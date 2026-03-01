newspaper
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 22:28
Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Economist: Οι Αμερικανοί δεν έχουν ιδέα τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν
Κόσμος 01 Μαρτίου 2026, 08:19

Economist: Οι Αμερικανοί δεν έχουν ιδέα τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν

Στο άρθρο του Economist για το Ιράν σημειώνεται πως και στο κίνημα MAGA είναι μπερδεμένοι ως προς το γιατί ο πρόεδρος σκέφτεται να ξεκινήσει έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή και δη στο Ιράν

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Φωτάκη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
10 τροφές για να έχετε «μνήμη» ελέφαντα

10 τροφές για να έχετε «μνήμη» ελέφαντα

Spotlight

«Οι Αμερικανοί δεν έχουν ιδέα τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν», αναφέρει σε ένα ιδιαίτερα επικριτικό άρθρο του για το ποιες τελικά είναι οι προθέσεις του αμερικανού προέδρου ακόμα και από έναν πόλεμο στο Ιράν, ο Economist.

Στο άρθρο που δημοσιεύθηκε στις 25 Φεβρουαρίου, πριν την έναρξη του πολέμου, σημειώνεται πως «μετά από δύο μήνες προεδρικών απειλών, εν μέσω της μεγαλύτερης αεροπορικής και ναυτικής συγκέντρωσης δυνάμεων στη Μέση Ανατολή από την εισβολή στο Ιράκ το 2003, οι Αμερικανοί αναμένουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποστηρίξει την άποψη ότι ενδέχεται να ξεσπάσει σύντομα σύγκρουση με το Ιράν», ενώ υποστήριξε ότι το Ιράν θα μπορούσε να αποφύγει τη σύγκρουση αν απλώς πρόφερε «αυτές τις μυστικές λέξεις: δεν θα αποκτήσουμε ποτέ πυρηνικά όπλα»».

Δεν έχει σημασία αν ο Χαμενεΐ πει τις λέξεις

Το άρθρο τόνιζε ωστόσο πως «δεν έχει σημασία ότι ο Αλί Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, έχει επαναλάβει αυτές τις λέξεις πολλές φορές στο παρελθόν. Περιλαμβάνονταν μάλιστα και στο προοίμιο της πυρηνικής συμφωνίας που υπέγραψε το Ιράν το 2015 – της συμφωνίας που ο κ. Τραμπ κατέστρεψε τρία χρόνια αργότερα. Ο πρόεδρος απλώς θέλει να τις ακούσει ξανά, και η απειλή του πολέμου θα εξαφανιστεί».

Τουλάχιστον, όπως επισημαίνει το άρθρο «αυτή ήταν η θέση του ένα συγκεκριμένο βράδυ του Φεβρουαρίου. Άλλες φορές έχει δηλώσει ότι η Αμερική πρέπει να επιτεθεί στο Ιράν για να τιμωρήσει το καθεστώς για τη δολοφονία διαδηλωτών στις αρχές του έτους, ή για να το αναγκάσει να απαλλαγεί από το οπλοστάσιό του, ή για να το ανατρέψει εντελώς. Ο τελικός του στόχος παραμένει μυστήριο. Αν ξεσπάσει πόλεμος, θα είναι ένας πόλεμος σε αναζήτηση στόχου. Ποτέ στο παρελθόν η Αμερική δεν έχει συγκεντρώσει τόση πυροβόλα δύναμη χωρίς να έχει ιδέα για το πώς να τη χρησιμοποιήσει».

Όπως αναφέρει ο Economist – μεταξύ άλλων «Μέχρι την περασμένη άνοιξη, η Ισλαμική Δημοκρατία είχε εμπλουτίσει περισσότερα από 400 κιλά ουρανίου σε βαθμό σχεδόν κατάλληλο για την κατασκευή όπλων, αρκετό για να κατασκευαστούν δέκα βόμβες αν υποβαλλόταν σε περαιτέρω επεξεργασία.

Το πρόγραμμα του Ιράν δεν εξαλείφθηκε

Στη συνέχεια ήρθε η απόφαση του κ. Τραμπ να εξαπολύσει επιθέσεις σε τρεις από τις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, με αποκορύφωμα του 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο. Το πρόγραμμα δεν «εξαλείφθηκε», όπως του αρέσει να καυχιέται. Το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει έναν λειτουργικό πυρηνικό αντιδραστήρα και δεκαετίες συσσωρευμένης τεχνογνωσίας. Ωστόσο, βασικά στοιχεία του προγράμματος έχουν καταστραφεί. Τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου πιθανότατα εξακολουθούν να βρίσκονται θαμμένα κάτω από τα ερείπια. Ο Ραφαέλ Γκρόσι, επικεφαλής της πυρηνικής υπηρεσίας του ΟΗΕ, δήλωσε τον Οκτώβριο ότι το Ιράν δεν φαίνεται να εμπλουτίζει πλέον ουράνιο».

Σύμφωνα με το άρθρο ακόμα και αν οι ιρανοί έλεγαν τα «μαγικά λόγια» αυτό θα ήταν το εύκολο μέρος, το δύσκολο θα ήταν «να συγκεκριμενοποιηθούν οι λεπτομέρειες μιας συμφωνίας ελέγχου των όπλων και να αποφασιστεί πώς θα επαληθευτεί η συμμόρφωση του Ιράν».

Ως ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, για τον συντάκτη του άρθρου θα ήταν ότι ακόμα και αν το Ιράν πρότεινε να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου «θα ήταν δύσκολο να προπαγανδιστεί μια τέτοια συμφωνία στους σκληροπυρηνικούς της Ουάσιγκτον, πόσο μάλλον στο Ισραήλ. Ακόμη και ορισμένοι υποστηρικτές της JCPOA πιστεύουν πλέον ότι μια συμφωνία που θα αφορά αποκλειστικά το πυρηνικό πρόγραμμα θα σπαταλήσει την επιρροή της Αμερικής και θα ρίξει μια σωσίβια λέμβο στο πολιορκημένο καθεστώς του Ιράν».

Ανεπαρκείς έως απίθανοι οι στόχοι του Τραμπ

Το άρθρο σημειώνει ακόμα πως και «οι υπόλοιποι πιθανοί στόχοι του κ. Τραμπ κυμαίνονται από ανεπαρκείς έως απίθανοι. Μια συνολική συμφωνία για τον περιορισμό του πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν και τον τερματισμό της υποστήριξής του προς τις αραβικές πολιτοφυλακές θα ήταν ένα μνημειώδες επίτευγμα. Ωστόσο, το Ιράν αρνείται να συζητήσει αυτά τα θέματα, και ο κ. Τραμπ έχει ενημερωθεί (σωστά) ότι το καθεστώς δεν θα υποχωρήσει υπό πίεση. Η προσπάθεια ανατροπής του καθεστώτος είναι αβέβαιη και γεμάτη κινδύνους, όπως κατέδειξε η εμπειρία της Αμερικής στο Ιράκ».

Μπερδεμένοι οι Αμερικανοί

Όπως τονίζει «οι περισσότεροι Αμερικανοί είναι μπερδεμένοι. Μια πρόσφατη έρευνα του The Economist και του YouGov διαπίστωσε ότι μόνο το 27% των Αμερικανών υποστηρίζει μια επίθεση εναντίον του Ιράν. Αν και οι Ρεπουμπλικανοί είναι πιο υποστηρικτικοί από το σύνολο της χώρας, ορισμένοι από τους συμμάχους του κ. Τραμπ στο κίνημα MAGA είναι μπερδεμένοι ως προς το γιατί ο πρόεδρος σκέφτεται να ξεκινήσει έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή, κάτι που κάποτε είχε καταγγείλει στην προεκλογική του εκστρατεία» και προθέτει πως «ο Τσακ Σούμερ, ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία, έδειξε μπερδεμένος. «Αν θέλουν να κάνουν κάτι στο Ιράν, και ποιος ξέρει τι είναι αυτό, θα πρέπει να το δημοσιοποιήσουν», είπε».

Είναι παράξενο να συζητάμε πώς θα διεξαχθεί ένας πόλεμος πριν αποφασίσουμε γιατί

Ο Economist επισημαίνει ακόμα πως και «μια σειρά πρόσφατων διαρροών στα μέσα ενημέρωσης υποδηλώνει ότι οι σύμβουλοι του κ. Τραμπ επικεντρώνονται σε ζητήματα τακτικής. Μια περιορισμένη πρώτη επίθεση θα έκανε το Ιράν περισσότερο ή λιγότερο δεκτικό σε παραχωρήσεις; Πόσο θα εξαντλούσε ένας πόλεμος τα πολύτιμα αποθέματα των αμερικανικών αντιαεροπορικών πυραύλων; Αυτά είναι σίγουρα εύλογα ερωτήματα, αλλά είναι παράξενο να συζητάμε πώς πρέπει να διεξαχθεί ένας πόλεμος πριν αποφασίσουμε γιατί».

Αποδίδει μάλιστα μέρος αυτής της σύγχυσης «αποκλειστικά στον Τραμπ. Ο πρόεδρος δημοσιεύει tweets πριν σκεφτεί και παίζει χαλαρά με τα γεγονότα. Κανένα από τα δύο χαρακτηριστικά δεν είναι ευνοϊκό για τη διεξαγωγή ενός πολέμου. Ο κ. Τραμπ έβαλε τον εαυτό του σε δύσκολη θέση προειδοποιώντας το καθεστώς τον Ιανουάριο ότι θα ανταποδώσει τη δολοφονία διαδηλωτών. Μετά τις γρήγορες νίκες του στο Ιράν το περασμένο καλοκαίρι και στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο, φαίνεται να έχει ενθουσιαστεί με τη στρατιωτική δύναμη. Λέγεται ότι είναι απογοητευμένος επειδή η τρέχουσα αντιπαράθεση με το Ιράν δεν προσφέρει εύκολες επιλογές».

Το άρθρο υπενθυμίζει πως ο Στιβ Γουίτκοφ, ο διπλωματικός απεσταλμένος του Τραμπ, δήλωσε πρόσφατα ότι το Ιράν θα μπορούσε να απέχει «μία εβδομάδα» από τον εμπλουτισμό ουρανίου σε πολεμική ποιότητα: «Αυτό είναι πραγματικά επικίνδυνο», όπως είπε στο Fox News» για να επισημάνει πως «δύο ημέρες αργότερα, ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είχε «ανατιναχθεί σε κομμάτια». Περιττό να πούμε ότι και τα δύο δεν μπορούν να είναι αληθινά. Εάν η εκδοχή του προέδρου είναι ακριβής, δεν υπάρχει επείγουσα απειλή που να δικαιολογεί μια μεγάλη στρατιωτική εκστρατεία».

Εν τω μεταξύ, συνεχίζει το άρθρο «αν πιστέψουμε τον κ. Γουίτκοφ, ο προϊστάμενός του είναι ψεύτης και δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι μια νέα επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν θα είναι πιο αποφασιστική από την προηγούμενη».

Ο Τραμπ δεν είναι ο πρώτος πρόεδρος που αναζητά στόχο στο Ιράν

Ο Economist ωστόσο σημειώνει πως για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να σημειωθεί ότι «ο Τραμπ δεν είναι ο πρώτος Αμερικανός ηγέτης που δυσκολεύτηκε να προσδιορίσει έναν ρεαλιστικό στόχο στο Ιράν. Ο George W. Bush ήλπιζε ότι η εισβολή στο Ιράκ θα εκμηδένιζε την επιρροή του Ιράν και θα αποσταθεροποιούσε το καθεστώς. Έγινε το αντίθετο.  Ο Ομπάμα πίστευε ότι το Ιράν θα μπορούσε να βρει έναν τρόπο να «μοιραστεί τη γειτονιά» με τους αραβικούς συμμάχους της Αμερικής, μια ιδέα που εξόργισε κυρίως τους εν λόγω συμμάχους. Οι πρόεδροι ήθελαν να αλλάξουν τη συμπεριφορά του Ιράν για σχεδόν μισό αιώνα, αλλά κανένας δεν κατάφερε να βρει τον τρόπο να το κάνει»..

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Μέση Ανατολή: Πώς η σύγκρουση επηρεάζει τις αγορές – Ανησυχία και ενεργειακό σοκ

Μέση Ανατολή: Πώς η σύγκρουση επηρεάζει τις αγορές – Ανησυχία και ενεργειακό σοκ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
10 τροφές για να έχετε «μνήμη» ελέφαντα

10 τροφές για να έχετε «μνήμη» ελέφαντα

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Κανένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς, λένε τα ελληνικά διυλιστήρια

Καύσιμα: Κανένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς, λένε τα ελληνικά διυλιστήρια

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ιράν: Θα ήταν χαζό να θεωρήσουμε πως όσα συμβαίνουν μακριά από τα σύνορά μας δεν μας αφορούν, λέει η Μελόνι
Μέση Ανατολή 03.03.26

«Θα ήταν χαζό» να μην ανησυχώ, λέει η Μελόνι

«Ασφαλώς και ανησυχώ διότι θα ήταν χαζό να θεωρήσουμε ότι όσα συμβαίνουν - ακόμη και μακριά από τα σύνορά μας - δεν μας αφορούν», τονίζει η Τζόρτζια Μελόνι για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Λίβανος: Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ μεταδίδει ότι βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ
Αλ Μανάρ 03.03.26

Το Ισραήλ βομβάρδισε τηλεοπτικό δίκτυο στη Βηρυτό

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι βομβαρδίζει διοικητικά κέντρα της Χεζμπολά στον Λίβανο, τη στιγμή που το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ μεταδίδει πως οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν κτίριό του στη Βηρυτό.

Σύνταξη
Φωτιά μετά από έκρηξη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ
Πόλεμος στο Ιράν 03.03.26

Φωτιά μετά από έκρηξη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ

Δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν και σύννεφα καπνού εμφανίστηκαν στη διπλωματική συνοικία της πόλης, όπου στεγάζονται ξένες πρεσβείες στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας και κατοικίες ξένων διπλωματών.

Σύνταξη
Ιράν: Συνεδρίαση των ΗΠΑ στο ΣΑ για την προστασία των παιδιών ενώ βομβαρδίζουν σχολεία και σκοτώνουν παιδιά
Ιράν 03.03.26

Οι ΗΠΑ μιλούν στο ΣΑ για την προστασία των παιδιών ενώ «σκοτώνουν παιδιά»

Τη στιγμή που οι ΗΠΑ συγκαλούν συνεδρίαση στο ΣΑ του ΟΗΕ για την προστασία των παιδιών, μαζί με το Ισραήλ βομβαρδίζουν σχολεία στο Ιράν, σκοτώνοντα παιδιά, τονίζει ο ιρανός πρέσβης στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Σκοτώθηκαν δύο αδέλφια σε επίθεση Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη
Στο Καριούτ 03.03.26

Παλαιστίνη: Σκοτώθηκαν δύο αδέλφια σε επίθεση Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη

Φωτογραφίες που τράβηξε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν τα πτώματα δύο ανδρών όπως και τραυματίες που είχαν διακομιστεί στο νοσοκομείο Ραφιντία στη Ναμπλούς

Σύνταξη
Ρούμπιο για Ιράν: Αυτή η επιχείρηση χρειαζόταν να γίνει – Θα μας άρεσε να δούμε το καθεστώς να αντικαθίσταται
Πόλεμος στο Ιράν 02.03.26

Ρούμπιο για Ιράν: Αυτή η επιχείρηση χρειαζόταν να γίνει – Θα μας άρεσε να δούμε το καθεστώς να αντικαθίσταται

«Η πρώτη μας αποστολή είναι η καταστροφή των βαλλιστικών πυραύλων τους και της ικανότητάς τους να τους κατασκευάζουν», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Αυτός είναι ο στόχος».

Σύνταξη
Εξάνθημα στον λαιμό του Τραμπ «φουντώνει» ξανά τα σενάρια για προβλήματα υγείας
ΗΠΑ 02.03.26

Εξάνθημα στον λαιμό του Τραμπ «φουντώνει» ξανά τα σενάρια για προβλήματα υγείας

Ένα εξάνθημα στη δεξιά πλευρά του λαιμού του Ντόναλντ Τραμπ εντόπισαν δημοσιογράφοι κατά τη διάρκεια του διαγγέλματός του για τον πόλεμο στο Ιράν. Οι εξηγήσεις του γιατρού του αύξησαν τα ερωτήματα.

Σύνταξη
Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Μέση Ανατολή 02.03.26

Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Τα Στενά του Ορμούζ είναι η πιο ζωτική οδός μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο και ελέγχεται από το Ιράν. Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν πολλά μέσα για να εμποδίσουν τη διέλευση πλοίων.

Σύνταξη
«Πανικός» και «απελπισία» το χτύπημα του Ιράν στην Κύπρο, λέει ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ
Κατηγορίες 02.03.26

«Πανικός» και «απελπισία» το χτύπημα του Ιράν στην Κύπρο, λέει ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ

Ο Ντάνι Ντανόν τόνισε ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν «αποφασιστικά, χειρουργικά, χωρίς απολογία», τονίζοντας ότι η Τεχεράνη «αντιδρά σπασμωδικά από απελπισία».

Σύνταξη
Ο Μακρόν αυξάνει το πυρηνικό οπλοστάσιο της Γαλλίας – Προσφέρεται να το μοιραστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους
Πυρηνική εποχή 02.03.26

Ο Μακρόν αυξάνει το πυρηνικό οπλοστάσιο της Γαλλίας – Προσφέρεται να το μοιραστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους

Ο Μακρόν ανακοίνωσε την αύξηση του πυρηνικού οπλοστασίου, αλλά και την πρόθεση του Παρισιού να συμπεριλάβει στην ομπρέλα τους Ευρωπαίους εταίρους. Το ενδιαφέρον της Ελλάδας επιβεβαιώνει η κυβέρνηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ερντογάν: Σοβαροί οι κίνδυνοι από τη σύγκρουση στο Ιράν για την παγκόσμια ασφάλεια -«Η φωτιά πρέπει να σβήσει»
Πόλεμος στο Ιράν 02.03.26

Ερντογάν: Σοβαροί οι κίνδυνοι από τη σύγκρουση στο Ιράν για την παγκόσμια ασφάλεια -«Η φωτιά πρέπει να σβήσει»

«Προτεραιότητά μας είναι να εξασφαλίσουμε κατάπαυση του πυρός και να ανοίξουμε τον δρόμο για διάλογο», είπε ο Ερντογάν. Τόνισε ότι κανείς δεν θα αντέξει τις οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες του πολέμου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Θα ήταν χαζό να θεωρήσουμε πως όσα συμβαίνουν μακριά από τα σύνορά μας δεν μας αφορούν, λέει η Μελόνι
Μέση Ανατολή 03.03.26

