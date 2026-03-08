Τεχεράνη: Κληρικός υποδεικνύει τον γιο του Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη – «Σύντομα θα ανακοινωθεί»

Ο αγιατολάχ Χοσεϊλανί Εσκεβαρί, ανώτερος κληρικός του Ιράν, δήλωσε σε ιρανικά ΜΜΕ ότι ο γιος του δολοδονηθέντος αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ θα τον διαδεχθεί στη θέση του ανώτερου θρησκευτικού ηγέτη της χώρας.

«Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Εσκεβαρί, μέλος του κληρικού συμβουλίου που είναι επιφορτισμένο με την εκλογή νέου ηγέτη. «Η ψηφοφορία έχει διεξαχθεί και θα ανακοινωθεί σύντομα», είπε επίσης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο γραμματέας του συμβουλίου των κληρικών, Χοσεϊνί Μπουσεχρί, θα ανακοινώσει τον διάδοχο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε επίσης στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ο Άχμαντ Αλαμολχόντα, άλλος κληρικός.

Οι απειλές ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε για πολλοστή φορά νωρίτερα σήμερα ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να έχει λόγο στην επιλογή. «Αν δεν λάβει την έγκρισή μας, δεν θα αντέξει για πολύ», είπε στο ABC News.

Ενώ το Ισραήλ δήλωσε ότι συνέχισε να στοχοποιεί ανώτερα στελέχη του ιρανικού καθεστώτος. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Αμπολκασέμ Μπαμπαϊάν, πρόσφατα διορισμένος επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου του ανώτατου ηγέτη, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή το Σάββατο.

Σαφές φαβορί

Δύο ιρανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος διατηρεί σημαντική επιρροή στις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν και σε τεράστια επιχειρηματικά δίκτυα υπό τον πατέρα του, παρέμεινε το σαφές φαβορί. Η επιλογή του θα σηματοδοτούσε ότι οι σκληροπυρηνικοί ελέγχουν σταθερά στην εξουσία.

Ο δεύτερος γιος του Χαμενεΐ, ο Μοτζταμπά, εμφανιζόταν συχνά στον φιλοκυβερνητικό τύπο από τον θάνατο του πρώην προέδρου Εμπραχίμ Ραΐσι σε συντριβή ελικοπτέρου το 2014. Ο Ραΐσι θεωρούνταν ο κορυφαίος υποψήφιος για να διαδεχθεί τον Χαμενεΐ. Ο θάνατός του μπορεί να εδραίωσε την ευκαιρία για δυναστεία των Χαμενεΐ στην ηγεσία του Ιράν.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν φέρεται ότι βασιζόταν στον γιο του για τον σχεδιασμό άμυνας και ασφάλειας της χώρας. Ο Μοτζταμπά διατηρεί τακτική επαφή με διάφορα επίπεδα του κρατικού μηχανισμού, στα οποία μετέφερε τις επιθυμίες του Αλί Χαμενεΐ.

Έχει ισχυρούς δεσμούς με την τους Φρουρούς της Επανάστασης, αλλά δεν έχει ποτέ αναλάβει κυβερνητικό αξίωμα.