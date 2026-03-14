Νίκη 6άδας το Περιστέρι Betsson στο Μαρούσι (84-61) – Επιβλητικός ο Προμηθέας στη Μύκονο (99-89)

Ένα εντυπωσιακό Περιστέρι Betsson το οποίο έβγαλε αντίδραση μετά τη βαριά ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, παρουσιάστηκε στο κλειστό του Αγίου Θωμά το απόγευμα του Σαββάτου (14/3), επικρατώντας με το εμφατικό 84-61, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Basket League.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ήταν ανώτερη σε όλο το παιχνίδι και κάνοντας ένα εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο (11-28) «καθάρισε» τη 10η νίκη στο πρωτάθλημα για τους κυανοκίτρινους (4η σερί) που έχουν και 9 ήττες σε 19 ματς συνολικά. Έτσι έκανε ένα ακόμη βήμα για την είσοδό της στην πρώτη 6άδα.

Από την πλευρά της ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου γνώρισε την 16η ήττα της σε 20 παιχνίδια και βρίσκεται σε δύσκολη θέση όσον αφορά την παραμονή, καθώς είναι τελευταία.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Τάι Νίκολς με 17 πόντους (5/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 5 κλεψίματα, ενώ για τους νικητές ξέχωρισε και ο Καρντένας που πέτυχε 16 πόντους (4/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Από το Μαρούσι ο μόνος που διασώθηκε ήταν ο ΝτεΣόουζα με 19 πόντους (8/9 δίποντα) και 6 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 12-18, 31-37, 42-65, 61-84

Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Σαλάς 6, Κινγκ 7, ΝτεΣόουζα 19, Γουίλιαμς 8, Τουλιάτος, Καλαϊτζάκης 2, Περάντες 3, Πάπας 8, Γουόκερ 4, Κουζέλογλου

Περιστέρι Betsson (Ξανθόπουλος): Νίκολς 17 (5/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Καρντένας 16 (4/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Βαν Τούμπεργκεν 13 (5/10 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Πέιν 6 (4 ριμπάουντ), Γιάνκοβιτς 3, Ιτούνας 2, Μουράτος 5 (1/1 δίποντο, 1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Άμπεργκρομπι 6 (2/4 τρίποντα), Κακλαμανάκης 5 (5 ριμπάουντ), Κάριους 6, Παπαδάκης 6, Πετράκης 2

Μύκονος Betsson – Προμηθέας Πάτρας 89-99

Πολύ καλή εμφάνιση και νίκη – ανάσα πήρε ο Προμηθέας Πάτρας με 99-89 μέσα στην Μύκονο Betsson, στο ντεμπούτο του Μάριου Μπατή στον πάγκο του. Οι Πατρινοί είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, κορυφαίος εκ των οποίων ήταν ο 22χρονος Θανάσης Μπαζίνας με 19 πόντους (3/4 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 4/5 βολές), 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ)! Διψήφιοι και οι Σι Τζέι Χάρις, Ντέβον Γκραντ, Κένταλ Κόλεμαν, Τζόρνταν Τάκερ, Νίκος Πλώτας.

«Βαθιά» ανάσα για τους φιλοξενούμενους μετά από 7 σερί ήττες, που απομακρύνθηκαν από τις τελευταίες επικίνδυνες θέσεις μετά την 7η νίκη τους σε 19 παιχνίδια. Ίδιο ρεκόρ έχει πλέον και η Μύκονος μετά τη 12η ήττα της.

Από πλευράς ηττημένων ο Ταϊρί Άπλμπι με 32 πόντους (εκ των οποίων τους 20 στο πρώτο μέρος), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ αλλά και 7 λάθη, όμως πλην του Μαλίκ Χέσον ο οποίος πρόσθεσε 24 πόντους δεν είχε άλλη βοήθεια.

Τα δεκάλεπτα: 25-31, 40-56, 59-76, 89-99

Μύκονος Betsson (Ζιάγκος): Άπλμπι 32 (3/5 δίποντα, 6/11 τρίποντα, 8/8 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 7 λάθη), Ρέι 5 (0/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Σκουλίδας 4 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χέσον 24 (4/7 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Μπριγκς 6 (8 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Κινγκ 5 (1), Μουρ 10 (6 ριμπάουντ, 3 λάθη, 3 κλεψίματα), Καββαδάς, Γερομιχαλός, Μπιλλής, Σιδηροηλίας, Μάντζαρης (1/4 τρίποντα, 6 ασίστ, 2 λάθη)

Προμηθέας Πάτρας (Μπατής): Χάρις 13 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκραντ 13 (2/4 τρίποντα, 3 λάθη), Κόλεμαν 11 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Πλώτας 10 (0/4 τρίποντα, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Καραγιαννίδης 9 (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τάκερ 14 (3/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μπαζίνας 19 (3/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Λάγιος 1, Μπέλο 9