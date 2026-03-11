sports betsson
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Αισιόδοξος για τον Παναθηναϊκό ο Σεϊταρίδης: «Μπορεί να έχει πορεία σαν του Ολυμπιακού και να φτάσει τελικό»
Europa League 11 Μαρτίου 2026, 10:03

Αισιόδοξος για τον Παναθηναϊκό ο Σεϊταρίδης: «Μπορεί να έχει πορεία σαν του Ολυμπιακού και να φτάσει τελικό»

Ο Γιούρκας Σεϊταρίδης εξέφρασε την αισιοδοξία του πως ο Παναθηναϊκός μπορεί να φτάσει μέχρι και τον τελικό του Europa League.

Σύνταξη
O Γιούρκας Σεϊταρίδης μίλησε για τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Μπέτις για τους «16» του Europa League στο «ABC Sevilla», τονίζοντας πως αν οι «πράσινοι» προσπεράσουν το εμπόδιο των «βερδιμπλάνκος» μπορούν να φτάσουν μέχρι και τον τελικό της διοργάνωσης και να κάνουν μια πορεία ανάλογη με εκείνη που έκανε ο Ολυμπιακός και έγραψε ιστορία στο Conference League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιούρκας Σεϊταρίδης:

«Αν ο Παναθηναϊκός νικήσει την Μπέτις, θα μπορούσε να έχει μια πορεία παρόμοια με εκείνη του Ολυμπιακού… Πώς ξεκίνησε ο Ολυμπιακός; Συγγνώμη, από τη Μπέτις, την Μπράγκα και τη Φερεντσβάρος, ποια είναι η πιο δύσκολη ομάδα; Γιατί λοιπόν να μην τα καταφέρει, αν ο Παναθηναϊκός περάσει στην επόμενη φάση;», ανέφερε αρχικά ο Γιούρκας Σεϊταρίδης.

«Αν ξεπεράσουμε την Μπέτις, ως οπαδός του Παναθηναϊκού, δεν θα έλεγα ότι η σεζόν σώθηκε. Θα λέγαμε ότι είχαν μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Η κατάκτηση του τροπαίου είναι ένα πράγμα, αλλά η καλή πορεία είναι κάτι άλλο. Αν είχαμε φτάσει στα προημιτελικά του Champions League, ίσως θα έλεγα ότι η σεζόν σώθηκε», κατέληξε.

Economy
Μητσοτάκης: Πλαφόν με ορίζοντα τριμήνου σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ

Μητσοτάκης: Πλαφόν με ορίζοντα τριμήνου σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ

Κόσμος
Ιράν: Πλήγματα σε 3 πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Πολύνεκροι βομβαρδισμοί σε Ιράν και Λίβανο

Ιράν: Πλήγματα σε 3 πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Πολύνεκροι βομβαρδισμοί σε Ιράν και Λίβανο

Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Euroleague 11.03.26

Τα γεωγραφικά κριτήρια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο διαχωρισμός – Έτσι θα είναι το νέο format της Euroleague:

Πώς θα είναι το νέο format της Euroleague σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Αύξηση και διαχωρισμός των ομάδων, που θα παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός…

Σύνταξη
Άλλα Αθλήματα 11.03.26

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη Formula 1

Κινεζικός κολοσσός των ηλεκτρικών οχημάτων μελετά συμμετοχή στη Formula 1 ή στις 24 Ώρες του Le Mans

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πελεγκρίνι: «Μου αρέσει να διαχειρίζομαι μια ομάδα που αγωνίζεται και στις τρεις διοργανώσεις»
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Πελεγκρίνι: «Μου αρέσει να διαχειρίζομαι μια ομάδα που αγωνίζεται και στις τρεις διοργανώσεις»

Ο προπονητής της Μπέτις που αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στους «16» του Europa League, θέτοντας ως προτεραιότητα για την ομάδα του το ισπανικό πρωτάθλημα και την Ευρώπη σε δεύτερο πλάνο.

Σύνταξη
Σε αδιέξοδο ο Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με ΟΑΚΑ και Λεωφόρο – Όλα ανοιχτά για τους «16» του Europa
Europa League 27.02.26

Σε αδιέξοδο ο Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με ΟΑΚΑ και Λεωφόρο – Όλα ανοιχτά για τους «16» του Europa

Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι το ΟΑΚΑ θα μπορέσει να φιλοξενήσει το πρώτο ματς του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League – Η Λεωφόρος είναι ακατάλληλη και πλέον στο «τριφύλλι»… ψάχνονται!

Σύνταξη
Στα όριά τους οι εκπαιδευτικοί, ζητούν ουσιαστικά μέτρα – Ανακοίνωση ΟΛΜΕ μετά τον θάνατο της καθηγήτριας
Στη Θεσσαλονίκη 11.03.26

Στα όριά τους οι εκπαιδευτικοί, ζητούν ουσιαστικά μέτρα - Ανακοίνωση ΟΛΜΕ μετά τον θάνατο της καθηγήτριας

«Απαιτείται η ουσιαστική ενίσχυση των σχολικών μονάδων με μόνιμη παρουσία κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων» σημειώνει μεταξύ άλλων η ΟΛΜΕ, που ζητά να στηριχθούν έμπρακτα οι εκπαιδευτικοί

Σύνταξη
Ένα αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι
Ένας κοσμοπολίτης από τον Άρη 11.03.26

Ένα αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι

«Θέλω να φύγω με αξιοπρέπεια. Δε θέλω να γίνω σούργελο» είχε πει ο Γιώργος Μαρίνος πριν εξαφανιστεί από τη σκηνή αφού πρώτα τη γέμισε με το μεγαλείο της προσωπικότητάς του. Και το τήρησε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα γεωγραφικά κριτήρια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο διαχωρισμός – Έτσι θα είναι το νέο format της Euroleague:
Euroleague 11.03.26
Euroleague 11.03.26

Τα γεωγραφικά κριτήρια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο διαχωρισμός – Έτσι θα είναι το νέο format της Euroleague:

Πώς θα είναι το νέο format της Euroleague σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Αύξηση και διαχωρισμός των ομάδων, που θα παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός…

Σύνταξη
Η συγκράτηση του πληθυσμού στο επίκεντρο της επίσκεψης του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ. Μακεδονίας
Δημογραφικό 11.03.26

Η συγκράτηση του πληθυσμού στο επίκεντρο της επίσκεψης του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ. Μακεδονίας

Ζητήματα της τοπικής κοινωνίας και κυρίως το θέμα της πληθυσμιακής συρρίκνωσης περιοχών του ακριτικού νομού συζήτησε διεξοδικά κατά την επίσκεψη του στον Έβρο ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε Τασούλα: Έρχεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σε σούπερ μάρκετ για ένα τρίμηνο
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Μητσοτάκης σε Τασούλα: Έρχεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σε σούπερ μάρκετ για ένα τρίμηνο

Στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα τονίζοντας ότι δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα αισχροκέρδειας

Σύνταξη
Το μεσημέρι ανακοινώνονται τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Οικονομία 11.03.26

Το μεσημέρι ανακοινώνονται τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Το πακέτο παρεμβάσεων της κυβέρνησης για την αισχροκέρδεια από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα ανακοινώσουν ο Κ. Χατζηδάκης, ο Στ. Παπασταύρου και ο Τ. Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: «Βίντεο από το bullying στην καθηγήτρια ανέβηκε και κατέβηκε αμέσως» – Τι είπε ο δικηγόρος της οικογένειάς της
Στη Θεσσαλονίκη 11.03.26

«Βίντεο από το bullying στην καθηγήτρια ανέβηκε και κατέβηκε αμέσως» - Τι είπε ο δικηγόρος της οικογένειάς της

Η εκπαιδευτικός που δίδασκε σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη είχε καταγγείλει συστηματικό bullying εκ μέρους των μαθητών της, έναν μήνα πριν χάσει τη ζωή της από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο

Σύνταξη
Το Cartier ρολόι, τα δώρα, οι χάρες, οι ανταλλαγές – Η δημοσιογράφος του Χόλιγουντ, Πέγκι Σίγκαλ, αποκαλύπτει τα πάρε-δώσε με τον Έπσταϊν
Grande Damme 11.03.26

Το Cartier ρολόι, τα δώρα, οι χάρες, οι ανταλλαγές - Η δημοσιογράφος του Χόλιγουντ, Πέγκι Σίγκαλ, αποκαλύπτει τα πάρε-δώσε με τον Έπσταϊν

Η θρυλική προσωπικότητα της βιομηχανίας του θεάματος, Πέγκι Σίγκαλ, περιγράφει λεπτομερώς τα δώρα, τις χάρες και μια σημαντική ανταλλαγή με τον διασυρμένο χρηματιστή σε μια νέα συνέντευξή της στο περιοδικό «New York».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέο ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού – Τουλάχιστον 4 νεκροί
Κόσμος 11.03.26

Νέο ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού – Τουλάχιστον 4 νεκροί

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η σιιτική, φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ

Σύνταξη
Ο Μίκι Ρουρκ ζει σε ξενοδοχείο μετά την έξωση – Υπάρχουν όμως 60.000 δολάρια απλήρωτα ενοίκια
Νέα περιπέτεια 11.03.26

Ο Μίκι Ρουρκ ζει σε ξενοδοχείο μετά την έξωση – Υπάρχουν όμως 60.000 δολάρια απλήρωτα ενοίκια

Ένα δικαστήριο της Καλιφόρνιας εξέδωσε απόφαση αθέτησης υποχρεώσεων δύο μήνες μετά την αποχώρηση του Μίκι Ρουρκ από το ακίνητο, κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη για σχεδόν 60.000 δολάρια σε καθυστερούμενα ενοίκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H καταστροφική βραδιά του Κίνσκι: Τα τραγικά λάθη, η αλλαγή στο 17′ και το κλάμα του γκολκίπερ της Τότεναμ (vid)
Champions League 11.03.26

H καταστροφική βραδιά του Κίνσκι: Τα τραγικά λάθη, η αλλαγή στο 17′ και το κλάμα του γκολκίπερ της Τότεναμ (vid)

Η εφιαλτική βραδιά του τερματοφύλακα της Τότεναμ, Αντονίν Κίνσκι - Τα τραγικά λάθη που χάρισαν τρία εύκολα γκολ στην Ατλέτικο και η αλλαγή του στο 17' που έγραψε ιστορία.

Σύνταξη
Σε απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ και στις κτηματικές υπηρεσίες – Τι ζητούν
Στις 19 Μαρτίου 11.03.26

Σε απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ και στις κτηματικές υπηρεσίες - Τι ζητούν

Την απεργία σε ΔΟΥ και κτηματικές υπηρεσίες στις 19 Μαρτίου στηρίζει η ΑΔΕΔΥ - Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις 12:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας

Σύνταξη
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
