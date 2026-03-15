Σε ανοδική πορεία βρίσκεται το ελαιόλαδο σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη διεθνή αγορά να παραμένει ιδιαίτερα δυναμική και τη ζήτηση να παραμένει αυξημένη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας (IOC) για την περίοδο Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2026, καταγράφεται ενίσχυση της ζήτησης σε αρκετές μεγάλες αγορές, καθώς και μεταβολές στις τιμές παραγωγού και διαφοροποιήσεις μεταξύ των βασικών χωρών παραγωγής της Μεσογείου.

Ειδικότερα, κατά τους πρώτους μήνες της ελαιοκομικής περιόδου 2025/26, και συγκεκριμένα το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2025, οι εισαγωγές ελαιολάδου σε σημαντικές αγορές εκτός παραγωγικών χωρών (όπως η Βραζιλία – αύξηση κατά 54%, η Ιαπωνία – αύξηση κατά 43,1%, η Αυστραλία – κατά 22,4%, η Κίνα -κατά 18,5%) σημείωσαν συνολική άνοδο της τάξης του 13,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης ελαιοκομικής χρονιάς 2024/25.

Οι εξαιρέσεις

Εξαίρεση στην ανοδική αυτή τάση αποτέλεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι εισαγωγές ελαιολάδου κατά το πρώτο τρίμηνο της νέας περιόδου παρουσίασαν μικρή υποχώρηση, περίπου κατά 1,6%.

Ωστόσο, παρά τη συγκεκριμένη κάμψη, σε ετήσια βάση η αμερικανική αγορά εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρή ζήτηση. Συνολικά για την περίοδο 2024/25, οι εισαγωγές ελαιολάδου στις ΗΠΑ ανήλθαν σε 437.309 τόνους, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 20,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Οι κύριοι προμηθευτές της αμερικανικής αγοράς παραμένουν οι μεσογειακές χώρες, με την Ισπανία (μερίδιο 33%) και την Ιταλία (μερίδιο 31%) να διατηρούν πρωταγωνιστικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο. Σημαντικά μερίδια καταγράφουν επίσης η Τυνησία (17%) και η Τουρκία(6%). Οι τέσσερις αυτές χώρες συγκεντρώνουν συνολικά περίπου το 88,6% των εισαγωγών ελαιολάδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίστοιχα, το μερίδιο που καταγράφει η Ελλάδα περιορίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της IOC, στο 3%.

Επίσης, σε σύγκριση με το καλλιεργητικό έτος 2023/24 οι εισαγωγές τη σεζόν 2024/25 αυξήθηκαν κατά 20,1% από την Ισπανία, κατά 19,2% από την Ιταλία, κατά 33,3% από την Τυνησία και κατά 9% από την Τουρκία.

Στην κορυφή το παρθένο ελαιόλαδο

Όσον αφορά τη σύνθεση των εισαγωγών, το παρθένο ελαιόλαδο εξακολουθεί να αποτελεί την κυρίαρχη κατηγορία προϊόντος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσωπεύει περίπου το 73,5% του συνολικού όγκου των εισαγωγών. Ακολουθούν άλλες κατηγορίες ελαιολάδου με ποσοστό 21,5% (κωδικό HS 15.09.90), ενώ το πυρηνέλαιο καταλαμβάνει μικρότερο μερίδιο, περίπου 5%.

Σε ό,τι αφορά τις συσκευασίες με τις οποίες διακινείται το ελαιόλαδο, η Ιταλία ξεχωρίζει για την κυρίαρχη χρήση δοχείων κάτω των 18 κιλών, ενώ τα δοχεία των 18 κιλών ή περισσότερο αντιπροσωπεύουν μόνο το 6% των ιταλικών εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, θετική είναι η εικόνα και για την αγορά της επιτραπέζιας ελιάς. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών στις βασικές αγορές κατανάλωσης αυξήθηκαν κατά 10,1% την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης ελαιοκομικής χρονιάς.

Οι τιμές παραγωγού στο ελαιόλαδο

Στο μέτωπο των τιμών παραγωγού για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τα στοιχεία δείχνουν διαφορετικές τάσεις ανάλογα με τη χώρα παραγωγής. Στην ισπανική επαρχία Χαέν, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής ελαιολάδου παγκοσμίως, οι τιμές διαμορφώθηκαν περίπου στα 439 ευρώ ανά 100 κιλά, καταγράφοντας αύξηση περίπου 6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στην Ιταλία, και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μπάρι, οι τιμές για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο διαμορφώθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα, περίπου στα 650 ευρώ ανά 100 κιλά. Ωστόσο, σε σχέση με το προηγούμενο έτος καταγράφεται σημαντική πτώση, της τάξης του 30%, γεγονός που αποδίδεται σε μεταβολές στην προσφορά και στις συνθήκες της αγοράς.

Στην Ελλάδα, και ειδικότερα στην περιοχή των Χανίων, οι τιμές παραγωγού για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο διαμορφώθηκαν περίπου στα 440 ευρώ ανά 100 κιλά, σημειώνοντας επίσης αύξηση περίπου 6% σε ετήσια βάση.

Πηγή OT