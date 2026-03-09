Πότε κλείνουν τα σχολεία για Πάσχα – Οι αργίες μέχρι το τέλος του σχολικού έτους

Οι μαθητές μετρούν ήδη αντίστροφα για τις πασχαλινές διακοπές, καθώς απομένει περίπου ένας μήνας μέχρι τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Τα σχολεία θα κλείσουν για δύο εβδομάδες, δίνοντας την ευκαιρία για ξεκούραση πριν από την τελική ευθεία της σχολικής χρονιάς.

Φέτος το Πάσχα θα εορταστεί στις 12 Απριλίου και μαζί του πλησιάζουν και οι πασχαλινές διακοπές για τους μαθητές. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και την Κυριακή του Θωμά, στις 19 Απριλίου.

Τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από τις διακοπές θα είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου, ενώ οι μαθητές θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Οι αργίες μέχρι το καλοκαίρι

Μετά την επιστροφή τους και μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς τον Ιούνιο, θα μεσολαβήσουν ακόμη δύο αργίες. Η πρώτη είναι την Παρασκευή 1η Μαΐου, για την Πρωτομαγιά, και η δεύτερη τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, του Αγίου Πνεύματος.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία για ένα τριήμερο διάλειμμα από τα μαθήματα.