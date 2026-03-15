Το ενδεχόμενο να στείλει πλοία και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για την εξουδετέρωση ναρκών στη Μέση Ανατολή, εξετάζει το Ηνωμένο Βασίλειο, σε μια προσπάθεια να ανοίξει ξανά τα Στενό του Ορμούζ, όπως δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ.

Ο Μίλιμπαντ μιλώντας στην εκπομπή του BBC αποκάλυψε σήμερα Κυριακή, ότι οι υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία με τους συμμάχους της χώρας και εξετάζει όλες τις επιλογές που έχει ο Βασίλειος να βοηθήσει στην Ηνωμένη επαναλειτουργία της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού.

«Είναι πολύ σημαντικό να ανοίξουμε ξανά τα στενά του Ορμούζ. Και έχουμε ήδη μιλήσει με τους συμμάχους μας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ σχετικά με αυτό», επεσήμανε, τονίζοντας παράλληλα πως «υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης drones…»

«Χιλιάδες βρετανικά drones στο Περσικό Κόλπο»

Οι δηλώσεις του Βρετανού Υπουργού Ενέργειας ήρθαν λίγο μετά την αποκάλυψη της Sunday Telegraph πως η Βρετανία εξετάζει να στείλει χιλιάδες drones αναχαίτισης στο Περσικό Κόλπο για να ενισχύσει την αεράμυνα, την προστασία πλοίων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων από επιθέσεις που συνδέονται με το Ιράν.

Σημειώνεται δε πως το σχέδιο εντάσσεται στη στρατιωτική ενίσχυση των συμμάχων στη Μέση Ανατολή και στην προστασία της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα της βρετανικής κυβέρνησης, σε αυτή τη φάση, μελετά το κόστος, το χρόνο υλοποίησης του σχεδίου καθώς και τη μορφή συνεργασίας με άλλες χώρες, που ελήφθη η τελική απόφαση.