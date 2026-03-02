Ενυδάτωση χειλιών: Lip balms που κάνουν δουλειά

Τα χείλη χρειάζονται ενυδάτωση περισσότερο από κάθε άλλο σημείο του προσώπου, ειδικά όταν ο ξηρός αέρας και οι χαμηλές θερμοκρασίες τα επιβαρύνουν. Επειδή το δέρμα σε αυτήν την ευαίσθητη περιοχή είναι λεπτό και δεν έχει σμηγματογόνους αδένες, χρειάζεται στοχευμένη φροντίδα και προϊόντα που πραγματικά προσφέρουν ενυδάτωση, θρέψη και προστασία.

Για βαθιά ενυδάτωση & προστασία

Vaseline Lip Balm Creme Brulee

Ένα κλασικό balm με βάση τη βαζελίνη που «κλειδώνει» την υγρασία και αφήνει τα χείλη απαλά για ώρες. Η πλούσια υφή του ενυδατώνει σε βάθος, προστατεύοντας τα χείλη από την ξηρότητα και τις ρωγμές. Η μυρωδιά crème brûlée το κάνει ακόμη πιο απολαυστικό, ενώ η συσκευασία σε pot εξασφαλίζει εύκολη εφαρμογή και μεταφορά, καθιστώντας το ιδανικό για καθημερινή χρήση.

La Roche‑Posay Cicaplast Lèvres

Το Cicaplast Lip Balm είναι ένα επανορθωτικό balm για τα σκασμένα και ξηρά χείλη, που προσφέρει άμεση θρέψη και προστασία. Η σύνθεσή του βοηθά στην αποκατάσταση των χείλων, δημιουργώντας ένα προστατευτικό φράγμα που τα επουλώνει και τα ενυδατώνει βαθιά. Ιδανικό για καθημερινή χρήση, προσφέρει ανακούφιση και αποκαθιστά τη φυσική απαλότητα των χειλιών, προστατεύοντας τα από την ξηρότητα και τις καιρικές συνθήκες.

Frudia Honey Lip Balm

Πρόκειται για ένα βάλσαμο χειλιών που διογκώνει, ενυδατώνει και χρωματίζει φυσικά τα χείλη. Περιέχει εκχύλισμα ροδιού με μαριναρισμένο μέλι, προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση στα ξηρά χείλη και μακράς διάρκειας λάμψη. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος.

Για ενυδάτωση με χρώμα

Elizabeth Arden Eight Hour Cream Lip Protectant SPF15 – Honey

Συνδύασε το έντονο χρώμα του κραγιόν και την περιποίηση του balm με το lip balm της εταιρίας Elizabeth Arden!Η ελαφριά και ενυδατική σύνθεσή του χαρίζει απαλότερα χείλη ενώ η φόρμουλά του δίνει υπέροχο χρώμα που ταιριάζει σε κάθε look και διάθεση. Αποκτήστε άμεσα ελκυστικά, ζουμερά και ενυδατωμένα χείλη, χωρίς να κολλάνε.

Golden Rose Glow Kiss Lip Balm SPF15 – Berry Pink

Αυτό το νέο, κρεμώδες έγχρωμο lip balm ενυδατώνει, λειαίνει και προστατεύει τα χείλη με δείκτη προστασίας SPF15. Η απαλή και πλούσια, vegan φόρμουλα του είναι εμπλουτισμένη με βούτυρο καριτέ, υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη Ε που βοηθούν στη θρέψη και στη βαθιά ενυδάτωση των χειλιών. Γλιστράει απαλά στα χείλη, χαρίζοντας άμεση ενυδάτωση, απόλυτα καθαρό και γυαλιστερό χρώμα με ιδιαίτερα αρώματα.

Grigi Glow Tinted Lip Balm – Coral

Αυτό το νέο, κρεμώδες με χρώμα Lip Balm της GRIGI ενυδατώνει, λειαίνει και προστατεύει τα χείλη. Η απαλή και πλούσια φόρμουλα του είναι εμπλουτισμένη με βιταμίνη Ε που βοηθά στη θρέψη και στη βαθιά ενυδάτωση των χειλιών.

Catrice Melt&shine Juicy Lip Balm – Lost at Sea

Γυαλιστερό juicy lip balm σε λαμπερό χρώμα για γεμάτα, περιποιημένα, glossy χείλη. Iδανικό εάν θέλετε ενυδάτωση και λάμψη μαζί σε εύχρηστη μορφή click-pen.

Shiseido Colorgel Lip Balm – Lotus

Πολυτελές balm με χρώμα που λιώνει στα χείλη, προσφέροντας άνεση και φυσική λάμψη. Προστατεύει, μαλακώνει και αναζωογονεί.

Golden Rose Glow Kiss Lip Balm SPF15 – Peach Shake

Απαλό ροδακινί χρώμα, ενυδάτωση και προστασία από τις επιβλαβείς ακτίνες του ήλιου σε ένα προϊόν που κάνει τα χείλη να δείχνουν πιο υγιή και φρέσκα.

Mesauda Milano Lip Balm – Skillful

Μία θεραπεία ενυδάτωσης και όγκου για απαλά, γεμάτα, ζουμερά χείλη. Αυτό το εξαιρετικό βάλσαμο για τα χείλη μειώνει τις λεπτές γραμμές, τις ρυτίδες και διογκώνει τα χείλη, διεγείροντας τη μικροκυκλοφορία για μεγαλύτερο όγκο.

Ενυδατικά &… αρωματικά

MUA Lip Balm – Caramel Glaze

Γλυκιά μυρωδιά καραμέλας και απαλή υφή που ενυδατώνει χωρίς να κολλάει.

Golden Rose Fruity Flavors Lip Butter SPF15 – Raspberry

Με αντιοξειδωτική βιταμίνη Ε και δείκτη προστασίας SPF 15, ενυδατώνει και διατηρεί τα χείλη απαλά και λεία. Εμπλουτισμένο με ξεχωριστούς ενυδατικούς παράγοντες βουτύρων Cupuacu, Murumuru & Καριτέ.

Για νυχτερινή φροντίδα

Estée Lauder Pure Color Envy Nighttime Rescue Lip Oil

Baby your lips. Αυτή η αναζωογονητική ολονύκτια θεραπεία σώζει τα χείλη από τις δυσκολίες της ημέρας, θρέφει, καταπραΰνει και μαλακώνει τα χείλη όσο απολαμβάνετε τον ύπνο σας.

Laneige Glowy Lip Balm

Απαλό balm χειλιών από τη Laneige που προσφέρει εντατική ενυδάτωση και διακριτική λάμψη για υγιή και ελκυστικά χείλη. Η προηγμένη φόρμουλά του δημιουργεί αίσθηση άνεσης χωρίς να βαραίνει, ενώ προστατεύει αποτελεσματικά από την ξηρότητα και τις εξωτερικές επιδράσεις.