Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: «Διπλό» με buzzer beater Βαλβέρδε στο 90+4′

Μετά από δύο σερί ήττες από Οσασούνα και Χετάφε, η Ρεάλ Μαδρίτης γλίτωσε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, φεύγοντας νικήτρια με 2-1 από το «Μπαλαΐδος» απέναντι στην εξαιρετική φέτος Θέλτα.

Λυτρωτής ο Φεντερίκο Βαλβέρδεμε… μπασκετικό buzzer beater στο 90+4′ για να μειώσει στον ένα βαθμό την απόστασή της απ’ την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, με έναν αγώνα περισσότερο.

Περισσότερα σε λίγο…

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 27ης αγωνιστικής της La Liga

Θέλτα-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2

(25′ Ιγκλέσιας – 11′ Τσουαμενί, 90’+4′ Βαλβέρδε)

Οσασούνα-Μαγιόρκα 07/03

Λεβάντε-Τζιρόνα 07/03

Ατλέτικο Μαδρίτης-Σοσιεδάδ 07/03

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπαρτσελόνα 07/03

Βιγιαρεάλ-Έλτσε 08/03

Χετάφε-Μπέτις 08/03

Σεβίλη-Ράγιο Βαγεκάνο 08/03

Βαλένθια-Αλαβές 08/03

Εσπανιόλ-Οβιέδο 09/03

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 64

Ρεάλ Μαδρίτης 63 -27αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 51

Βιγιαρεάλ 51

Μπέτις 43

Θέλτα 40 -27αγ.

Εσπανιόλ 36

Ρεάλ Σοσιεδάδ 35

Αθλέτικ Μπιλμπάο 35

Οσασούνα 33

Χετάφε 32

Ράγιο Βαγεκάνο 30

Σεβίλη 30

Τζιρόνα 30

Βαλένθια 29

Αλαβές 27

Έλτσε 26

Μαγιόρκα 24

Λεβάντε 21

Οβιέδο 17