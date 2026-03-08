newspaper
Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.03.2026 | 19:52
Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι - Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια
Σημαντική είδηση:
08.03.2026 | 19:23
Ιωάννινα: Κλειστά τη Δευτέρα τα σχολεία του δήμου Ιωαννιτών λόγω του σεισμού
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τεχεράνη: Κληρικός υποδεικνύει τον γιο του Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη – «Σύντομα θα ανακοινωθεί»
Κόσμος 08 Μαρτίου 2026, 20:37

Τεχεράνη: Κληρικός υποδεικνύει τον γιο του Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη – «Σύντομα θα ανακοινωθεί»

«Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Εσκεβάρι, μέλος του κληρικού συμβουλίου που είναι επιφορτισμένο με την εκλογή νέου ηγέτη. «Η ψηφοφορία έχει διεξαχθεί και θα ανακοινωθεί σύντομα», είπε

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Περπάτημα: Η λύση σε μια εποχή που όλα τρέχουν;

Περπάτημα: Η λύση σε μια εποχή που όλα τρέχουν;

Spotlight

Ο αγιατολάχ Χοσεϊλανί Εσκεβαρί, ανώτερος κληρικός του Ιράν, δήλωσε σε ιρανικά ΜΜΕ ότι ο γιος του δολοδονηθέντος αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ θα τον διαδεχθεί στη θέση του ανώτερου θρησκευτικού ηγέτη της χώρας.

«Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Εσκεβαρί, μέλος του κληρικού συμβουλίου που είναι επιφορτισμένο με την εκλογή νέου ηγέτη. «Η ψηφοφορία έχει διεξαχθεί και θα ανακοινωθεί σύντομα», είπε επίσης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο γραμματέας του συμβουλίου των κληρικών, Χοσεϊνί Μπουσεχρί, θα ανακοινώσει τον διάδοχο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε επίσης στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ο Άχμαντ Αλαμολχόντα, άλλος κληρικός.

Οι απειλές ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε για πολλοστή φορά νωρίτερα σήμερα ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να έχει λόγο στην επιλογή. «Αν δεν λάβει την έγκρισή μας, δεν θα αντέξει για πολύ», είπε στο ABC News.

Ενώ το Ισραήλ δήλωσε ότι συνέχισε να στοχοποιεί ανώτερα στελέχη του ιρανικού καθεστώτος. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Αμπολκασέμ Μπαμπαϊάν, πρόσφατα διορισμένος επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου του ανώτατου ηγέτη, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή το Σάββατο.

Σαφές φαβορί

Δύο ιρανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος διατηρεί σημαντική επιρροή στις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν και σε τεράστια επιχειρηματικά δίκτυα υπό τον πατέρα του, παρέμεινε το σαφές φαβορί. Η επιλογή του θα σηματοδοτούσε ότι οι σκληροπυρηνικοί ελέγχουν σταθερά στην εξουσία.

Ο δεύτερος γιος του Χαμενεΐ, ο Μοτζταμπά, εμφανιζόταν συχνά στον φιλοκυβερνητικό τύπο από τον θάνατο του πρώην προέδρου Εμπραχίμ Ραΐσι σε συντριβή ελικοπτέρου το 2014. Ο Ραΐσι θεωρούνταν ο κορυφαίος υποψήφιος για να διαδεχθεί τον Χαμενεΐ. Ο θάνατός του μπορεί να εδραίωσε την ευκαιρία για δυναστεία των Χαμενεΐ στην ηγεσία του Ιράν.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν φέρεται ότι βασιζόταν στον γιο του για τον σχεδιασμό άμυνας και ασφάλειας της χώρας. Ο Μοτζταμπά διατηρεί τακτική επαφή με διάφορα επίπεδα του κρατικού μηχανισμού, στα οποία μετέφερε τις επιθυμίες του Αλί Χαμενεΐ.

Έχει ισχυρούς δεσμούς με την τους Φρουρούς της Επανάστασης, αλλά δεν έχει ποτέ αναλάβει κυβερνητικό αξίωμα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Πόσο αντέχει στα νέα δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή 

Ελληνική οικονομία: Πόσο αντέχει στα νέα δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Περπάτημα: Η λύση σε μια εποχή που όλα τρέχουν;

Περπάτημα: Η λύση σε μια εποχή που όλα τρέχουν;

Επικαιρότητα
Ιράν: Πληθαίνουν οι αναφορές ότι τη θέση Χαμενεϊ θα πάρει ο γιός του

Ιράν: Πληθαίνουν οι αναφορές ότι τη θέση Χαμενεϊ θα πάρει ο γιός του

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το Ιράν δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως την Κίνα
Deutsche Welle 08.03.26

Το Ιράν δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως την Κίνα

Η παγκόσμια οικονομική πίεση αυξάνεται. Tο Ιράν εμποδίζει τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Tο μπλοκάρισμα του θαλάσσιου εμπορίου πλήττει και τη δική του οικονομία.

Σύνταξη
Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι – Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια
ΗΠΑ 08.03.26

Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι – Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια

Σοβαρό περιστατικό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι προκάλεσε πλήρη διακοπή των πτήσεων. Δόθηκε εντολή εκκένωσης του αεροδρομίου από επιβάτες και εργαζομένους.

Σύνταξη
Δικαιώματα, Δικαιοσύνη, Δράση: Πώς τιμήθηκε η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στον κόσμο
Διακήρυξη του ΟΗΕ 08.03.26

Δικαιώματα, Δικαιοσύνη, Δράση: Πώς τιμήθηκε η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στον κόσμο

Πορείες, εκδηλώσεις, ομιλίες για τη σημασία του φεμινιστικού κινήματος. Αλλά και λουλούδια και γλυκά και εμπορευματοποίηση. Έτσι τιμήθηκε και φέτος η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΥΠΕΞ Λιβάνου: «Απερίφραστη καταδίκη» των επιθέσεων με drones στην Κύπρο
Κόσμος 08.03.26

Ο Λίβανος καταδικάζει την επίθεση στην Κύπρο - Δεν μας αντιπροσωπεύουν τέτοιες ενέργειες

Ο Λιβανέζος υπουργός κάλεσε τους Κυπρίους να διαχωρίσουν το κράτος του Λιβάνου από ενέργειες που πραγματοποιούνται εκτός θεσμικού πλαισίου, υπενθυμίζοντας την πρόσφατη κυβερνητική απόφαση που κρίνει παράνομες όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ.

Σύνταξη
Γιατί το Ιράν ξέμεινε από συμμάχους;
Κόσμος 08.03.26

Γιατί το Ιράν ξέμεινε από συμμάχους;

Το Ιράν περίμενε την στήριξη της Κίνας και της Ρωσίας στο ενδεχόμενο μιας σύρραξης με τις ΗΠΑ και το Ιράν. Λησμόνησε όμως έναν βασικό κανόνα της εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή πως στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν φιλίες παρά μονο συμφέροντα.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Αποκάλυψη Sunday Times: Βρέθηκε ρωσική τεχνολογία στο «drone» που έπληξε την βρετανική βάση
Κόσμος 08.03.26

Αποκάλυψη Sunday Times: Βρέθηκε ρωσική τεχνολογία στο «drone» που έπληξε την βρετανική βάση

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, περιείχε το ρωσικής κατασκευής σύστημα πλοήγησης Kometa-B, που για πρώτη φορά εντοπίστηκε τον Δεκέμβριο από την ουκρανική αεράμυνα

Σύνταξη
Απίστευτη γκάφα του Κρεμλίνου: Ανέβασε βίντεο με τον Πούτιν να βήχει σε μήνυμα για την Ημέρα της Γυναίκας
Και όμως! 08.03.26

Απίστευτη γκάφα του Κρεμλίνου: Ανέβασε βίντεο με τον Πούτιν να βήχει σε μήνυμα για την Ημέρα της Γυναίκας

«Παραλίγο να αρχίσω να βήχω. Μιλάω πολύ σήμερα», ακούγεται να λέει ο Πούτιν στο λάθος βίντεο που δημοσίευσε το Κρεμλίνο με μήνυμα του προέδρου για την Ημέρα της Γυναίκας.

Σύνταξη
Το μεγαλύτερο αεροπορικό μυστήριο: 12 χρόνια μετά την εξαφάνιση της MH370, οι οικογένειες ζητούν συνέχιση των ερευνών
Κόσμος 08.03.26

Το μεγαλύτερο αεροπορικό μυστήριο: 12 χρόνια μετά την εξαφάνιση της MH370, οι οικογένειες ζητούν συνέχιση των ερευνών

H εταιρεία θαλάσσιας ρομποτικής Ocean Infinity μεταξύ Μαρτίου 2025 και Ιανουαρίου 2026 εξέτασε χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα του βυθού, αλλά δεν απέδωσε κανένα επιβεβαιωμένο εύρημα σχετικά με την πτήση MH370

Σύνταξη
Κίνδυνος για ντόμινο καταστροφής μετά τον «αποκεφαλισμό» του Ιράν – Όσα δεν υπολόγισε ο Τραμπ
Κόσμος 08.03.26

Κίνδυνος για ντόμινο καταστροφής μετά τον «αποκεφαλισμό» του Ιράν - Όσα δεν υπολόγισε ο Τραμπ

Κανείς στον στενό κύκλο του Τραμπ ούτε αναγνώρισε ούτε τόλμησε να προσπαθήσει να του εξηγήσει τους τρομερούς κινδύνους που εξαπολύει ένας πόλεμος «αποκεφαλισμού» σαν αυτόν που εξαπέλυσε στο Ιράν.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ιράν: Χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη, 4 νεκροί – Σοκαριστικά βίντεο
Κόσμος 08.03.26

Ιράν: Χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη, 4 νεκροί - Σοκαριστικά βίντεο

Ο καπνός από τις πυρκαγιές που προκάλεσαν τα πλήγματα γέμισε τον ουρανό της ιρανικής πρωτεύουσας στη διάρκεια της νύχτας, καλύπτοντας την Τεχεράνη ε ένα μαύρο πέπλο

Σύνταξη
ΗΠΑ και Ισραήλ: Το σχέδιο για επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση του πυρηνικού αποθέματος του Ιράν
Κόσμος 08.03.26

ΗΠΑ και Ισραήλ εξετάζουν την επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση του πυρηνικού αποθέματος του Ιράν

ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν διερευνήσει την πιθανότητα αποστολής στρατευμάτων ειδικών επιχειρήσεων στο Ιράν για να κατάσχουν τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού

Σύνταξη
Ιράν: Το έδαφος γειτονικών χωρών χρησιμοποιείται για επιθέσεις εναντίον μας – Οι IDF σκότωσαν τρία μέλη της Δύναμης Κουντς στη Βηρυτό
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 08.03.26 Upd: 20:25

Ιράν: Το έδαφος γειτονικών χωρών χρησιμοποιείται για επιθέσεις εναντίον μας - Οι IDF σκότωσαν τρία μέλη της Δύναμης Κουντς στη Βηρυτό

ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη - Βομβαρδισμοί και στον Λίβανο - Οι IDF απειλούν ότι θα καταδιώξουν κάθε διάδοχο του Χαμενεΐ - Δύο νεκροί και 12 τραυματίες στη Σαουδική Αραβία

Παρασκευή Τσιβόλα - Νεκτάριος Δαργάκης
Νέες επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου: Τρεις τραυματίες στο Μπαχρέιν, πλήγμα σε υποδομές στο Κουβέιτ
Κόσμος 08.03.26

Νέες επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου: Τρεις τραυματίες στο Μπαχρέιν, πλήγμα σε υποδομές στο Κουβέιτ

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ είχε ανακοινώσει νωρίς σήμερα τον θάνατο δύο συνοριοφυλάκων, χωρίς να διευκρινίζει την αιτία θανάτου τους ούτε εάν η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με τον πόλεμο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού και σφράγισμα του γηπέδου»
Μπάσκετ 08.03.26

Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού και σφράγισμα του γηπέδου»

Ανακοίνωση με την οποία ζητάει από τους αρμόδιους φορείς την παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού εξέδωσε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, μετά επίθεση που δέχθηκε η αποστολή της γυναικείας ομάδας μπάσκετ

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 08.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Το Ιράν δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως την Κίνα
Deutsche Welle 08.03.26

Το Ιράν δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως την Κίνα

Η παγκόσμια οικονομική πίεση αυξάνεται. Tο Ιράν εμποδίζει τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Tο μπλοκάρισμα του θαλάσσιου εμπορίου πλήττει και τη δική του οικονομία.

Σύνταξη
H Ροζάνα Αρκέτ θεωρεί ότι η χρήση της λέξης «Ν» στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι καθαρός ρατσισμός
«Ανατριχιαστικό» 08.03.26

H Ροζάνα Αρκέτ θεωρεί ότι η χρήση της λέξης «Ν» στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι καθαρός ρατσισμός

«Δεν μπορώ να ανεχτώ το γεγονός ότι του [Ταραντίνο] του έχει δοθεί άδεια να χρησιμοποιεί [τη λέξη Ν στις ταινίες του]. Δεν είναι τέχνη, είναι απλά ρατσισμός», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ροζάνα Αρκέτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το μέλλον που φοβόμασταν είναι ήδη εδώ
The New York Times 08.03.26

Το μέλλον που φοβόμασταν είναι ήδη εδώ

Οι κοινωνίες είναι απροετοίμαστες για τις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Η σύγκρουση της αμερικανικής κυβέρνησης με την εταιρεία Anthropic ποδεικνύει ότι υπάρχουν κανόνες στη χρήση της και οι χρήστες δεν κινούνται πάντα βάσει ηθικής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Fello’fly: Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων – Αεροπλάνα που πετούν σε σχηματισμό V
Αεροπλάνα σε σχηματισμό V 08.03.26

Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων και το πέταγμα της χήνας

Τα αεροπλάνα πετούν σε σχηματισμό V για να μειώσουν την αεροδυναμική αντίσταση και να εξοικονομήσουν καύσιμα, εκμεταλλευόμενα τις δίνες που δημιουργεί το προπορευόμενο αεροσκάφος, μιμούμενα τη συμπεριφορά των αποδημητικών πουλιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι – Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια
ΗΠΑ 08.03.26

Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι – Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια

Σοβαρό περιστατικό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι προκάλεσε πλήρη διακοπή των πτήσεων. Δόθηκε εντολή εκκένωσης του αεροδρομίου από επιβάτες και εργαζομένους.

Σύνταξη
Αταμάν: «Είμαστε στη χειρότερη κατάστασή μας» (vid)
Μπάσκετ 08.03.26

Αταμάν: «Είμαστε στη χειρότερη κατάστασή μας» (vid)

Μετά την ήττα από τον Ηρακλή ο Εργκίν Αταμάν παραδέχθηκε πως ο Παναθηναϊκός είναι στη χειρότερη κατάστασή του φέτος και από’ δω και πέρα είναι με την πλάτη στον τοίχο και στη Euroleague.

Σύνταξη
Σ. Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις της χώρας στη στρατιωτική επέμβαση
Πολιτική Γραμματεία 08.03.26

Σ. Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις της χώρας στη στρατιωτική επέμβαση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, χαρακτήρισε αυτόκλητους «σερίφηδες» τους Ντ. Τραμπ και Μπ. Νετανιάχου και ζήτησε το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή της Ελλάδας και δεν θα χρησιμοποιηθούν οι βάσεις στη χώρα μας σε αυτήν τη στρατιωτική επέμβαση.

Σύνταξη
Από ενθουσιασμός έως ανατριχίλα – Ποια θα επέλεγε να φορέσει τα παπούτσια με κεφάλι γάτας της Schiaparelli;
Σουρεαλισμός και συμπάθεια 08.03.26

Από ενθουσιασμός έως ανατριχίλα – Ποια θα επέλεγε να φορέσει τα παπούτσια με κεφάλι γάτας της Schiaparelli;

Ο Daniel Roseberry ανέβασε το θέμα του trompe-l'oeil της Schiaparelli σε ένα άλλο επίπεδο την Παρασκευή 6 Μαρτίου κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού με μια συλλογή για το Φθινόπωρο/Χειμώνα του 2026 που περιλάμβανε εκκεντρικά, ψηλοτάκουνα mule με κεφάλι γάτας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βόλος – ΟΦΗ 1-1: Αφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τα πλέι οφ 5-8 με… σοκ στο 90+7′ (vid)
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Βόλος – ΟΦΗ 1-1: Αφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τα πλέι οφ 5-8 με… σοκ στο 90+7′ (vid)

Οι Θεσσαλοί το… έσωσαν στο τέλος, καθώς ιοσφάρισαν με πέναλτι στο 90+7’, όπου ευστόχησε ο Χουάνπι. Ο ΟΦΗ οπισθοχώρησε, μόλις προηγήθηκε αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 08.03.26

LIVE: Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να μη σταματήσει ποτέ να «χορεύει» εν μέσω χάους – Δηλαδή, να παλεύει να ζήσει
Σκοτάδι, φως 08.03.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να μη σταματήσει ποτέ να «χορεύει» εν μέσω χάους – Δηλαδή, να παλεύει να ζήσει

Kάποτε, η Τζένιφερ Λόπεζ έλαβε μια συμβουλή από μια από τις μέντορές της, τη συγγραφέα Λουίζ Χέι, την οποία εξακολουθεί να ακολουθεί μέχρι σήμερα. Ποια ήταν αυτή; Να χορεύει πάντοτε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ηρακλής – Παναθηναϊκός 76-74: Μεγάλη επιστροφή και νίκη για τον «Γηραιό» από το -21! (vids)
Μπάσκετ 08.03.26

Ηρακλής – Παναθηναϊκός 76-74: Μεγάλη επιστροφή και νίκη για τον «Γηραιό» από το -21! (vids)

Ο Ηρακλής επέστρεψε από το -21 με το οποίο έχανε στο Ιβανώφειο από τον Παναθηναϊκό, για να πετύχει τεράστια νίκη με 76-74, χάρη σε buzzer beater του Έλντερ-Ντέιβις 2 δέκατα πριν τη λήξη!

Σύνταξη
Super League 2: Στο +4 ο ΠΑΟΚ Β’ (3-0), ισοπαλίες για Νέστο και Καβάλα πριν το ντέρμπι παραμονής (vids)
Super League 2 08.03.26

Στο +4 ο ΠΑΟΚ Β' (3-0), ισοπαλίες για Νέστο και Καβάλα πριν το ντέρμπι παραμονής (vids)

Για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ, ο ΠΑΟΚ Β’ ήταν ο κερδισμένος μετά το 3-0 επί του Καμπανιακού, καθώς Νέστος και Καβάλα έμειναν στο 0-0 στις έδρες των ΠΑΣ Γιάννινα και Μακεδονικού αντίστοιχα.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
Απόρρητο