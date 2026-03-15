Agro-in 15 Μαρτίου 2026, 08:50

Ελαιόλαδο: Σε άνοδο οι εισαγωγές παγκοσμίως – Πώς μεταβάλλονται οι τιμές [πίνακες]

Τα τελευταία στοιχεία για το ελαιόλαδο σε παγκόσμιο επίπεδο για το δίμηνο Φεβρουάριος – Μάρτιος 2026

Ανθή Γεωργίου
ΕπιμέλειαΑνθή Γεωργίου
Σε ανοδική πορεία βρίσκεται το ελαιόλαδο σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη διεθνή αγορά να παραμένει ιδιαίτερα δυναμική και τη ζήτηση να παραμένει αυξημένη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας (IOC) για την περίοδο Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2026, καταγράφεται ενίσχυση της ζήτησης σε αρκετές μεγάλες αγορές, καθώς και μεταβολές στις τιμές παραγωγού και διαφοροποιήσεις μεταξύ των βασικών χωρών παραγωγής της Μεσογείου.

Ειδικότερα, κατά τους πρώτους μήνες της ελαιοκομικής περιόδου 2025/26, και συγκεκριμένα το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2025, οι εισαγωγές ελαιολάδου σε σημαντικές αγορές εκτός παραγωγικών χωρών (όπως η Βραζιλία – αύξηση κατά 54%, η Ιαπωνία – αύξηση κατά 43,1%, η Αυστραλία – κατά 22,4%, η Κίνα -κατά 18,5%) σημείωσαν συνολική άνοδο της τάξης του 13,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης ελαιοκομικής χρονιάς 2024/25.

Οι εξαιρέσεις

Εξαίρεση στην ανοδική αυτή τάση αποτέλεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι εισαγωγές ελαιολάδου κατά το πρώτο τρίμηνο της νέας περιόδου παρουσίασαν μικρή υποχώρηση, περίπου κατά 1,6%.

Ωστόσο, παρά τη συγκεκριμένη κάμψη, σε ετήσια βάση η αμερικανική αγορά εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρή ζήτηση. Συνολικά για την περίοδο 2024/25, οι εισαγωγές ελαιολάδου στις ΗΠΑ ανήλθαν σε 437.309 τόνους, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 20,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Οι κύριοι προμηθευτές της αμερικανικής αγοράς παραμένουν οι μεσογειακές χώρες, με την Ισπανία (μερίδιο 33%) και την Ιταλία (μερίδιο 31%) να διατηρούν πρωταγωνιστικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο. Σημαντικά μερίδια καταγράφουν επίσης η Τυνησία (17%) και η Τουρκία(6%). Οι τέσσερις αυτές χώρες συγκεντρώνουν συνολικά περίπου το 88,6% των εισαγωγών ελαιολάδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίστοιχα, το μερίδιο που καταγράφει η Ελλάδα περιορίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της IOC, στο 3%.

Επίσης, σε σύγκριση με το καλλιεργητικό έτος 2023/24 οι εισαγωγές τη σεζόν 2024/25 αυξήθηκαν κατά 20,1% από την Ισπανία, κατά 19,2% από την Ιταλία, κατά 33,3% από την Τυνησία και κατά 9% από την Τουρκία.

Στην κορυφή το παρθένο ελαιόλαδο

Όσον αφορά τη σύνθεση των εισαγωγών, το παρθένο ελαιόλαδο εξακολουθεί να αποτελεί την κυρίαρχη κατηγορία προϊόντος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσωπεύει περίπου το 73,5% του συνολικού όγκου των εισαγωγών. Ακολουθούν άλλες κατηγορίες ελαιολάδου με ποσοστό 21,5% (κωδικό HS 15.09.90), ενώ το πυρηνέλαιο καταλαμβάνει μικρότερο μερίδιο, περίπου 5%.

Σε ό,τι αφορά τις συσκευασίες με τις οποίες διακινείται το ελαιόλαδο, η Ιταλία ξεχωρίζει για την κυρίαρχη χρήση δοχείων κάτω των 18 κιλών, ενώ τα δοχεία των 18 κιλών ή περισσότερο αντιπροσωπεύουν μόνο το 6% των ιταλικών εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, θετική είναι η εικόνα και για την αγορά της επιτραπέζιας ελιάς. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών στις βασικές αγορές κατανάλωσης αυξήθηκαν κατά 10,1% την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης ελαιοκομικής χρονιάς.

Οι τιμές παραγωγού στο ελαιόλαδο

Στο μέτωπο των τιμών παραγωγού για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τα στοιχεία δείχνουν διαφορετικές τάσεις ανάλογα με τη χώρα παραγωγής. Στην ισπανική επαρχία Χαέν, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής ελαιολάδου παγκοσμίως, οι τιμές διαμορφώθηκαν περίπου στα 439 ευρώ ανά 100 κιλά, καταγράφοντας αύξηση περίπου 6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στην Ιταλία, και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μπάρι, οι τιμές για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο διαμορφώθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα, περίπου στα 650 ευρώ ανά 100 κιλά. Ωστόσο, σε σχέση με το προηγούμενο έτος καταγράφεται σημαντική πτώση, της τάξης του 30%, γεγονός που αποδίδεται σε μεταβολές στην προσφορά και στις συνθήκες της αγοράς.

Στην Ελλάδα, και ειδικότερα στην περιοχή των Χανίων, οι τιμές παραγωγού για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο διαμορφώθηκαν περίπου στα 440 ευρώ ανά 100 κιλά, σημειώνοντας επίσης αύξηση περίπου 6% σε ετήσια βάση.

Πηγή OT 

Στις κάλπες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Ξεκίνησε η «μάχη» των συσχετισμών για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 15.03.26

Στις κάλπες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Ξεκίνησε η «μάχη» των συσχετισμών για το συνέδριο

Ξεκίνησαν οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη των συνέδρων του 4ου συνεδρίου, με έντονο παρασκήνιο και σκληρό ανταγωνισμό. Δεν θα είναι υποψήφιος σύνεδρος ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δυο καπνισμένες κάννες: Ο Ελ Κααμπί συνεχίζει την ιστορική πορεία του στο σκοράρισμα
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Δυο καπνισμένες κάννες: Ο Ελ Κααμπί συνεχίζει την ιστορική πορεία του στο σκοράρισμα

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να... πυροβολεί ασταμάτητα προς τα αντίπαλα δίχτυα, έφτασε τα 80 γκολ με τον Ολυμπιακό και ανεβαίνει σε όλες τις ιστορικές λίστες των «ερυθρόλευκων».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μπάγερν: Έξαλλος ο Χένες με τον διαιτητή, ο οποίος παραδέχθηκε λάθος του
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Μπάγερν: Έξαλλος ο Χένες με τον διαιτητή, ο οποίος παραδέχθηκε λάθος του

Η Μπάγερν έμεινε με 9 παίκτες στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν (1-1), ο Χένες μίλησε για τη χειρότερη διαιτησία της Bundesliga ενώ ο Ντίνγκερτ δήλωσε ότι κακώς απέβαλε τον Λουίς Ντίαζ

Βάιος Μπαλάφας
Μέση Ανατολή: Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού
Εν μέσω πολέμου 15.03.26

Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού

Ποιες είναι οι βασικότερες και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Σαουδική Αραβία - Τα τρία σημεία «κλειδιά» για τις μεταφορές ενέργειας

Γιώργος Κανελλόπουλος
Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου
Αγορές σε αναταραχή 15.03.26

Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου

Καθημερινά σκαμπανεβάσματα για μετοχές, χρηματιστήρια, ομόλογα, νομίσματα και εμπορεύματα ακόμα και μία ημέρα πριν από την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο Ιράν

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;
«Ομαδοσκέψη» 15.03.26

Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;

Αν παρελθόν τα έκαναν θάλασσα οι εξυπνότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ, τότε τι μπορούμε να περιμένουμε από τους σημερινούς αξιωματούχους που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις
Πολιτική 15.03.26

Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις

Εγκλωβισμένη ανάμεσα στην πολιτική «ασφάλεια» και την ιδεολογική «πεποίθηση», η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με το φάσμα της κατάρρευσης.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τραγωδία στα Τέμπη: Οι επτά δικογραφίες – δορυφόροι
Δικαιοσύνη! 15.03.26

