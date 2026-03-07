Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: «Διπλό» με buzzer beater Βαλβέρδε στο 90+4′
Ο Βαλβέρδε γλίτωσε με… buzzer beater τη Ρεάλ από την νέα γκέλα.
- Δυστύχημα ο θάνατος του 15χρονου μαθητή από την Γαλλία στην Ομόνοια - Μαρτυρίες συμμαθητών του
- «Πάγο» στον Ζελένσκι από την ΕΕ για τις απειλές κατά του Όρμπαν – «Δεν είναι αποδεκτές»
- Επείγουσα εγκύκλιος – «Καμπανάκι» για τοξικό φυτό στις αυλές των σχολείων
- Η Σελίν Ντιόν απέναντι στο Σύνδρομο Δύσκαμπου Ατόμου - Ποζάρει με μαγιό κι αισιοδοξία: «Ανυπομονώ για το καλοκαίρι»
Μετά από δύο σερί ήττες από Οσασούνα και Χετάφε, η Ρεάλ Μαδρίτης γλίτωσε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, φεύγοντας νικήτρια με 2-1 από το «Μπαλαΐδος» απέναντι στην εξαιρετική φέτος Θέλτα.
Λυτρωτής ο Φεντερίκο Βαλβέρδεμε… μπασκετικό buzzer beater στο 90+4′ για να μειώσει στον ένα βαθμό την απόστασή της απ’ την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, με έναν αγώνα περισσότερο.
Περισσότερα σε λίγο…
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 27ης αγωνιστικής της La Liga
Θέλτα-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2
(25′ Ιγκλέσιας – 11′ Τσουαμενί, 90’+4′ Βαλβέρδε)
Οσασούνα-Μαγιόρκα 07/03
Λεβάντε-Τζιρόνα 07/03
Ατλέτικο Μαδρίτης-Σοσιεδάδ 07/03
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπαρτσελόνα 07/03
Βιγιαρεάλ-Έλτσε 08/03
Χετάφε-Μπέτις 08/03
Σεβίλη-Ράγιο Βαγεκάνο 08/03
Βαλένθια-Αλαβές 08/03
Εσπανιόλ-Οβιέδο 09/03
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 64
Ρεάλ Μαδρίτης 63 -27αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 51
Βιγιαρεάλ 51
Μπέτις 43
Θέλτα 40 -27αγ.
Εσπανιόλ 36
Ρεάλ Σοσιεδάδ 35
Αθλέτικ Μπιλμπάο 35
Οσασούνα 33
Χετάφε 32
Ράγιο Βαγεκάνο 30
Σεβίλη 30
Τζιρόνα 30
Βαλένθια 29
Αλαβές 27
Έλτσε 26
Μαγιόρκα 24
Λεβάντε 21
Οβιέδο 17
- Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: «Διπλό» με buzzer beater Βαλβέρδε στο 90+4′
- Αταμάν: «Ο Ολυμπιακός άξιζε τη νίκη»
- Ντόρσεϊ: «Το χαμένο Κύπελλο μου έδωσε κίνητρο και ενέργεια»
- Μπαρτζώκας: «Δεν γινόταν να κερδίσουμε χωρίς άμυνα»
- Ο Παναθηναϊκός κατέβασε το λάβαρο του Μποντιρόγκα από το ΟΑΚΑ μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό
- Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ 4-1: Η επέλαση συνεχίστηκε (+14) και με το μυαλό στην Αταλάντα
- Euroleague: Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος της regular season
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις