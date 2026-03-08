Τσουκαλάς: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των λίγων και ευνοημένων»

Επίθεση στην Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με φόντο την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού και όσα είπε για την αντιμετώπιση πιθανών οικονομικών συνεπειών από τον πόλεμο στο Ιράν.

Στη δήλωσή του ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι «επί των ημερών του κ. Μητσοτάκη η κερδοσκοπία και η αισχροκέρδεια κάνουν πάρτι» και εκτοξεύει «πυρά» κατά του πρωθυπουργού.

«Ο πρωθυπουργός με τη σημερινή του ανάρτηση δεσμεύεται να αντιμετωπίσει «με ετοιμότητα και αποφασιστικότητα κάθε αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την τελευταία αναταραχή είτε αυτή θα αφορά την αγορά ενέργειας είτε τις ανατιμήσεις αγαθών.

Προφανώς είτε απευθύνεται σε πολίτες άλλης χώρας είτε ζει σε εικονική πραγματικότητα, όταν αγνοεί ότι στη χώρα που κυβερνά επί επτά χρόνια ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός ροκανίζοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών, οι τιμές των τροφίμων έχουν απογειωθεί και η πρόσβαση των πολιτών στη φτηνή ενέργεια είναι απαγορευμένη» σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς υπενθυμίζοντας έτσι τις χαμηλές επιδόσεις της κυβέρνησης στον τομέα της ακρίβειας. .

Μάλιστα, όπως προσθέτει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο πρωθυπουργός το κάνει κάνει και χειρότερο «δηλώνοντας στην ανάρτηση του ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ΄΄έχει τη γνώση και τη βούληση να παρέμβει σε κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας΄΄, όταν επί των ημερών του η κερδοσκοπία και η αισχροκέρδεια κάνουν πάρτι.

Καταλήγει σημειώνοντας ότι ο «ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των λίγων και ευνοημένων, ο πρωθυπουργός των ελίτ» και ότι «η πλειοψηφία των πολλών και αγνοημένων έχει επιλογή, το ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αλλαγή».