Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
14.03.2026 | 18:41
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης
Νίκη 6άδας το Περιστέρι Betsson στο Μαρούσι (84-61) – Επιβλητικός ο Προμηθέας στη Μύκονο (99-89)
Μπάσκετ 14 Μαρτίου 2026, 18:39

Νίκη 6άδας το Περιστέρι Betsson στο Μαρούσι (84-61) – Επιβλητικός ο Προμηθέας στη Μύκονο (99-89)

Άμε 84-61 μέσα στο Μαρούσι που έκανε σημαντικό βήμα για την είσοδό του στην 6άδα – Μετά από μια περίοδο με αρνητικά αποτελέσματα ο Προμηθέας πέρασε νικηφόρα από τη Μύκονο με 99-88.

Ένα εντυπωσιακό Περιστέρι Betsson το οποίο έβγαλε αντίδραση μετά τη βαριά ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, παρουσιάστηκε στο κλειστό του Αγίου Θωμά το απόγευμα του Σαββάτου (14/3), επικρατώντας με το εμφατικό 84-61, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Basket League.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ήταν ανώτερη σε όλο το παιχνίδι και κάνοντας ένα εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο (11-28) «καθάρισε» τη 10η νίκη στο πρωτάθλημα για τους κυανοκίτρινους (4η σερί)  που έχουν και 9 ήττες σε 19 ματς συνολικά. Έτσι έκανε ένα ακόμη βήμα για την είσοδό της στην πρώτη 6άδα.

Από την πλευρά της ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου γνώρισε την 16η ήττα της σε 20 παιχνίδια και βρίσκεται σε δύσκολη θέση όσον αφορά την παραμονή, καθώς είναι τελευταία.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Τάι Νίκολς με 17 πόντους (5/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 5 κλεψίματα, ενώ για τους νικητές ξέχωρισε και ο Καρντένας που πέτυχε 16 πόντους (4/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Από το Μαρούσι ο μόνος που διασώθηκε ήταν ο ΝτεΣόουζα με 19 πόντους (8/9 δίποντα) και 6 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 12-18, 31-37, 42-65, 61-84

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Σαλάς 6, Κινγκ 7, ΝτεΣόουζα 19,  Γουίλιαμς 8, Τουλιάτος, Καλαϊτζάκης 2, Περάντες 3, Πάπας 8, Γουόκερ 4, Κουζέλογλου

Περιστέρι Betsson (Ξανθόπουλος): Νίκολς 17 (5/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Καρντένας 16 (4/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Βαν Τούμπεργκεν 13 (5/10 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Πέιν 6 (4 ριμπάουντ), Γιάνκοβιτς 3, Ιτούνας 2, Μουράτος 5 (1/1 δίποντο, 1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Άμπεργκρομπι 6 (2/4 τρίποντα), Κακλαμανάκης 5 (5 ριμπάουντ), Κάριους 6, Παπαδάκης 6, Πετράκης 2

Μύκονος Betsson – Προμηθέας Πάτρας 89-99

Πολύ καλή εμφάνιση και νίκη – ανάσα πήρε ο Προμηθέας Πάτρας με 99-89 μέσα στην Μύκονο Betsson, στο ντεμπούτο του Μάριου Μπατή στον πάγκο του. Οι Πατρινοί είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, κορυφαίος εκ των οποίων ήταν ο 22χρονος Θανάσης Μπαζίνας με 19 πόντους (3/4 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 4/5 βολές), 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ)!  Διψήφιοι και οι Σι Τζέι Χάρις, Ντέβον Γκραντ, Κένταλ Κόλεμαν, Τζόρνταν Τάκερ, Νίκος Πλώτας.

«Βαθιά» ανάσα για τους φιλοξενούμενους μετά από 7 σερί ήττες, που απομακρύνθηκαν από τις τελευταίες επικίνδυνες θέσεις μετά την 7η νίκη τους σε 19 παιχνίδια. Ίδιο ρεκόρ έχει πλέον και η Μύκονος μετά τη 12η ήττα της.

Από πλευράς ηττημένων ο Ταϊρί Άπλμπι με 32 πόντους (εκ των οποίων τους 20 στο πρώτο μέρος), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ αλλά και 7 λάθη, όμως πλην του Μαλίκ Χέσον ο οποίος πρόσθεσε 24 πόντους δεν είχε άλλη βοήθεια.

