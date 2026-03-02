Πέθανε ο μοτοσικλετιστής που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη λεωφόρο Συγγρού

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στη λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος της γέφυρας της Αμφιθέας.

Ο 40χρονος αναβάτης της μηχανής που είχε τραυματιστεί σοβαρά έπειτα από τη σύγκρουση με ΙΧ αυτοκίνητο που επιχείρησε να στρίψει δεξιά προς την οδό Λάμπρου Κατσώνη, την ώρα που η μοτοσικλέτα κινούνταν ευθεία – σε άλλη λωρίδα κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Gazzetta, η καρδιά του 40χρονου δεν άντεξε και το πρωί της Δευτέρας άφησε την τελευταία του πνοή, έπειτα από σκληρή μάχη 6 ημερών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί είχαν τοποθετήσει στον άτυχο άνδρα σωληνάκι για παροχέτευση υγρού, όμως κατέληξε.

Είχε χτυπήσει σε κολώνα

Το βράδυ της περασμένης Τρίτης ο άτυχος 40χρονος κινούνταν προς την παραλιακή στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Συγγρού, όταν συγκρούστηκε με το ΙΧ που θέλησε να στρίψει δεξιά αν και βρισκόταν στην τρίτη κατά σειρά λωρίδα της πολυσύχναστης λεωφόρου (από την πλευρά της στροφής που ήθελε να κάνει).

Τότε, ο αναβάτης εκσφενδονίστηκε από τη μοτοσικλέτα και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού, ενώ η μηχανή που οδηγούσε κατέληξε στον παράδρομο της λεωφόρου Συγγρού.

<br />

Η κινητοποίηση στο σημείο ήταν μεγάλη, με νοσηλευτές να προσπαθούν να κρατήσουν εν ζωή τον 40χρονο, κάνοντάς του ακόμα και ΚΑΡΠΑ. Ακόμα και διερχόμενο ιδιωτικό ασθενοφόρο σταμάτησε για να συνδράμει στις προσπάθειες, μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Τελικά, ο άνδρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου νοσηλευόταν όλο το διάστημα σε κρίσιμη κατάσταση.