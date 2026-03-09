Δύο χτυπήματα από τον Γερεμέγεφ, αλλά ο Σουηδός δεν αποβλήθηκε (vid)

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν ισόπαλοι δίχως τέρματα (0-0) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Super League.

Το παιχνίδι ήταν πραγματικό ντέρμπι, με αρκετή ένταση, όμως αυτή την… ένταση οι Θεσσαλονικείς ήταν πιθανό να την «πληρώσουν», αφού ο διαιτητής, Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ, θα μπορούσε κάλλιστα να αποβάλει τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ με δύο κίτρινες κάρτες.

Αρχικά, στο 16′ ο Σουηδός επιθετικός πήγε απρόκλητα πάνω στον Κωνσταντίνο Τζολάκη, ο οποίος είχε μπλοκάρει την μπάλα και τον έσπρωξε, χωρίς ο Ισπανός να δώσει τίποτα.

Δείτε το βίντεο: