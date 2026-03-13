newspaper
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βραζιλία: Σε ΜΕΘ ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, εμφάνισε υψηλό πυρετό και κορεσμό οξυγόνου
Κόσμος 13 Μαρτίου 2026, 19:10

Βραζιλία: Σε ΜΕΘ ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, εμφάνισε υψηλό πυρετό και κορεσμό οξυγόνου

Ο γιατρός που τον παρακολουθεί δήλωσε ότι η κατάσταση του Ζαΐχ Μπολσονάρου είναι σοβαρή και πιθανότατα θα παραμείνει στο νοσοκομείο επί αρκετές ημέρες

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η δύναμη του feedback: Τι μας μαθαίνει για τον εαυτό μας και τους άλλους

Η δύναμη του feedback: Τι μας μαθαίνει για τον εαυτό μας και τους άλλους

Spotlight

Σε μονάδα εντατικής θεραπείας εισήχθη σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου, ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Ο Ζ. Μπολσονάρου πάσχει από βρογχοπνευμονία και αισθάνθηκε αδιαθεσία στη φυλακή όπου εκτίει ποινή κάθειρξης για απόπειρα πραξικοπήματος.

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος μεταφέρθηκε στην ιδιωτική κλινική DF Star της Μπραζίλια αφού «ανέβασε υψηλό πυρετό, εμφάνισε μειωμένο κορεσμό οξυγόνου και ρίγη» ανέφερε το ιατρικό ανακοινωθέν που ανάρτησε η σύζυγός του, Μισέλ Μπολσονάρου, στο Instagram.

Ο γιατρός που τον παρακολουθεί δήλωσε σήμερα το απόγευμα ότι η κατάστασή του είναι σοβαρή και πιθανότατα θα παραμείνει στο νοσοκομείο επί αρκετές ημέρες. Προς το παρόν πάντως αποκλείεται η πιθανότητα μιας νέας χειρουργικής επέμβασης.

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, που έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα υγείας, έχει χειρουργηθεί πολλές φορές και έχει νοσηλευτεί κατ’ επανάληψη μετά την επίθεση που δέχτηκε το 2018, εν μέσω της προεκλογικής περιόδου, από έναν άνδρα που τον μαχαίρωσε στην κοιλιακή χώρα. Το τελευταίο διάστημα εμφάνιζε κρίσεις λόξιγκα, συχνά συνοδευόμενες από εμετούς, για τις οποίες χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα των συνηγόρων του να του επιτραπεί να εκτίσει την ποινή του σε κατ’ οίκον περιορισμό. «Παίζουν με τη ζωή του πατέρα μου» είπε στους δημοσιογράφους ο γιος του, Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της Βραζιλίας στις εκλογές του Οκτωβρίου.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου

Ο πρόεδρος Λούλα ανακάλεσε τη βίζα ενός Αμερικανού διπλωμάτη

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ανακοίνωσε ότι ανακάλεσε τη βίζα ενός Αμερικανού διπλωμάτη ο οποίος επιδίωκε να επισκεφθεί τον Μπολσονάρου στη φυλακή.

Το νέο αυτό επεισόδιο σημειώνεται σε μια περίοδο που οι σχέσεις της Μπραζίλια με την Ουάσινγκτον εξομαλύνονταν, έπειτα από μια περίοδο διπλωματικής και εμπορικής έντασης.

«Αυτός ο Αμερικανός που θα ερχόταν εδώ για να επισκεφθεί τον Ζαΐχ Μπολσονάρου (…) η επίσκεψη απαγορεύτηκε (σ.σ. από το Ανώτατο Δικαστήριο) και του απαγόρευσα να έρθει στη Βραζιλία», είπε ο Λούλα.

Μια διπλωματική πηγή επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η βίζα του Ντάρεν Μπίτι, συμβούλου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη Βραζιλία, ανακλήθηκε λόγω «ψευδούς δήλωσης για τον σκοπό της επίσκεψης».

Το βράδυ της Πέμπτης ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοράες ανακάλεσε την έγκριση που είχε δώσει ο ίδιος δύο ημέρες νωρίτερα για να επισκεφθεί ο Μπίτι τον πρώην πρόεδρο στη φυλακή Παπούντα της Μπραζίλια. Ο δικαστής ανακάλεσε την απόφασή του αφού ενημερώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών για μια ενδεχόμενη «παρέμβαση» των ΗΠΑ. Το υπουργείο σημείωσε ότι η βίζα του Μπίτι του χορηγήθηκε αποκλειστικά και μόνο για να συμμετάσχει σε ένα φόρουμ για τις σπάνιες γαίες και σε επίσημες συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους. Προειδοποίησε ότι «η επίσκεψη ενός ξένου δημόσιου παράγοντα σε έναν πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας σε προεκλογική περίοδο μπορεί να συνιστά αθέμιτη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του κράτους», σημείωσε το Ανώτατο Δικαστήριο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Καύσιμα: Πότε πιάνει τα 2 ευρώ η βενζίνη – Αλαλούμ με το πλαφόν

Καύσιμα: Πότε πιάνει τα 2 ευρώ η βενζίνη – Αλαλούμ με το πλαφόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η δύναμη του feedback: Τι μας μαθαίνει για τον εαυτό μας και τους άλλους

Η δύναμη του feedback: Τι μας μαθαίνει για τον εαυτό μας και τους άλλους

Κόσμος
Ιράν: Τραυματισμένος και παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» λένε οι ΗΠΑ

Ιράν: Τραυματισμένος και παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» λένε οι ΗΠΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 13.03.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή

Το πλοίο USS Tripoli, που είχε σταθμεύσει στην Ιαπωνία, μαζί με τους πεζοναύτες που το συνοδεύουν, κατευθύνεται ήδη προς τη Μέση Ανατολή, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι στην εφημερίδα WSJ

Σύνταξη
Υποβρύχια νάνοι και θαλάσσια drone καμικάζι – Πώς το Ιράν μπορεί να αποκλείσει τα Στενά του Ορμούζ
Μπλόκο 13.03.26

Υποβρύχια νάνοι και θαλάσσια drone καμικάζι – Πώς το Ιράν μπορεί να αποκλείσει τα Στενά του Ορμούζ

Από τα υποβρύχια-νάνους στις «έξυπνες» νάρκες και τον ηλεκτρονικό πόλεμο - Πώς το οπλοστάσιο του Ιράν στραγγαλίζει τα Στενά του Ορμούζ και απειλεί το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου

Σύνταξη
ΗΠΑ και Κούβα ξεκίνησαν συνομιλίες – «Πρέπει να κάνουν συμφωνία», λέει ο Τραμπ
Εν μέσω κρίσης 13.03.26

ΗΠΑ και Κούβα ξεκίνησαν συνομιλίες – «Πρέπει να κάνουν συμφωνία», λέει ο Τραμπ

Την έναρξη συνομιλιών ανάμεσα στην Κούβα και τις ΗΠΑ ανακοίνωσε ο πρόεδρος του νησιού της Καραϊβικής, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ. Ο Λευκός Οίκος σχολίασε ότι «είναι πολύ εύκολο» να υπάρξει συμφωνία.

Σύνταξη
Τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ – Ιράν ζητεί ο Μερτς – «Δεν ωφελεί κανέναν και προκαλεί ζημιά σε πολλούς»
Μέση Ανατολή 13.03.26

Τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ – Ιράν ζητεί ο Μερτς – «Δεν ωφελεί κανέναν και προκαλεί ζημιά σε πολλούς»

Όσον αφορά το ενδεχόμενο άμεσης επαφής των Ευρωπαίων με το Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «γίνονται όλες οι δυνατές προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος»

Σύνταξη
Τραμπ: Πιθανό να βοηθά λίγο ο Πούτιν το Ιράν – Και εκείνος πιστεύει πιθανόν πως βοηθάμε την Ουκρανία
Κόσμος 13.03.26

