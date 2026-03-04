newspaper
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Φάρμακα παχυσαρκίας και μετά το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης
Ελλάδα 04 Μαρτίου 2026, 07:00

Φάρμακα παχυσαρκίας και μετά το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης

Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία αναδεικνύει τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και καταρρίπτει την εντύπωση ότι η νόσος οφείλεται σε κακές προσωπικές επιλογές

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
Υποσχέσεις για συνέχιση του προγράμματος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, με τη χορήγηση των φαρμάκων ακόμα κι όταν το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης θα έχει τελειώσει, έδωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Η υπόσχεση ήρθε στο πλαίσιο εκδήλωσης για την εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία, κατά την οποία επισημάνθηκε ότι στη χώρα υπάρχουν πολλοί παχύσαρκοι ασθενείς με κινητικές δυσκολίες εξαιτίας της βαρύτητας της νόσου τους, γεγονός που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να παίρνουν τα συγκεκριμένα φάρμακα για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πέραν των οκτώ μηνών που προβλέπονται από το πρόγραμμα του υπουργείου Υγείας με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Εκστρατεία ενημέρωσης, με κεντρικό μήνυμα «Δεν φταις εσύ. Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος. Μίλα με τον γιατρό σου» εστιάζει στην ανάδειξη της παχυσαρκίας ως χρόνιας, πολυπαραγοντικής και υποτροπιάζουσας νόσου που χρήζει ιατρικής παρακολούθησης.

Στόχος της καμπάνιας είναι να καταρρίψει την αντίληψη ότι η παχυσαρκία είναι το αποτέλεσμα προσωπικών επιλογών ή κακών συνηθειών και να αναδείξει τις πραγματικές της διαστάσεις, καθώς αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως.

Το πιο βαρύ πράγμα που κουβαλά ένας άνθρωπος δεν είναι το σώμα του. Είναι η ενοχή που του λέει “φταις”

Κοινωνικές προκαταλήψεις και προσωπικές ενοχές ταλαιπωρούν τους παχύσαρκους

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα παχυσαρκίας, η εκδήλωση για την παρουσίαση της καμπάνιας ενημέρωσης της φαρμακευτικής ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ, διαφοροποιήθηκε, μετατρέποντας την ενημέρωση σε εμπειρία. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση της παχυσαρκίας ως χρόνιας νόσου και να ανοίξει έναν πιο ειλικρινή, ανθρώπινο και τεκμηριωμένο δημόσιο διάλογο.

Τέσσερις θεατρικές πράξεις

Μέσα από ένα θεατρικό δρώμενο τεσσάρων πράξεων, σε σενάριο, σκηνοθεσία και αφήγηση του Θοδωρή Αθερίδη, με πρωταγωνίστρια την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η φετινή εκδήλωση μετέτρεψε την ενημέρωση σε βίωμα, καθώς το κοινό δεν παρακολούθησε απλώς μια εκδήλωση, αλλά μια ιστορία εμπνευσμένη από την καθημερινότητα ενός ανθρώπου που ζει με παχυσαρκία σήμερα. Κάθε πράξη ανέδειξε στερεότυπα, εσωτερικές συγκρούσεις και κοινωνικές προκαταλήψεις που συντηρούν έναν φαύλο κύκλο ενοχής και σιωπής. Έναν κύκλο που μπορεί να σπάσει μέσα από τη γνώση, την απενοχοποίηση και τη σωστή ιατρική καθοδήγηση.

Όπως χαρακτηριστικά ακούστηκε στη σκηνή: «Το πιο βαρύ πράγμα που κουβαλά ένας άνθρωπος δεν είναι το σώμα του. Είναι η ενοχή. Είναι η φωνή που του λέει “φταις”. Κι όταν αυτή η φωνή σωπάσει, τότε αρχίζει η αλήθεια. Τότε καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται για αδυναμία χαρακτήρα, αλλά για κάτι που χρειάζεται κατανόηση και καθοδήγηση».

Η Market Access & Public Affairs Executive, Εκπρόσωπος της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ Τάνια Βαριάμη, δήλωσε ότι «προτεραιότητά μας είναι να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται την παχυσαρκία. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία αναδεικνύουμε ότι το άτομο που ζει με παχυσαρκία δεν ευθύνεται για τη νόσο του, καθώς πρόκειται για μια χρόνια, πολυπαραγοντική πάθηση που απαιτεί ιατρική καθοδήγηση. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να απευθυνθούν στον γιατρό τους, ώστε να σχεδιάσουν μαζί ένα εξατομικευμένο πλάνο αντιμετώπισης».

Από αριστερά οι κυρίες Τάνια Βαριάμη Market Access & Public Affairs Executive της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ, Η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία  «Ιμερόεσσα» Κυριακή Τσιρανίδου, η Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογίας – Μεταβολικών Νοσημάτων της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Εριφύλη Χατζηαγγελάκη και η παρουσιάστρια – επιχειρηματίας Μαίρη Συνατσάκη

Νόσος με υποτροπές

Ακολούθησε συζήτηση για τις αντιλήψεις του κοινού γύρω από την παχυσαρκία, τις προκλήσεις των ατόμων που ζουν με παχυσαρκία στην καθημερινότητά τους, αλλά και το ρόλο της επιστημονικής ιατρικής κοινότητας στη διαχείρισή της, την οποία συντόνισε η παρουσιάστρια – επιχειρηματίας Μαίρη Συνατσάκη.

Η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία  «Ιμερόεσσα» Κυριακή Τσιρανίδου, υπογράμμισε ότι «για τους ανθρώπους που ζουν με παχυσαρκία, το πιο δύσκολο δεν είναι μόνο η νόσος, αλλά η ενοχή και η κοινωνική κριτική που τη συνοδεύουν. Η κατανόηση και η υποστήριξη είναι το πρώτο βήμα για να σπάσει ο φαύλος κύκλος».

Από την πλευρά της, η Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογίας – Μεταβολικών Νοσημάτων της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Professor of Internal Medicine & Metabolic Diseases στο European University Cyprus (EUC), Εριφύλη Χατζηαγγελάκη, τόνισε ότι «η παχυσαρκία χρειάζεται να αντιμετωπίζεται με επιστημονική γνώση, ολιστική και εξατομικευμένη προσέγγιση από τον γιατρό, σε συνεργασία με διεπιστημονική ομάδα. Όταν ο άνθρωπος νιώσει ότι ακούγεται, τότε μπορεί να κάνει ουσιαστικά και με ασφάλεια το επόμενο βήμα». Επεσήμανε ακόμη ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος και χρήσης των νέας γενιάς φαρμάκων κατά της νόσου, παραμένει απαραίτητη και η συμπεριφορική προσέγγιση κατά της παχυσαρκίας με την εισαγωγή της γυμναστικής στην καθημερινότητα του ασθενή, έστω κι αν αυτό σημαίνει μόλις 20 λεπτά περπάτημα την ημέρα.

Ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Σπύρος Φιλιώτης, σημείωσε ότι «μέσα από αυτή την πρωτοβουλία επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την κατανόηση γύρω από την παχυσαρκία και να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην αλλαγή της κοινωνικής αντίληψης. Θέλουμε να περάσει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι το άτομο που ζει με παχυσαρκία δεν ευθύνεται και ότι ο γιατρός αποτελεί τον βασικό σύμμαχο σε κάθε βήμα της διαδρομής. Όταν υπάρχει γνώση, και συνεργασία, μπορεί να σπάσει ο φαύλος κύκλος της νόσου».

Economy
Περσικός: Πώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ απειλεί ανάπτυξη, πληθωρισμό και επιτόκια

Περσικός: Πώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ απειλεί ανάπτυξη, πληθωρισμό και επιτόκια

