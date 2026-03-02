Πέθανε ο μοτοσικλετιστής που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη λεωφόρο Συγγρού
Έπειτα από μάχη 6 ημερών στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, ο 40χρονος κατέληξε, καθώς τα τραύματά του ήταν σοβαρά.
- Θρίλερ με νεκρή γυναίκα μέσα σε ασανσέρ ξενοδοχείου στον Βόλο
- Το «ύποπτο» αντικείμενο στο ρωσικό προξενείο στο Χαλάνδρι επρόκειτο για φαγητό
- Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των προβάτων στην Ήπειρο
- Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν
Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στη λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος της γέφυρας της Αμφιθέας.
Ο 40χρονος αναβάτης της μηχανής που είχε τραυματιστεί σοβαρά έπειτα από τη σύγκρουση με ΙΧ αυτοκίνητο που επιχείρησε να στρίψει δεξιά προς την οδό Λάμπρου Κατσώνη, την ώρα που η μοτοσικλέτα κινούνταν ευθεία – σε άλλη λωρίδα κυκλοφορίας.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Gazzetta, η καρδιά του 40χρονου δεν άντεξε και το πρωί της Δευτέρας άφησε την τελευταία του πνοή, έπειτα από σκληρή μάχη 6 ημερών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί είχαν τοποθετήσει στον άτυχο άνδρα σωληνάκι για παροχέτευση υγρού, όμως κατέληξε.
Είχε χτυπήσει σε κολώνα
Το βράδυ της περασμένης Τρίτης ο άτυχος 40χρονος κινούνταν προς την παραλιακή στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Συγγρού, όταν συγκρούστηκε με το ΙΧ που θέλησε να στρίψει δεξιά αν και βρισκόταν στην τρίτη κατά σειρά λωρίδα της πολυσύχναστης λεωφόρου (από την πλευρά της στροφής που ήθελε να κάνει).
Τότε, ο αναβάτης εκσφενδονίστηκε από τη μοτοσικλέτα και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού, ενώ η μηχανή που οδηγούσε κατέληξε στον παράδρομο της λεωφόρου Συγγρού.
Η κινητοποίηση στο σημείο ήταν μεγάλη, με νοσηλευτές να προσπαθούν να κρατήσουν εν ζωή τον 40χρονο, κάνοντάς του ακόμα και ΚΑΡΠΑ. Ακόμα και διερχόμενο ιδιωτικό ασθενοφόρο σταμάτησε για να συνδράμει στις προσπάθειες, μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.
Τελικά, ο άνδρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου νοσηλευόταν όλο το διάστημα σε κρίσιμη κατάσταση.
- Πέθανε ο μοτοσικλετιστής που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη λεωφόρο Συγγρού
- Τραμπ: «Το Ιράν αγνόησε τις προειδοποιήσεις μας για το πυρηνικό του πρόγραμμα – Τους διαλύουμε»
- O Γούντι Χάρελσον έγινε φίλος με τον Χάρισον Φορντ εξαιτίας ενός τρίλεπτου ασταμάτητου γέλιου
- Πρέσβης Ιράν στην Ισπανία: Το Ιράν θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε βάση των ΗΠΑ στην Ευρώπη, αν χρειαστεί
- LIVE: Μαυροβούνιο – Ελλάδα
- Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση έξι μηνών στον 47χρονο που το είχε σκάσει από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο
- Ο Σλοτ δεν θέλει να βλέπει τα… κόρνερ της Άρσεναλ
- Γιατί δεν θα έβγαιναν τα ντέρμπι της Super League με Έλληνες διαιτητές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις