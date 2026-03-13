Σε μονάδα εντατικής θεραπείας εισήχθη σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου, ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Ο Ζ. Μπολσονάρου πάσχει από βρογχοπνευμονία και αισθάνθηκε αδιαθεσία στη φυλακή όπου εκτίει ποινή κάθειρξης για απόπειρα πραξικοπήματος.

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος μεταφέρθηκε στην ιδιωτική κλινική DF Star της Μπραζίλια αφού «ανέβασε υψηλό πυρετό, εμφάνισε μειωμένο κορεσμό οξυγόνου και ρίγη» ανέφερε το ιατρικό ανακοινωθέν που ανάρτησε η σύζυγός του, Μισέλ Μπολσονάρου, στο Instagram.

Ο γιατρός που τον παρακολουθεί δήλωσε σήμερα το απόγευμα ότι η κατάστασή του είναι σοβαρή και πιθανότατα θα παραμείνει στο νοσοκομείο επί αρκετές ημέρες. Προς το παρόν πάντως αποκλείεται η πιθανότητα μιας νέας χειρουργικής επέμβασης.

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, που έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα υγείας, έχει χειρουργηθεί πολλές φορές και έχει νοσηλευτεί κατ’ επανάληψη μετά την επίθεση που δέχτηκε το 2018, εν μέσω της προεκλογικής περιόδου, από έναν άνδρα που τον μαχαίρωσε στην κοιλιακή χώρα. Το τελευταίο διάστημα εμφάνιζε κρίσεις λόξιγκα, συχνά συνοδευόμενες από εμετούς, για τις οποίες χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα των συνηγόρων του να του επιτραπεί να εκτίσει την ποινή του σε κατ’ οίκον περιορισμό. «Παίζουν με τη ζωή του πατέρα μου» είπε στους δημοσιογράφους ο γιος του, Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της Βραζιλίας στις εκλογές του Οκτωβρίου.

Ο πρόεδρος Λούλα ανακάλεσε τη βίζα ενός Αμερικανού διπλωμάτη

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ανακοίνωσε ότι ανακάλεσε τη βίζα ενός Αμερικανού διπλωμάτη ο οποίος επιδίωκε να επισκεφθεί τον Μπολσονάρου στη φυλακή.

Το νέο αυτό επεισόδιο σημειώνεται σε μια περίοδο που οι σχέσεις της Μπραζίλια με την Ουάσινγκτον εξομαλύνονταν, έπειτα από μια περίοδο διπλωματικής και εμπορικής έντασης.

«Αυτός ο Αμερικανός που θα ερχόταν εδώ για να επισκεφθεί τον Ζαΐχ Μπολσονάρου (…) η επίσκεψη απαγορεύτηκε (σ.σ. από το Ανώτατο Δικαστήριο) και του απαγόρευσα να έρθει στη Βραζιλία», είπε ο Λούλα.

Μια διπλωματική πηγή επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η βίζα του Ντάρεν Μπίτι, συμβούλου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη Βραζιλία, ανακλήθηκε λόγω «ψευδούς δήλωσης για τον σκοπό της επίσκεψης».

Το βράδυ της Πέμπτης ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοράες ανακάλεσε την έγκριση που είχε δώσει ο ίδιος δύο ημέρες νωρίτερα για να επισκεφθεί ο Μπίτι τον πρώην πρόεδρο στη φυλακή Παπούντα της Μπραζίλια. Ο δικαστής ανακάλεσε την απόφασή του αφού ενημερώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών για μια ενδεχόμενη «παρέμβαση» των ΗΠΑ. Το υπουργείο σημείωσε ότι η βίζα του Μπίτι του χορηγήθηκε αποκλειστικά και μόνο για να συμμετάσχει σε ένα φόρουμ για τις σπάνιες γαίες και σε επίσημες συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους. Προειδοποίησε ότι «η επίσκεψη ενός ξένου δημόσιου παράγοντα σε έναν πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας σε προεκλογική περίοδο μπορεί να συνιστά αθέμιτη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του κράτους», σημείωσε το Ανώτατο Δικαστήριο.