«Θα ήταν χαζό» να μην ανησυχώ, λέει η Μελόνι

«Ασφαλώς και ανησυχώ διότι θα ήταν χαζό να θεωρήσουμε ότι όσα συμβαίνουν - ακόμη και μακριά από τα σύνορά μας - δεν μας αφορούν», τονίζει η Τζόρτζια Μελόνι για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Λίβανος: Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ μεταδίδει ότι βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ
Αλ Μανάρ 03.03.26

Το Ισραήλ βομβάρδισε τηλεοπτικό δίκτυο στη Βηρυτό

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι βομβαρδίζει διοικητικά κέντρα της Χεζμπολά στον Λίβανο, τη στιγμή που το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ μεταδίδει πως οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν κτίριό του στη Βηρυτό.

Σύνταξη
Φωτιά μετά από έκρηξη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ
Πόλεμος στο Ιράν 03.03.26

Φωτιά μετά από έκρηξη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ

Δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν και σύννεφα καπνού εμφανίστηκαν στη διπλωματική συνοικία της πόλης, όπου στεγάζονται ξένες πρεσβείες στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας και κατοικίες ξένων διπλωματών.

Σύνταξη
Ιράν: Συνεδρίαση των ΗΠΑ στο ΣΑ για την προστασία των παιδιών ενώ βομβαρδίζουν σχολεία και σκοτώνουν παιδιά
Ιράν 03.03.26

Οι ΗΠΑ μιλούν στο ΣΑ για την προστασία των παιδιών ενώ «σκοτώνουν παιδιά»

Τη στιγμή που οι ΗΠΑ συγκαλούν συνεδρίαση στο ΣΑ του ΟΗΕ για την προστασία των παιδιών, μαζί με το Ισραήλ βομβαρδίζουν σχολεία στο Ιράν, σκοτώνοντα παιδιά, τονίζει ο ιρανός πρέσβης στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λεωφόρο Συγγρού
Ελλάδα 03.03.26

Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λεωφόρο Συγγρού

Μετά τα μεσάνυχτα αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή της Λεωφόρου Συγγρού με την Αμφιθέας τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: SOS
Media 03.03.26

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: SOS

Λευκωσία καλεί Αθήνα • Ιρανοί και Χεζμπολάχ χτύπησαν ήδη την Κύπρο με drones και απειλούν με κλιμάκωση

Σύνταξη
Βουλή: Η ψήφος των αποδήμων στην Ολομέλεια – Την Πέμπτη η ονομαστική ψηφοφορία
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Η ψήφος των αποδήμων στην Ολομέλεια - Την Πέμπτη η ονομαστική ψηφοφορία

Εγκρίθηκε από τις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής μόνο με την θετική ψήφο της ΝΔ. Ακολουθεί διήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια όπου θα τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι πολιτικοί αρχηγοί.

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Σκοτώθηκαν δύο αδέλφια σε επίθεση Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη
Στο Καριούτ 03.03.26

Παλαιστίνη: Σκοτώθηκαν δύο αδέλφια σε επίθεση Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη

Φωτογραφίες που τράβηξε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν τα πτώματα δύο ανδρών όπως και τραυματίες που είχαν διακομιστεί στο νοσοκομείο Ραφιντία στη Ναμπλούς

Σύνταξη
Ρούμπιο για Ιράν: Αυτή η επιχείρηση χρειαζόταν να γίνει – Θα μας άρεσε να δούμε το καθεστώς να αντικαθίσταται
Πόλεμος στο Ιράν 02.03.26

Ρούμπιο για Ιράν: Αυτή η επιχείρηση χρειαζόταν να γίνει – Θα μας άρεσε να δούμε το καθεστώς να αντικαθίσταται

«Η πρώτη μας αποστολή είναι η καταστροφή των βαλλιστικών πυραύλων τους και της ικανότητάς τους να τους κατασκευάζουν», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Αυτός είναι ο στόχος».

Σύνταξη
Φάμελλος: Καμία στρατιωτική εμπλοκή του κράτους και της κυβέρνησης στην επέμβαση ΗΠΑ – Ισραήλ
Ομιλία στην ΚΟ 02.03.26

Φάμελλος: Καμία στρατιωτική εμπλοκή του κράτους και της κυβέρνησης στην επέμβαση ΗΠΑ – Ισραήλ

Ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ επισήμανε ότι δεν πρέπει να υπάρξει «καμία εμπλοκή των στρατιωτικών βάσεων που υπάρχουν στη χώρα μας. Όπως ακριβώς αποφάσισε η ισπανική κυβέρνηση»

Σύνταξη
Η βασιλική συντάκτρια της Daily Mail διαψεύδει παράνομη συλλογή στοιχείων για τον πρίγκιπα Χάρι
Fizz 02.03.26

Η βασιλική συντάκτρια της Daily Mail διαψεύδει παράνομη συλλογή στοιχείων για τον πρίγκιπα Χάρι

Σφοδρή σύγκρουση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, με τη βασιλική συντάκτρια της Daily Mail να αρνείται ότι ζήτησε «ευαίσθητα» στοιχεία για τις πτήσεις του πρίγκιπα Χάρι

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στην ΕΟΕ οι αδελφές Αλεξανδρή, συναντήθηκαν με τον Ισίδωρο Κούβελο: «Η επιστροφή σας μας έδωσε μεγάλη χαρά»
Καλλιτεχνική κολύμβηση 02.03.26

Στην ΕΟΕ οι αδελφές Αλεξανδρή, συναντήθηκαν με τον Ισίδωρο Κούβελο: «Η επιστροφή σας μας έδωσε μεγάλη χαρά»

Η επιστροφή της Άννας-Μαρίας, της Ειρήνης και της Βασιλικής Αλεξανδρή στην Ελλάδα είναι γεγονός καθώς οι τρίδυμες πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης θα αγωνίζονται πλέον με τα εθνικά χρώματα.

Σύνταξη
Εξάνθημα στον λαιμό του Τραμπ «φουντώνει» ξανά τα σενάρια για προβλήματα υγείας
ΗΠΑ 02.03.26

Εξάνθημα στον λαιμό του Τραμπ «φουντώνει» ξανά τα σενάρια για προβλήματα υγείας

Ένα εξάνθημα στη δεξιά πλευρά του λαιμού του Ντόναλντ Τραμπ εντόπισαν δημοσιογράφοι κατά τη διάρκεια του διαγγέλματός του για τον πόλεμο στο Ιράν. Οι εξηγήσεις του γιατρού του αύξησαν τα ερωτήματα.

Σύνταξη
Ο Τζόκοβιτς στους Λέικερς! ΛεΜπρόν και Ντόντσιτς υποδέχθηκαν τον κορυφαίο τενίστα (vids)
Μπάσκετ 02.03.26

Ο Τζόκοβιτς στους Λέικερς! ΛεΜπρόν και Ντόντσιτς υποδέχθηκαν τον κορυφαίο τενίστα (vids)

Ο εκ των κορυφαίων τενιστών όλων των εποχών Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στο παιχνίδι των Λέικερς με τους Κινγκς, όπου αποθεώθηκε, ενώ πέρασε χρόνο με τους Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Μέση Ανατολή 02.03.26

Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Τα Στενά του Ορμούζ είναι η πιο ζωτική οδός μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο και ελέγχεται από το Ιράν. Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν πολλά μέσα για να εμποδίσουν τη διέλευση πλοίων.

Σύνταξη
Παν. Δουδωνής για Μέση Ανατολή: Η χώρα θέλει σοβαρότητα – Μαζέψτε τον υπουργό σας, Άδωνι Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Παν. Δουδωνής για Μέση Ανατολή: Η χώρα θέλει σοβαρότητα – Μαζέψτε τον υπουργό σας, Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Δουδωνής, προέβη σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στάση μελών της κυβέρνησης.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Απόρρητο