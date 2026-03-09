Δύο χτυπήματα από τον Γερεμέγεφ, αλλά ο Σουηδός δεν αποβλήθηκε (vid)
Άρπαξε τον Τζολάκη, χτύπησε με αγκωνιά τον Ρέτσο. Και όμως ο Γερεμέγεφ…
- Καταρρίφθηκε drone που μετέφερε κινητά τηλέφωνα στις φυλακές Τρικάλων
- Εορτολόγιο 9 Μαρτίου: Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα – Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες
- Η ξεχασμένη, φεμινίστρια σεξολόγος που αποκάλυψε τον γυναικείο οργασμό - «Πώς μιλάς γι' αυτά τα πράγματα;»
- Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό
Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν ισόπαλοι δίχως τέρματα (0-0) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Super League.
Το παιχνίδι ήταν πραγματικό ντέρμπι, με αρκετή ένταση, όμως αυτή την… ένταση οι Θεσσαλονικείς ήταν πιθανό να την «πληρώσουν», αφού ο διαιτητής, Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ, θα μπορούσε κάλλιστα να αποβάλει τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ με δύο κίτρινες κάρτες.
Αρχικά, στο 16′ ο Σουηδός επιθετικός πήγε απρόκλητα πάνω στον Κωνσταντίνο Τζολάκη, ο οποίος είχε μπλοκάρει την μπάλα και τον έσπρωξε, χωρίς ο Ισπανός να δώσει τίποτα.
Δείτε το βίντεο:
Μάλιστα, στο ίδιο ημίχρονο, και συγκεκριμένα στο 37′, ο φορ του ΠΑΟΚ βρήκε επικίνδυνα με τον αγκώνα τον Παναγιώτη Ρέτσο σε μια μονομαχία.
Φάση που επίσης θα μπορούσε να επισύρει την κίτρινη κάρτα, η οποία προφανώς θα ήταν η δεύτερη που θα τον είχε οδηγήσει στα αποδυτήρια και θα άφηνε τον ΠΑΟΚ με δέκα παίκτες για κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο.
- Δύο χτυπήματα από τον Γερεμέγεφ, αλλά ο Σουηδός δεν αποβλήθηκε (vid)
- Μίλαν – Ίντερ 1-0: Πήραν το ντέρμπι και ελπίζουν για τον τίτλο οι «ροσονέρι»
- ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ: Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου της Super League
- Μεντιλίμπαρ: «Δεν μπορέσαμε να είμαστε αποτελεσματικοί»
- Λουτσέσκου: «Καλό αποτέλεσμα η ισοπαλία»
- Δείτε τα γκολ της 24ης αγωνιστικής της Super League (vids)
- Η βαθμολογία της Super League μετά την ισοπαλία στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
- Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι…
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις