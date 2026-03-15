ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά
Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό στην Τούμπα διακόπηκε στο 20ό λεπτό ως φόρος τιμής στον 20χρονο οπαδό του δικεφάλου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.
Σε συνέχεια της κατάθεσης λουλουδιών από τις δύο ομάδες πριν από τη σέντρα του αγώνα ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός στη μνήμη του οπαδού του δικεφάλου που έχασε τη ζωή του στο αιματηρό επεισόδιο της Καλαμαριάς προ ημερών, το ματς της 25ης αγωνιστικής διεκόπη προσωρινά στο 20λεπτο.
Με το που ο διαιτητής σφύριξε την προσωρινή διακοπή ολόκληρη η Τούμπα ξέσπασε σε χειροκροτήματα και σε συνθήματα για τον Κλεομένη που έχασε τη ζωή του στα 20 του χρόνια. Έτσι για αρκετά δευτερόλεπτα η συγκίνηση στο γήπεδο ήταν έντονη και το κλίμα ιδιαίτερα φορτισμένο.
Θυμίζουμε ότι δεν έχει περάσει πολύς καιρός από το θλιβερό τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία ταξιδεύοντας προς τη Γαλλία με βαν.
- ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά
