Αισιόδοξος για τον Παναθηναϊκό ο Σεϊταρίδης: «Μπορεί να έχει πορεία σαν του Ολυμπιακού και να φτάσει τελικό»
Ο Γιούρκας Σεϊταρίδης εξέφρασε την αισιοδοξία του πως ο Παναθηναϊκός μπορεί να φτάσει μέχρι και τον τελικό του Europa League.
- Τα δημοφιλή φάρμακα αδυνατίσματος προστατεύουν την καρδιά μετά το έμφραγμα
- ΟΗΕ: Στην Άγκυρα θα ταξιδέψει ο Γκουτέρες με κύρια ατζέντα το προσφυγικό και τις περιφερειακές εξελίξεις
- Σεισμός στην Ήπειρο: Αυτές είναι οι περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
- Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των ληστών με τις μηχανές - Έκλεβαν τσάντες από Ι.Χ. παρουσία των οδηγών
O Γιούρκας Σεϊταρίδης μίλησε για τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Μπέτις για τους «16» του Europa League στο «ABC Sevilla», τονίζοντας πως αν οι «πράσινοι» προσπεράσουν το εμπόδιο των «βερδιμπλάνκος» μπορούν να φτάσουν μέχρι και τον τελικό της διοργάνωσης και να κάνουν μια πορεία ανάλογη με εκείνη που έκανε ο Ολυμπιακός και έγραψε ιστορία στο Conference League.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιούρκας Σεϊταρίδης:
«Αν ο Παναθηναϊκός νικήσει την Μπέτις, θα μπορούσε να έχει μια πορεία παρόμοια με εκείνη του Ολυμπιακού… Πώς ξεκίνησε ο Ολυμπιακός; Συγγνώμη, από τη Μπέτις, την Μπράγκα και τη Φερεντσβάρος, ποια είναι η πιο δύσκολη ομάδα; Γιατί λοιπόν να μην τα καταφέρει, αν ο Παναθηναϊκός περάσει στην επόμενη φάση;», ανέφερε αρχικά ο Γιούρκας Σεϊταρίδης.
«Αν ξεπεράσουμε την Μπέτις, ως οπαδός του Παναθηναϊκού, δεν θα έλεγα ότι η σεζόν σώθηκε. Θα λέγαμε ότι είχαν μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Η κατάκτηση του τροπαίου είναι ένα πράγμα, αλλά η καλή πορεία είναι κάτι άλλο. Αν είχαμε φτάσει στα προημιτελικά του Champions League, ίσως θα έλεγα ότι η σεζόν σώθηκε», κατέληξε.
- Η ανακοίνωση της Euroleague για τον ορισμό του εξ αναβολής αγώνα Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί
- Τα γεωγραφικά κριτήρια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο διαχωρισμός – Έτσι θα είναι το νέο format της Euroleague:
- Οπαδός της Ατλέτικο Μαδρίτης έφτιαχνε σάντουιτς την ώρα του αγώνα με την Τότεναμ (vid)
- Ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη Formula 1
- Super League: Ο Βεργέτης ορίστηκε στην Τούμπα, ο Ματσούκας στο ΟΦΗ – Ολυμπιακός
- Δεύτερο… πιάτο στους «16» του Champions League με «γιγαντομαχία» Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι
- Αισιόδοξος για τον Παναθηναϊκό ο Σεϊταρίδης: «Μπορεί να έχει πορεία σαν του Ολυμπιακού και να φτάσει τελικό»
- H καταστροφική βραδιά του Κίνσκι: Τα τραγικά λάθη, η αλλαγή στο 17′ και το κλάμα του γκολκίπερ της Τότεναμ (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις