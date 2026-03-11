Αισιόδοξος για τον Παναθηναϊκό ο Σεϊταρίδης: «Μπορεί να έχει πορεία σαν του Ολυμπιακού και να φτάσει τελικό»

O Γιούρκας Σεϊταρίδης μίλησε για τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Μπέτις για τους «16» του Europa League στο «ABC Sevilla», τονίζοντας πως αν οι «πράσινοι» προσπεράσουν το εμπόδιο των «βερδιμπλάνκος» μπορούν να φτάσουν μέχρι και τον τελικό της διοργάνωσης και να κάνουν μια πορεία ανάλογη με εκείνη που έκανε ο Ολυμπιακός και έγραψε ιστορία στο Conference League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιούρκας Σεϊταρίδης:

«Αν ο Παναθηναϊκός νικήσει την Μπέτις, θα μπορούσε να έχει μια πορεία παρόμοια με εκείνη του Ολυμπιακού… Πώς ξεκίνησε ο Ολυμπιακός; Συγγνώμη, από τη Μπέτις, την Μπράγκα και τη Φερεντσβάρος, ποια είναι η πιο δύσκολη ομάδα; Γιατί λοιπόν να μην τα καταφέρει, αν ο Παναθηναϊκός περάσει στην επόμενη φάση;», ανέφερε αρχικά ο Γιούρκας Σεϊταρίδης.

«Αν ξεπεράσουμε την Μπέτις, ως οπαδός του Παναθηναϊκού, δεν θα έλεγα ότι η σεζόν σώθηκε. Θα λέγαμε ότι είχαν μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Η κατάκτηση του τροπαίου είναι ένα πράγμα, αλλά η καλή πορεία είναι κάτι άλλο. Αν είχαμε φτάσει στα προημιτελικά του Champions League, ίσως θα έλεγα ότι η σεζόν σώθηκε», κατέληξε.