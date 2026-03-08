Οι ακραίες συνθήκες προκάλεσαν πρόβλημα στον Τζόκοβιτς: Έκανε εμετό κατά τη διάρκεια του αγώνα (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αντιμετώπισε τον Καμίλ Μάιρζακ και, παρότι δυσκολεύτηκε στο κορτ, εν τέλει πήρε τη νίκη με 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Indian Wells.

Ο Σέρβος στο πρώτο σετ τα βρήκε… σκούρα. Οι καιρικές συνθήκες δεν τον βοήθησαν και τον κούρασαν. Συνέχισε όμως να αγωνίζεται, μάλιστα με δεμένο χέρι, καθώς κάτι φαίνεται να τον ταλαιπωρεί στον αγκώνα.

Ωστόσο, σε κάποια στιγμή του αγώνα φάνηκε να αισθάνεται αδιαθεσία. Πήγε και κάθισε πίσω από μια διαφημιστική ταμπέλα και, σύμφωνα με ξένα ρεπορτάζ, έκανε εμετό. Μάλιστα, το εν λόγω ρεπορτάζ ανέφερε πως αγωνίστηκε με πονόδοντο και κατά τη διάρκεια του αγώνα ένιωσε έντονο πόνο.

Δείτε το βίντεο με τον Τζόκοβιτς

Después de un punto de más de 40 intercambios, Djokovic se fue fuera de la vista de todos para vomitar 🤮 Condiciones muy difíciles para cualquiera. pic.twitter.com/1Y7L8G8g8P — José Morón (@jmgmoron) March 7, 2026

Μετά τη νίκη του δήλωσε: «Δεν είναι εύκολο να παίζεις έναν τέτοιο αγώνα μετά από ένα διάλειμμα πέντε εβδομάδων. Ήξερα ότι θα ήταν πρόβλημα, ειδικά επειδή οι συνθήκες παιχνιδιού ήταν δύσκολες».