09.03.2026
Κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας και Μεσογείων – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Ξανά Δευτέρα: Πως ξεκινάμε την εβδομάδα χωρίς άγχος;
Ανάσες 09 Μαρτίου 2026

Ξανά Δευτέρα: Πως ξεκινάμε την εβδομάδα χωρίς άγχος;

Η Δευτέρα είναι η μέρα που αγαπάμε να μισούμε οι περισσότεροι από εμάς.

Σύνταξη
Αν η σκέψη και μόνο της αρχής της εβδομάδας σας προκαλεί άγχος και εκνευρισμό, δεν είστε οι μόνοι! Η Δευτέρα είναι η μέρα που όλοι αγαπούν να μισούν. Στην πραγματικότητα, αυτό που νιώθουμε δεν είναι μια προσωπική αδυναμία, αλλά μια φυσιολογική αντίδραση στις συνθήκες της καθημερινότητας που εμείς οι ίδιοι έχουμε δημιουργήσει. Μπορούμε άραγε να κάνουμε την Δευτέρα να λειτουργεί υπέρ μας;

Δευτέρα κάτι έχω

Η αλήθεια είναι ότι οι Δευτέρες δεν ήταν πάντοτε τόσο πιεστικές για το ανθρώπινο είδος. Η έννοια του αυστηρού προγράμματος είναι σχετικά πρόσφατη και δεν συνάδει με τη φύση μας. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν είναι πλήρως αφοσιωμένοι στη δουλειά τους και αντιμετωπίζουν άγχος και εξάντληση. Η σύγχρονη εργασία είναι γεμάτη από καθήκοντα, περιορισμένη δημιουργικότητα και μια κατακερματισμένη αίσθηση του σκοπού, με αποτέλεσμα να νιώθουμε αποκομμένοι από τη δουλειά μας και λιγότερο ικανοποιημένοι.

Ξεκινήστε δυναμικά!

Αφήστε πίσω σας τα αρνητικά συναισθήματα και ξεκινήστε την εβδομάδα με δύναμη, ενέργεια και ξεκάθαρο σκοπό:

Αναγνωρίστε τη συνεισφορά σας

Ανεξαρτήτως του αντικειμένου της δουλειάς σας, κάθε εργασία έχει αξία και επιδρά με τον δικό της τρόπο στην καθημερινότητα των άλλων. Είτε πρόκειται για τη διαχείριση λογαριασμών, τη φροντίδα πελατών ή τη διασφάλιση της ποιότητας, η δουλειά σας συντελεί στην επίτευξη ενός κοινού στόχου. Αναγνωρίστε τον σκοπό πίσω από ό,τι κάνετε και σκεφτείτε τον αντίκτυπο της καθημερινής σας συνεισφοράς – πώς βοηθάτε τους συναδέλφους σας, την επιχείρηση ή την κοινωνία στο σύνολό της. Κάνοντας ορατό τον ρόλο σας και τη σημαντικότητά του, όχι μόνο αυξάνετε το δικό σας αίσθημα ικανοποίησης, αλλά ενισχύετε και το αίσθημα του σκοπού σε κάθε βήμα της καθημερινότητάς σας.

Βάλτε ποικιλία στη μέρα σας

Αν η δουλειά σας περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενα καθήκοντα, είναι σημαντικό να προσθέσετε ποικιλία στην καθημερινότητά σας για να την κάνετε πιο ενδιαφέρουσα. Αναζητήστε ευκαιρίες για μάθηση σε τομείς εκτός του άμεσου αντικειμένου σας, διαβάστε άρθρα που δεν σχετίζονται με την εργασία σας, ή αναπτύξτε νέες δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν να σκεφτείτε διαφορετικά. Η ποικιλία είναι το «κλειδί» για να ενισχύσετε την ικανοποίηση και τη δημιουργικότητά σας.

Πάρτε τον έλεγχο

Ξεκινήστε την εβδομάδα με τον δικό σας ρυθμό και όχι με το άγχος των αμέτρητων υποχρεώσεων. Οργανώστε τον χρόνο σας με έξυπνο τρόπο, ώστε να προστατέψετε τις πιο παραγωγικές ώρες για τις πιο σημαντικές και δημιουργικές σας δουλειές. Αντί να αντιδράτε παθητικά στα emails και τα συνεχόμενα ραντεβού, πάρτε πρωτοβουλία και δώστε προτεραιότητα σε αυτά που πραγματικά απαιτούν τη συγκέντρωσή σας. Όταν επικεντρώνεστε στην ουσία της δουλειάς σας και οργανώνετε τις ημέρες σας με στρατηγική, όχι μόνο αυξάνετε την παραγωγικότητά σας, αλλά επανακτάτε και το αίσθημα του ελέγχου στην καθημερινότητα σας.

Οι Δευτέρες δεν είναι φτιαγμένες για να νιώθουμε άγχος και πίεση

Αν προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τον σκοπό της δουλειάς μας, να προσθέσουμε ποικιλία στην καθημερινότητά μας και να έχουμε τον έλεγχο του προγράμματός μας, μπορούμε να κάνουμε τη Δευτέρα να λειτουργήσει υπέρ μας & κάθε Δευτέρα μπορεί να είναι μια νέα αρχή, γεμάτη ευκαιρίες για ανάπτυξη και δημιουργικότητα. Αν ξεκινήσουμε την εβδομάδα με αυτή τη νοοτροπία, θα διαπιστώσουμε ότι η «κακή» Δευτέρα μπορεί να γίνει η πιο ικανοποιητική μέρα της εβδομάδας!

* Πηγή: Vita

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βίντεο-ντοκουμέντο: Πύραυλος Tomahawk των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση σε σχολείο που σκότωσε 168 παιδιά στο Ιράν
Ιράν 09.03.26

Βίντεο-ντοκουμέντο: Πύραυλος Tomahawk των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση σε σχολείο που σκότωσε 168 παιδιά

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν βομβαρδίσει το σχολείο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Όχι. Κατά τη γνώμη μου και με βάση όσα έχω δει, αυτό το έκανε το Ιράν».  

Σύνταξη
Ζοχράν Μαμντάνι: Εξουδετερώθηκε βόμβα έξω από το σπίτι του
Επεισόδια σε πορεία 09.03.26

Εξουδετερώθηκε βόμβα έξω από το σπίτι του Ζοχράν Μαμντάνι

Επεισόδια έξω από το σπίτι του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη καθώς ακροδεξιοί κάλεσαν διαδήλωση εναντίον του μουσουλμάνου δημάρχου με αντιφασίστες να συγκεντρώνονται επίσης στο σημείο

Σύνταξη
Ο πόλεμος στο Ιράν έκανε τον Τραμπ να καταλάβει το αδιανόητο – Ότι χρειάζεται την Ευρώπη
Αμοιβαία εξάρτηση 09.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν έκανε τον Τραμπ να καταλάβει το αδιανόητο – Ότι χρειάζεται την Ευρώπη

Μια σειρά από κρίσεις, έργο του Τραμπ (δασμοί, Γροιλανδία, Ιράν, προσβλητικές συμπεριφορές) έκαναν την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να του έχει εμπιστοσύνη. Και τώρα που τη χρειάζεται, δεν είναι διατεθειμένη να του πει «ναι».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;
Φαινόμενο 09.03.26

«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;

Στις 3 Μαρτίου 2026, στην ιστορική Όπερα του Παρισιού, ο σχεδιαστής μόδας που είχε όλα τα βλέμματα της μόδας επάνω του ήταν μόλις δέκα ετών. Τι τρέχει με τον Μαξ Αλεξάντερ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s
Country Joe and the Fish 09.03.26

Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s

Ο «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ, εμβληματική μορφή της αντικουλτούρας της δεκαετίας του ’60 και δημιουργός του αντιπολεμικού ύμνου «I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die Rag» που σημάδεψε το Woodstock, πέθανε σε ηλικία 84 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 09.03.26

Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο

Με δεύτερο «κύμα» διεύρυνσης και νέα ονόματα, το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το συνέδριο, ενώ ξεκινά η μάχη για τους αντιπροσώπους και τις εσωκομματικές ισορροπίες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ρομπέρτο Μπενίνι: Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο
La Vita è Bella 09.03.26

Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο

Ο Ρομπέρτο Μπενίνι, πέρα από το ταλέντο του να μας κάνει να γελάμε, έχει μια μοναδική ικανότητα να αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρωπότητας με έναν λόγο που είναι ταυτόχρονα ποιητικός και βαθιά πολιτικός. Το πρόσφατο ξέσπασμα του Ιταλού ηθοποιού και σκηνοθέτη ενώ η Μέση Ανατολή φλέγεται, μας συγκλόνισε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη
Διπλωματία 09.03.26

Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη

Για τη Λευκωσία, η σημερινή διπλή επίσκεψη — σε συνάρτηση με όλες τις κινήσεις παροχής προστασίας της περασμένης εβδομάδας — αποτελεί σαφές δείγμα αναβάθμισης της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά
Ελλάδα 09.03.26

Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά

Η απόφαση του δικαστηρίου εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα  κρίσιμη  για τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι δεν έχουν εκτίσει ούτε μία ημέρα από τις πρωτόδικες ποινές τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Μεσόγειος φλέγεται
Σε κρίση όλη η Ευρώπη 09.03.26

Η Μεσόγειος φλέγεται

Νέα μελέτη προειδοποιεί ότι η Μεσόγειος θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή της κρίσης, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και οι παρατεταμένες ξηρασίες δημιουργούν συνθήκες για πιο καταστροφικές πυρκαγιές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Τουρκία ανέπτυξε F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου – Αναφορές ότι τραυματίστηκε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
10η μέρα πολέμου 09.03.26 Upd: 09:11

Η Τουρκία ανέπτυξε F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου – Αναφορές ότι τραυματίστηκε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπολύουν εκτεταμένες επιθέσεις σε στρατιωτικές και πετρελαιϊκές υποδομές του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη υπό την ηγεσία του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απαντά με επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου - Ισραηλινές επιθέσεις και στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