Τραμπ: Πιθανό να βοηθά λίγο ο Πούτιν το Ιράν – Και εκείνος πιστεύει πιθανόν πως βοηθάμε την Ουκρανία

«Το κάνουν και το κάνουμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του Fox News, αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν τον ενοχλεί η στήριξη που προσφέρει η Ρωσία στην Τεχεράνη

Σύνταξη
Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν κατηγορεί το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι θέλουν να διαλύσουν τη χώρα του
Μέση Ανατολή 13.03.26

Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν κατηγορεί το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι θέλουν να «διαλύσουν» το Ιράν

«Η Αμερική και το σιωνιστικό καθεστώς έχουν καταστροφικές προθέσεις και στόχους, που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση του Ιράν και των μεγάλων ισλαμικών χωρών», δήλωσε ο Πεζεσκιάν

Σύνταξη
Ρωσία: Ο Πούτιν ζήτησε να προστατευθούν οι κρίσιμης σημασίας υποδομές, καθώς εντείνονται οι ουκρανικές επιθέσεις
Πόλεμος 13.03.26

Ο Πούτιν ζήτησε να προστατευθούν οι κρίσιμης σημασίας υποδομές καθώς εντείνονται οι ουκρανικές επιθέσεις στην Ρωσία

Η Ουκρανία είχε ανακοινώσει στις 10 Μαρτίου ότι χρησιμοποίησε βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow για να πλήξει το εργοστάσιο που παράγει ημιαγωγικές συσκευές και ενσωματωμένα μικροτσίπ στην Ρωσία, στην πόλη Μπριάνσκ

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Ευρωπαίοι επιδιώκουν διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη για ασφαλή διάπλου
Financial Times 13.03.26

Στενά του Ορμούζ: Ευρωπαίοι επιδιώκουν διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη για ασφαλή διάπλου

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν ξεκινήσει δοκιμαστικές συζητήσεις σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, χωρίς να διευρυνθεί η σύγκρουση

Αρχοντία Κάτσουρα
Ολλανδία: Βομβιστική επίθεση σε συναγωγή στο Ρότερνταμ – Συνελήφθησαν τέσσερις ύποπτοι
Ανησυχία 13.03.26

Βομβιστική επίθεση σε συναγωγή στο Ρότερνταμ - Συνελήφθησαν τέσσερις ύποπτοι

Από την έκρηξη που σημειώθηκε μπροστά στη συναγωγή του Ρότερνταμ στην Ολλανδία δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί - Το κτίριο υπέστη ζημιές από τη φωτιά που προκάλεσε η έκρηξη

Σύνταξη
«Ανατρεπτική» συμφωνία ΟΗΕ για τη φυλετική δικαιοσύνη: Θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά τις γυναίκες στη φυλακή
Woman 13.03.26

«Ανατρεπτική» συμφωνία ΟΗΕ για τη φυλετική δικαιοσύνη: Θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά τις γυναίκες στη φυλακή

Καθώς ο αριθμός των φυλακισμένων γυναικών πλησιάζει το ένα εκατομμύριο παγκοσμίως, οι ακτιβιστές ελπίζουν ότι αυτή η αναγνώριση από τον ΟΗΕ θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες δράσεις

Σύνταξη
Ο Τραμπ νόμιζε ότι η νίκη στο Ιράν θα ήταν «παιχνιδάκι» – 7 λόγοι που αποδεικνύουν το αντίθετο
Forever wars 13.03.26

Ο Τραμπ νόμιζε ότι η νίκη στο Ιράν θα ήταν «παιχνιδάκι» – 7 λόγοι που αποδεικνύουν το αντίθετο

Ο Ντόναλντ Τραμπ βασίστηκε στη στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ και πίστεψε ότι η νίκη στον πόλεμο με το Ιράν θα ερχόταν γρήγορα, ωστόσο φαίνεται πως δεν υπολόγισε σωστά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Απόρρητο