Τραγωδία στα Τέμπη: Οι επτά δικογραφίες - δορυφόροι

Τριάντα έξι κατηγορούμενοι στις 23 Μαρτίου θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας για την υπόθεση του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ποιος ηγείται του Ιράν; Μία ματιά στην πολύπλοκη δομή εξουσίας μίας εμπόλεμης χώρας
Κόσμος 15.03.26

Ποιος ηγείται του Ιράν; Μία ματιά στην πολύπλοκη δομή εξουσίας μίας εμπόλεμης χώρας

Με την δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ και τον διορισμό του διαδόχου του, η ηγεσία του Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών συζητήσεων. Ωστόσο, η διακυβέρνηση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ανώτατο ηγέτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά
Διπλωματία 15.03.26

Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά

Ο Πέτρος Λιάκουρας απαντά στο in για την επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην Κύπρο στη σκιά του πολέμου με το Ιράν και το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιχειρήσει εξαγωγή της κρίσης στα ελληνοτουρκικά.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα ιρανικά drones
«Σημείο ζωής» 15.03.26

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα ιρανικά drones

Εν μέσω έντονων φημών για την κατάσταση της υγείας του Νετανιάχου, ισραηλινό μέσο και ο πρέσβης της Ουκρανίας επιβεβαίωσαν το αίτημα του ισραηλινού πρωθυπουργού για συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ισραήλ προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτίσεων εξαντλούνται επικίνδυνα
Κόσμος 15.03.26

Το Ισραήλ προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτίσεων εξαντλούνται επικίνδυνα

Το Ισραήλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ πως εξαντλούνται τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτήσεων, όπως αναφέρουν το SEMAFOR, το CNN και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τα ΗΑΕ αναφέρουν ότι η πυρκαγιά σε εγκατάσταση πετρελαίου στο Αμπού Ντάμπι τέθηκε υπό έλεγχο
Κόσμος 15.03.26

Τα ΗΑΕ αναφέρουν ότι η πυρκαγιά σε εγκατάσταση πετρελαίου στο Αμπού Ντάμπι τέθηκε υπό έλεγχο

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - ΗΑΕ, το γραφείο Τύπου του Άμπου Ντάμπι ανέφερε πως πυρκαγιά που προκλήθηκε από drone σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις τέθηκε υπό έλεγχο.

Σύνταξη
Η Γερμανία δεν συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο και δεν επιθυμούμε να συμμετάσχουμε, δήλωσε ο Μερτς
Κόσμος 15.03.26

Η Γερμανία δεν συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο και δεν επιθυμούμε να συμμετάσχουμε, δήλωσε ο Μερτς

Ο γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, απέκλεισε κάθε περίπτωση εμπλοκής του Βερολίνου στον πόλεμο ή στην προστασία πλοίων για να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, απαντώντας στις απαιτήσεις Τραμπ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε 4-1: Στο -1 από την κορυφή η «Βασίλισσα», γκολ από τα 70 μέτρα ο Γκιουλέρ (vids)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε 4-1: Στο -1 από την κορυφή η «Βασίλισσα», γκολ από τα 70 μέτρα ο Γκιουλέρ (vids)

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Έλτσε, τη νίκησε εύκολα 4-1 και μείωσε στον ένα βαθμό τη διαφορά της από τη Μπαρτσελόνα που την Κυριακή υποδέχεται τη Σεβίλλη. Γκολ από τα 70 μέτρα πέτυχε ο Αρντά Γκιουλέρ!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Σούπερ Μαυροπάνος «φρέναρε» τους «πολίτες»! (vid)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Σούπερ Μαυροπάνος «φρέναρε» τους «πολίτες»! (vid)

Στο 35ο λεπτό ο Μαυροπάνος νίκησε τους πάντες στον αέρα μετά από κόρνερ και ισοφάρισε με δυνατή κεφαλιά για το τελικό 1-1 της Γουέστ Χαμ με τη Σίτι, δίνοντας... αέρα τίτλου στην Άρσεναλ!

Σύνταξη
Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»

Το γκολ του 29χρονου Ιβοριανού επιθετικού, Ζερεμί Μπογκά, στο 38' χάρισε την πολύτιμη νίκη στη «Βέκια Σινιόρα», που πλέον, πέρασε στην 4η θέση (Champions League) και περιμένει το ντέρμπι, Κόμο-Ρόμα.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

