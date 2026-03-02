Τέλος από τον Αστέρα Τρίπολης ο Ράσταβατς

Ούτε ο Μίλαν Ράσταβατς κατάφερε να «στεριώσει» φέτος στον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης, με την τρίτη θητεία του στην αρκαδική ομάδα να λαμβάνει τέλος μετά από μόλις ενάμιση μήνα.

Η ΠΑΕ ανακοίνωσε σήμερα (2/3) τη λύση της συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό, καθώς και με τους συνεργάτες του, Γκόραν Σάουλα και Μίλος Βέλεμπιτ, και αναζητά πλέον τον τέταρτο προπονητή της για την τρέχουσα σεζόν.

Ο Ράσταβατς και οι προπονητές που άλλαξε ο Αστέρας

Υπενθυμίζεται ότι ο Αστέρας ξεκίνησε τη χρονιά με τον Σάββα Παντελίδη να συνεχίζει από πέρυσι, τον Οκτώβριο ανέλαβε ο Κρις Κόουλμαν και στις 15 Ιανουαρίου ο Ράσταβατς, ο οποίος σε επτά παιχνίδια πρωταθλήματος πανηγύρισε μόλις μία νίκη και γνώρισε έξι ήττες.

Τρεις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Super League, η ομάδα της Τρίπολης βρίσκεται στην προτελευταία θέση με 16 βαθμούς, πέντε πίσω από ΑΕΛ και Παναιτωλικό, και έχει μπροστά της πολύ δύσκολη αποστολή στα πλέι-άουτ, προκειμένου να αποφύγει τον υποβιβασμό.