάδα για αξιολογήσεις του επιπέδου στρες και μετρήσεις βάρους. Οι ερευνητές παρακολούθησαν επίσης αλληλεπιδράσεις των γονιών με τα παιδιά τους και αξιολόγησαν συμπεριφορικές παραμέτρους όπως η ζεστασιά, η θετικότητα και η υπομονή.

Και πράγματι, οι τεχνικές μείωσης του στρες έδειξαν να πιάνουν τόπο. Τα παιδιά της πρώτης ομάδας περιόρισαν τις ανθυγιεινές διατροφικές επιλογές και διατήρησαν σταθερό βάρος, κατά μέσο όρο, ενώ τα παιδιά της δεύτερης ομάδας ήταν έξι φορές πιθανότερο να παχύνουν.

Η διαφορά αυτή παρέμενε όταν γονείς και παιδιά επανεξετάστηκαν τρεις μήνες αργότερα, ένδειξη ότι η ασυνήθιστη παρέμβαση προσφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη.

«Η ενσυνειδητότητας και η συμπεριφορική αυτορρύθμιση για τη διαχείριση του στρες, σε συνδυασμό με υγιεινή διατροφή και φυσική άσκηση, δείχνει να προστατεύει τα μικρλα παιδιά από κάποιες αρνητικές επιδράσεις του στρες στην αύξηση βάρους» είπε η Σίνχα.

Το δείγμα της μελέτης ήταν σχετικά μικρό, ωστόσο οι ερευνητές περιμένουν τα αποτελέσματα μιας μεγαλύτερης, διετούς έρευνας. Ακόμα όμως κι αν τα ευρήματα τελικά διαψευστούν, η αντιμετώπιση του γονεϊκού στρες είναι πιθανό να προσφέρει στα παιδιά άλλα οφέλη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Λουκάς Καρνής
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Φύλλια Πολίτη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Νατάσα Ρουγγέρη