Τα δεκάλεπτα: 25-31, 40-56, 59-76, 89-99

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Μύκονος Betsson (Ζιάγκος): Άπλμπι 32 (3/5 δίποντα, 6/11 τρίποντα, 8/8 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 7 λάθη), Ρέι 5 (0/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Σκουλίδας 4 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χέσον 24 (4/7 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Μπριγκς 6 (8 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Κινγκ 5 (1), Μουρ 10 (6 ριμπάουντ, 3 λάθη, 3 κλεψίματα), Καββαδάς, Γερομιχαλός, Μπιλλής, Σιδηροηλίας, Μάντζαρης (1/4 τρίποντα, 6 ασίστ, 2 λάθη)

Προμηθέας Πάτρας (Μπατής): Χάρις 13 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκραντ 13 (2/4 τρίποντα, 3 λάθη), Κόλεμαν 11 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Πλώτας 10 (0/4 τρίποντα, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Καραγιαννίδης 9 (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τάκερ 14 (3/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μπαζίνας 19 (3/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Λάγιος 1, Μπέλο 9

Τρόφιμα – ποτά
Σούπερ μάρκετ: Αντέχουν το πλαφόν, ανησυχούν για τη διάρκεια του μέτρου

Σούπερ μάρκετ: Αντέχουν το πλαφόν, ανησυχούν για τη διάρκεια του μέτρου

Αθλητική Ροή
ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3: Πάρτι… ανανέωσης ο Ελ Κααμπί και στην κορυφή οι «ερυθρόλευκοι»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3: Πάρτι… ανανέωσης ο Ελ Κααμπί και στην κορυφή οι «ερυθρόλευκοι»

Με δύο γκολ και κορυφαίο -ποιόν άλλο- τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο πολύ καλός Ολυμπιακός «καθάρισε» τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (0-3) και πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας, περιμένοντας τα ματς της Κυριακής.

Σύνταξη
Μπάσκετ 14.03.26

Νίκη 6άδας το Περιστέρι Betsson στο Μαρούσι (84-61) – Επιβλητικός ο Προμηθέας στη Μύκονο (99-89)

Άμε 84-61 μέσα στο Μαρούσι που έκανε σημαντικό βήμα για την είσοδό του στην 6άδα – Μετά από μια περίοδο με αρνητικά αποτελέσματα ο Προμηθέας πέρασε νικηφόρα από τη Μύκονο με 99-88.

Σύνταξη
Ίντερ-Αταλάντα 1-1: Δεύτερη σερί απώλεια για τους πρωτοπόρους «νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ίντερ-Αταλάντα 1-1: Δεύτερη σερί απώλεια για τους πρωτοπόρους «νερατζούρι»

Μετά την ήττα από την Μίλαν, η ‘Ιντερ αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα και η Μίλαν έχει την ευκαιρία να την πλησιάζει στους πέντε βαθμούς, αν νικήσει εκτός έδρας την Λάτσιο.

Σύνταξη
Super League 2: «Ανάσα» παραμονής ο Νέστος (2-1), νίκησε ο ΠΑΟΚ Β' (1-0), ισοπαλία ο Ηρακλής (0-0)
Super League 2 14.03.26

«Ανάσα» παραμονής ο Νέστος (2-1), νίκησε ο ΠΑΟΚ Β' (1-0), ισοπαλία ο Ηρακλής (0-0)

Σημαντικές νίκες για Νέστο Χρυσούπολης, Καμπανιακό και ΠΑΟΚ Β΄ στη μάχη της παραμονής των πλέι άουτ του Α' ομίλου της Super League 2. Αήττητος παρέμεινε ο πρωταθλητής Ηρακλής μετά το 0-0 με τη Νίκη.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τι λέει τώρα για το μαχαίρι ο 23χρονος δράστης – Αναζητούν τους φίλους του θύματος οι Αρχές
Ελλάδα 14.03.26

Θεσσαλονίκη: Τι λέει τώρα για το μαχαίρι ο 23χρονος δράστης – Αναζητούν τους φίλους του θύματος οι Αρχές

Ο 23χρονος καθ' ομολογίαν δράστης φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, αφού είχε συλληφθεί τουλάχιστον δυο φορές.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
«Έζησα τον απόλυτο εφιάλτη» – Η συγκλονιστική μαρτυρία 27χρονης για τη σχέση που σημάδεψε τη ζωή της
Ελλάδα 14.03.26

«Έζησα τον απόλυτο εφιάλτη» – Η συγκλονιστική μαρτυρία 27χρονης για τη σχέση που σημάδεψε τη ζωή της

«Με κλείδωνε μες στο δωμάτιο, με χτύπαγε...» λέει η 27χρονη για την κακοποιητική συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της - Κατέθεσε μήνυση, όμως τέθηκε στο αρχείο

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
