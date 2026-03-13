Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πώς να απολαύσετε το απόλυτο spa night στο σπίτι
Plus 13 Μαρτίου 2026, 11:55

Πώς να απολαύσετε το απόλυτο spa night στο σπίτι

Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείτε για να κάνετε το πιο χαλαρωτικό spa night από την άνεση του σπιτιού σας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έναν καφέ παρακαλώ… ή μήπως δύο; Πόσοι «διώχνουν» το στρες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Έναν καφέ παρακαλώ… ή μήπως δύο; Πόσοι «διώχνουν» το στρες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Spotlight

Σε μια καθημερινότητα που «τρέχει» ασταμάτητα, η ανάγκη για μια στιγμή απόλυτης χαλάρωσης γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Ένα spa night στο σπίτι δεν είναι απλώς μια μικρή πολυτέλεια, αλλά ένας τρόπος να επανασυνδεθείτε με τον εαυτό σας, να αποφορτιστείτε και να δημιουργήσετε μια προσωπική ιεροτελεστία ευεξίας. Με λίγη προετοιμασία και τα κατάλληλα προϊόντα, μπορείτε να μετατρέψετε το μπάνιο σας σε έναν χώρο που θυμίζει boutique spa.

Δημιουργήστε την κατάλληλη ατμόσφαιρα

Η εμπειρία ξεκινά από το περιβάλλον. Χαμηλώστε τα φώτα, βάλτε απαλή μουσική και αφήστε ένα άρωμα να γεμίσει τον χώρο. Ένα κερί αρωματοθεραπείας με σανδαλόξυλο δημιουργεί μια ζεστή, γήινη αίσθηση που χαλαρώνει άμεσα το νευρικό σύστημα και προετοιμάζει το σώμα για αποφόρτιση.

Απλώστε στο μπάνιο σας μια απαλή πετσέτα για να σας υποδεχθεί στο τέλος της ρουτίνας σας, μια μικρή λεπτομέρεια που χαρίζει όμως μια μεγάλη αίσθηση πολυτέλειας.

Ξεκινήστε με ένα χαλαρωτικό, απολαυστικό μπάνιο

Αν θέλετε να ανεβάσετε το spa night σε άλλο επίπεδο, με το φουσκωτό θερμαινόμενο τζακούζι Lay‑Z‑Spa θα νιώσετε σαν να βρίσκεστε σε wellness retreat. Οι φυσαλίδες και η θερμότητα χαλαρώνουν τους μυς, μειώνουν την ένταση και προετοιμάζουν το σώμα για τις επόμενες φάσεις περιποίησης.

Αν προτιμάτε ένα πιο απλό μπάνιο, το αφρόλουτρο σε gel Renewing της Korres προσφέρει μια αναζωογονητική, φρουτώδη αίσθηση που ξυπνά τις αισθήσεις χωρίς να σας επιβαρύνει.

Απολέπιση: το μυστικό για λαμπερό δέρμα

Η απολέπιση είναι βασικό βήμα σε κάθε spa night, γιατί απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και αφήνει το δέρμα απαλό και έτοιμο να απορροφήσει τα προϊόντα περιποίησης. Και οι επιλογές είναι πραγματικά πολλές:

Το χειροποίητο σαπούνι μασάζ Sirra Organics προσφέρει ήπια απολέπιση και ενεργοποιεί τη μικροκυκλοφορία. Αν προτιμάτε τα κλασικά scrub σώματος, το Aggigma Shower έχει πιο πλούσια υφή και αφήνει το δέρμα λείο και ενυδατωμένο.

Για στοχευμένη δράση, το σαπούνι κατά της κυτταρίτιδας με εκχύλισμα καφέ της CleanSkin βοηθά στη σύσφιξη και στην τόνωση της επιδερμίδας. Για ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε το Parsa bamboo σφουγγάρι μασάζ, το ιδανικό εργαλείο για να ενισχύσει την απολέπιση και να διεγείρει την κυκλοφορία.

Περιποίηση προσώπου που θυμίζει επαγγελματικό spa

Μετά το ζεστό μπάνιο, το δέρμα είναι έτοιμο να δεχτεί βαθιά θρέψη. Η COSRX Ultimate Nourishing Rice Spa Mask είναι ιδανική για νυχτερινή αναζωογόνηση: φωτίζει, ενυδατώνει και αφήνει την επιδερμίδα εξαιρετικά απαλή, σαν να βγήκατε μόλις από επαγγελματικό spa.

Μασάζ για πλήρη αποφόρτιση

Για να ολοκληρώσετε την εμπειρία, χαρίστε στο σώμα σας ένα μίνι μασάζ. Το massage gun της MDHL προσφέρει στοχευμένη ανακούφιση σε σημεία έντασης, όπως πλάτη, πόδια, χέρια και βοηθά τους μυς να χαλαρώσουν σε βάθος.

Το τελικό άγγιγμα ευεξίας

Πριν ολοκληρώσετε το spa night, ψεκάστε ελαφρά το σώμα και τα μαλλιά σας με το Messinian Spa Hair & Body Mist με μαύρη τρούφα. Το άρωμά του είναι διακριτικό, πολυτελές και αφήνει μια αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας που διαρκεί.

Αν θέλετε να παρατείνετε την εμπειρία, το Foxy Orange Citrus Fruit & Herb set προσφέρει προϊόντα καθαρισμού με δροσερές νότες εσπεριδοειδών, ιδανικά για να διατηρήσετε την αίσθηση spa και τις επόμενες ημέρες.

Θα τα βρείτε όλα και ακόμα περισσότερα, σε εξαιρετικά spring offers, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε προϊόντα υγείας και ομορφιάς, ενώ θα τα παραλάβετε εύκολα στην πόρτα σας, στην ώρα τους αλλά και σε μία μόνο παράδοση, χάρη στην καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Πετρέλαιο: Γιατί η τιμή δεν θα επιστρέψει στα προ Ιράν επίπεδα – Οι 5 λόγοι

Πετρέλαιο: Γιατί η τιμή δεν θα επιστρέψει στα προ Ιράν επίπεδα – Οι 5 λόγοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έναν καφέ παρακαλώ… ή μήπως δύο; Πόσοι «διώχνουν» το στρες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Έναν καφέ παρακαλώ… ή μήπως δύο; Πόσοι «διώχνουν» το στρες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Κόσμος
Ιράν: Τέσσερις νεκροί από την πτώση του αμερικανικού αεροσκάφους – Διαδηλώσεις στην Τεχεράνη

Ιράν: Τέσσερις νεκροί από την πτώση του αμερικανικού αεροσκάφους – Διαδηλώσεις στην Τεχεράνη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 15 Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 12.03.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 15 Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 15 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Γ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, το ΒΗΜΑ στην Ιστορία για την ζωή και το έργο του Ελευθέριου Βενιζέλου, το επετειακό τεύχος του HELLO! και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο άνδρας που ντύνει τις πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών και η ήπια δύναμη της μόδας
Κρυμμένο μήνυμα 13.03.26

Ο άνδρας που ντύνει τις πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών και η ήπια δύναμη της μόδας

Από την Τζιλ Μπάιντεν έως τη Ράμα Ντουβάτζι, οι πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών απευθύνονται σε έναν άνδρα για συμβουλές μόδας. Ο στιλίστας, Μπέιλι Μουν, μιλάει για τη λεπτή τέχνη της πολιτικής ενδυμασίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιώργος Μαρίνος: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» για τον απόλυτο σόουμαν
Τελευταίο χειροκρότημα 13.03.26

Γιώργος Μαρίνος: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» για τον απόλυτο σόουμαν

Το μεσημέρι της Παρασκευής φίλοι και συνεργάτες συγκεντρώθηκαν στο κοιμητήριο Βούλας για να αποχαιρετήσουν τον μεγάλο σόουμαν. Ο Γιώργος Μαρίνος «έφυγε» από τη ζωή την Τρίτη 10 Μαρτίου σε ηλικία 87 ετών.

Σύνταξη
Η Βραζιλία παρουσίασε τη νέα φανέλα της με Ροναλντίνιο, Τζόρνταν, Ντόντσιτς και… βάτραχο του Αμαζονίου (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 13.03.26

Η Βραζιλία παρουσίασε τη νέα φανέλα της με Ροναλντίνιο, Τζόρνταν, Ντόντσιτς και… βάτραχο του Αμαζονίου (pics, vids)

Ροναλντίνιο, Μάικλ Τζόρνταν, Λούκα Ντόντσιτς, δηλητηριώδεις βάτραχοι και στη μέση η νέα φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλ 2026!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Κερτ Ράσελ αναγκάστηκε κάποτε να κλωτσήσει δυνατά τον Έλβις Πρίσλεϊ για τις ανάγκες μιας ταινίας
Στα νιάτα του 13.03.26

Ο Κερτ Ράσελ αναγκάστηκε κάποτε να κλωτσήσει δυνατά τον Έλβις Πρίσλεϊ για τις ανάγκες μιας ταινίας

Ο Κερτ Ράσελ αναφέρεται εύστοχα ως «Boy Kicking Mike» στην κωμική ταινία με τον Έλβις Πρίσλεϊ, καθώς όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός κλώτσησε πράγματι τον θρύλο του ροκ εν ρολ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
EU Rice Sector Faces Crisis Amid Rising Imports
English edition 13.03.26

EU Rice Sector Faces Crisis Amid Rising Imports

European rice producers warn of growing market pressures as imports hit 1.7 million tons, urging policy changes to protect local production and ensure fair competition.

Σύνταξη
Τηλεφωνικές υποκλοπές: «Πρέπει να διερευνηθεί ξανά από τη Δικαιοσύνη»
Επικαιρότητα 13.03.26

«Πρέπει να διερευνηθεί ξανά από τη Δικαιοσύνη» - Πολιτική αντιπαράθεση για τις τηλεφωνικές υποκλοπές

Οι νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, δημιουργούν αντιπαραθέσεις, με κάποιους βουλευτές της αντιπολίτευσης να ζητούν να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση

Σύνταξη
Ο Τραμπ νόμιζε ότι η νίκη στο Ιράν θα ήταν «παιχνιδάκι» – 7 λόγοι που αποδεικνύουν το αντίθετο
Forever wars 13.03.26

Ο Τραμπ νόμιζε ότι η νίκη στο Ιράν θα ήταν «παιχνιδάκι» – 7 λόγοι που αποδεικνύουν το αντίθετο

Ο Ντόναλντ Τραμπ βασίστηκε στη στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ και πίστεψε ότι η νίκη στον πόλεμο με το Ιράν θα ερχόταν γρήγορα, ωστόσο φαίνεται πως δεν υπολόγισε σωστά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ημέρα του Πατέρα, η καλύτερη συμβουλή και ο Snoop Dogg: Ο Κίλιαν Μέρφι στον κόσμο των Peaky Blinders
Έπος 13.03.26

Η Ημέρα του Πατέρα, η καλύτερη συμβουλή και ο Snoop Dogg: Ο Κίλιαν Μέρφι στον κόσμο των Peaky Blinders

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει  από τότε που η σειρά Peaky Blinders έριξε τίτλους τέλους και ο Κίλιαν Μέρφι φόρεσε ξανά το «κοστούμι» του Τόμας Σέλμπι για να επιστρέψει στους δρόμους του Μπέρμινχαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αρβανίτης για Predator: Τα κυβερνητικά ψέματα έχουν καταρρεύσει. Οι υπαίτιοι να συνεχίσουν να αναζητούνται πολύ ψηλά
Predator 13.03.26

Αρβανίτης για Predator: Τα κυβερνητικά ψέματα έχουν καταρρεύσει. Οι υπαίτιοι να συνεχίσουν να αναζητούνται πολύ ψηλά

«Τo Μέγαρο Μαξίμου προστάτευσε τους πολιτικούς προϊστάμενους από τη Δικαιοσύνη. Η απόλυτη συγκάλυψη. Και η Κομισιόν μας μιλά για κράτος δικαίου στην Ελλάδα», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης

Σύνταξη
Τι ζήτησε ο Ολυμπιακός από το ChatGPT για τον Ελ Κααμπί και η απίθανη απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης (pic)
Ποδόσφαιρο 13.03.26

Τι ζήτησε ο Ολυμπιακός από το ChatGPT για τον Ελ Κααμπί και η απίθανη απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης (pic)

Ο Ολυμπιακός συνομίλησε με το ChatGPT ζητώντας του να αναβαθμίσει την πανηγυρική φωτογραφία του Αγιούμπ Ελ Κααμπί από τον τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας και η απάντηση που έλαβε ήταν… φουλ ερυθρόλευκη!

Σύνταξη
Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι
Πολιτική 13.03.26

Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι

«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό» σχολίασε ο Παύλος Γερουλάνος μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Απόρρητο