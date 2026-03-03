sports
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πότε θα ξεκινήσουν να… κόβουν πρόστιμα οι κάμερες στους δρόμους της Αττικής
Πότε θα είναι λειτουργικές οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής

Σύνταξη
Προ των πυλών είναι όπως φαίνεται το σύστημα «ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ.», το οποίο θα διαχειρίζεται τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μέσω των καμερών ασφαλείας που θα τοποθετηθούν στο οδικό δίκτυο της Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο σύστημα που ψηφίστηκε με το νόμο 5256/2025 αναμένεται να λειτουργήσει προς τα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου.

Ειδικότερα, το σύστημα «ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ.» θα έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή των κανόνων οδικής ασφάλειας, με την αξιοποίηση και χρήση των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης για την ασφαλή καταγραφή των στοιχείων των οχημάτων και των οδηγών τους κατά την τέλεση παραβάσεων σε χώρους δημόσιας κυκλοφορίας, καθώς και την απλούστευση των διαδικασιών της καταγραφής και βεβαίωσης των παραβάσεων που πραγματοποιούνται στο οδικό δίκτυο, αλλά και της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων που προκύπτουν από τις εκδοθείσες Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης, καθώς και της καταγραφής των λοιπών διοικητικών κυρώσεων.

Πότε θα λειτουργήσουν οι κάμερες

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης το σύνολο των «έξυπνων» καμερών που θα τοποθετηθούν στους δρόμους της Αττικής θα είναι πλήρως λειτουργικές τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο του 2026.

Νωρίτερα, έως τον Ιούνιο, θα έχουν λειτουργήσει οι οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης: «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται τα εξής πράγματα. Πρώτον τοποθετούνται οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής. Συνολικά θα τοποθετηθούν 388 κάμερες και ήδη έχουν τοποθετηθεί ορισμένες από αυτές. Έως τον Ιούνιο όλο αυτό το σύστημα των καμερών της Περιφέρειας που βεβαιώνουν μόνο ερυθρό σηματοδότη θα βεβαιώνουν παραβάσεις».

Το έργο των καμερών της Περιφέρειας Αττικής «βοηθούν» και οι 8 «έξυπνες» κάμερες με Τεχνητή Νοημοσύνη που έχουν τοποθετηθεί σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής και οι οποίες εκτός από κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα και ερυθρό σηματοδότη μπορούν να βεβαιώσουν και άλλες παραβάσεις.

Επίσης, στο έργο των αρμόδιων υπηρεσιών συνδράμουν και οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί πιλοτικά σε λεωφορεία του ΟΑΣΑ και βεβαιώνουν παραβάσεις για κίνηση σε λεωφορειολωρίδες, καθώς και οι παλαιές σταθερές κάμερες για τις λεωφορειολωρίδες, για τις οποίες ωστόσο χρειάζεται αρκετή διαδικασία για να βεβαιωθεί μία παράβαση.

Μέσω gov από την Αττική Οδό

Σε καλύτερη μοίρα φαίνεται πως είναι οι κάμερες της Αττικής Οδού που λειτουργούν κανονικά και βεβαιώνουν παραβάσεις μέσω του gov.gr.

Όπως σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης, όλα αυτά τα δεδομένα θα συγκεντρώνονται πλέον στο σύστημα «ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ.». «Εκεί θα γίνεται η επεξεργασία των κλήσεων, θα φτάνουν στην Τροχαία και στη συνέχεια να ακολουθείται η διαδικασία των ενστάσεων και της υποβολής της ποινής» συμπλήρωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

