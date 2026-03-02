Τέλος από τον Αστέρα Τρίπολης ο Ράσταβατς
Ο Μίλαν Ράσταβατς δεν μακροημέρευσε ούτε στον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης στην φετινή σεζόν.
- Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν
- Βλάβη στο cloud της Amazon έπειτα από επίθεση στα Εμιράτα – Οι υποψίες στο Ιράν
- Κατώτατος μισθός: Αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης
- Συναγερμός: Άντρας με μαχαίρια επιτέθηκε σε πολίτες - Δύο τραυματίες
Ούτε ο Μίλαν Ράσταβατς κατάφερε να «στεριώσει» φέτος στον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης, με την τρίτη θητεία του στην αρκαδική ομάδα να λαμβάνει τέλος μετά από μόλις ενάμιση μήνα.
Η ΠΑΕ ανακοίνωσε σήμερα (2/3) τη λύση της συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό, καθώς και με τους συνεργάτες του, Γκόραν Σάουλα και Μίλος Βέλεμπιτ, και αναζητά πλέον τον τέταρτο προπονητή της για την τρέχουσα σεζόν.
Ο Ράσταβατς και οι προπονητές που άλλαξε ο Αστέρας
Υπενθυμίζεται ότι ο Αστέρας ξεκίνησε τη χρονιά με τον Σάββα Παντελίδη να συνεχίζει από πέρυσι, τον Οκτώβριο ανέλαβε ο Κρις Κόουλμαν και στις 15 Ιανουαρίου ο Ράσταβατς, ο οποίος σε επτά παιχνίδια πρωταθλήματος πανηγύρισε μόλις μία νίκη και γνώρισε έξι ήττες.
Τρεις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Super League, η ομάδα της Τρίπολης βρίσκεται στην προτελευταία θέση με 16 βαθμούς, πέντε πίσω από ΑΕΛ και Παναιτωλικό, και έχει μπροστά της πολύ δύσκολη αποστολή στα πλέι-άουτ, προκειμένου να αποφύγει τον υποβιβασμό.
- Euroleague: «Αναβάλλονται οι αγώνες Μακάμπι – Χάποελ και Παρτιζάν – Ντουμάι BC»
- Τα μπόνους στο συμβόλαιο του Γιόβερ, για τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις
- Επεισόδιο του Γεωργούντζου με τον Σούλη Παπαδόπουλο μετά το Καλαμάτα-Μαρκό (vid)
- Σα να παίζουν απο την αρχή…
- Ο Στέντμον Λέμον του Πανιωνίου είναι αποκλεισμένος στο Ντουμπάι
- Τέλος από τον Αστέρα Τρίπολης ο Ράσταβατς
- Αγνοείται ο αδερφός του Χορντ της Μακάμπι – Η έκκληση του Ματίας Λεσόρ (pics)
- Η Euroleague στη σκιά της γεωπολιτικής κρίσης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις