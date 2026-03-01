sports betsson
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Βόλος – ΑΕΚ 2-2: Ο Ρέλβας κράτησε «όρθια» την «Ένωση» στο 90+8′ (vid)
Ποδόσφαιρο 01 Μαρτίου 2026, 19:40

Βόλος – ΑΕΚ 2-2: Ο Ρέλβας κράτησε «όρθια» την «Ένωση» στο 90+8′ (vid)

Το τρομερό γκολ του Ρέλβας στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων εγραψε το τελικό 2-2 για Βόλο και ΑΕΚ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Μπροστά σε 20.000 οπαδούς της που γέμισαν το Πανθεσσαλικό, η ΑΕΚ κατάφερε να σώσει στην τελευταία φάση του ματς τον βαθμό. Με μία γκολάρα του Ρέλβας στο 90+8′, η Ένωση πήρε ισοπαλία 2-2 από τον μαχητικό Βόλο για την 23η αγωνιστική της Super League και έχει πλέον συγκάτοικο στην κουρφή της βαθμολογίας τον Ολυμπιακό.

Από ένα γκολ και δύο μεγάλες ευκαιρίες για την ΑΕΚ

Το ματς είχε καλό ρυθμό από το ξεκίνημα, με την ΑΕΚ να χάνει μεγάλη ευκαιρία μόλις στο 2’ όταν ο Ρότα έκανε το γύρισμα από τα δεξιά και ο Γιόβιτς από θέση βολής αστόχησε. Τρία λεπτά μετά ήταν η σειρά του Βόλου να απειλήσει με αδύναμο πλασέ του Ουρτάδο που μπλόκαρε ο Στρακόσα και φτάσαμε στο 14’ για να ανοίξουν το σκορ οι γηπεδούχοι.

Από λάθος διώξιμο του Ρότα ο Ουρτάδο πλάσαρε από πλάγια θέση τον Στρακόσα, εκείνος απέκρουσε και στην επαναφορά ο Κόμπα σε κενό τέρμα έκανε το 1-0. Η ΑΕΚ προσπάθησε στη συνέχεια να αντιδράσει, αλλά η τριάδα του Βόλου στα στόπερ τη δυσκόλευε πολύ. Στο 34’ όμως ο Μαρίν έβγαλε εξαιρετική σέντρα και ο Βάργκα με δυνατή κεφαλιά έκανε το 1-1.

Στο 40’ ο Ούγγρος άγγιξε και την ανατροπή με νέα κεφαλιά, αλλά ο Σιαμπάνης με εκπληκτική επέμβαση έσωσε διώχνοντας σε κόρνερ. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Τσιμεντερίδης έδωσε πέναλτι για χέρι του Μπουζούκη σε γύρισμα του Ρότα, αλλά άλλαξε απόφαση όταν ο Παπαδόπουλος τον κάλεσε να δει τη φάση στο VAR και το 1-1 δεν άλλαξε μέχρι την ανάπαυλα.

Νέο προβάδισμα ο Βόλος, πήρε τον βαθμό σε «νεκρό» χρόνο η ΑΕΚ

Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ προσπάθησε να μπει δυνατά και να πετύχει το γρήγορο γκολ της ανατροπής, αλλά στο 57′ οι γηπεδούχοι κέρδισαν σε ανύποπτη φάση πέναλτι σε χέρι του Πήλιου και ο Ουρτάδο εκτέλεσε εύστοχα για το 2-1 στο 61′. Από εκεί και μετά όλο το παιχνίδι παίχθηκε στην περιοχή του Βόλου, με την Ένωση να ψάχνει τρόπο να απειλήσει. Δύο γκολ με Βάργκα (71′) και Ρότα (83′) ακυρώθηκαν για οφσάιντ ενώ δύο φορές η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.

Στο 80′ σε σέντρα-σουτ του Κοϊτά και στο 86′ σε κεφαλιά του Γιόβιτς όπου έχει βρει και ο Σιαμπάνης με απίθανη επέμβαση την μπάλα. τις καθυστερήσεις η ΑΕΚ έδειχνε να έχει ξεμείνει από ιδέες, ο Βόλος κρατούσε τη νίκη, αλλά στο 90+8′ ο Ρέλβας με τρομερό σουτ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 2-2.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Οι δύο φορές που προηγήθηκε ο Βόλος από τα λάθη των μπακ της ΑΕΚ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Σιαμπάνης με τις επεμβάσεις του όταν χρειάστηκε αποδείχθηκε πολύτιμος για τον Βόλο.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ρότα και Πήλιος με τις δύο γκάφες τους διεκδικούν τον τίτλο του χειρότερου. Ειδικά ο δεύτερος ήταν κακός σε όλο το ματς.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Δεν πέτυχε φάση ο Τσιμεντερίδης. Έδωσε πέναλτι για χέρι του Μπουζούκη, δεν έδωσε το χέρι του Πήλιου. Και στις δύο περιπτώσεις τον έσωσε το VAR.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Ο Παπαδόπουλος κάλεσε δύο φορές τον Τσιμεντερίδη στις φάσεις των πέναλτι και τον γλίτωσε από σοβαρά λάθη. Επίσης ο Βόλος φωνάζει για φάουλ στη φάση του 2-2.

ΣΚΟΡΕΡ:

Κόμπα (14′), Ουρτάδο (61′) / Βάργκα (34′), Ρέλβας (90+8′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Μπράτσος): Σιαμπάνης, Κάργας, Χέρμανσον, Τσοκάνης, Μύγας (73’ Τριανταφύλλου), Αμπάντα, Κόμπα (69’ Γρόσδης), Μπουζούκης, Λάμπρου (46’ Τζόκα), Χουάνπι (46’ Γκονζάλες), Ουρτάδο (81’ Μακνί).

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος (80’ Γκατσίνοβιτς), Πινέδα (67’ Ελίασον), Μαρίν (88’ Ζίνι), Μάνταλος (80’ Ζοάο Μάριο), Λιούμπισιτς (46’ Κοϊτά), Γιόβιτς, Βάργκα.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Βόλος – ΟΦΗ (8/3, 17:00)
ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet (7/3, 18:00)

Ναυτιλία
Περσικός Κόλπος: «Εγκλωβισμένα» 10 ελληνικά τάνκερ με 85 Έλληνες ναυτικούς

Περσικός Κόλπος: «Εγκλωβισμένα» 10 ελληνικά τάνκερ με 85 Έλληνες ναυτικούς

Κόσμος
Nέες επιθέσεις του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Σειρήνες ηχούν στο Τελ-Αβίβ

Nέες επιθέσεις του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Σειρήνες ηχούν στο Τελ-Αβίβ

inWellness
inTown
Ποδόσφαιρο 01.03.26

ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μετά από τρεις αγωνιστικές και βλέπουν κορυφή

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την επετειακή φανέλα και επέστρεψε στις νίκες, ενώ ο Αστέρας παραμένει κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε με την είσοδο του Κωνσταντέλια. Το 2-0 ο Ζίβκοβιτς στο 89’

Σύνταξη
On Field 01.03.26

Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ

Ο Άγγλος προπονητής αναγέννησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πολλοί πλέον θεωρούν, πως πρέπει να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας και μετά το καλοκαίρι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου
Μέση Ανατολή 01.03.26

Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου

Η Ρωσία προειδοποιεί για τους κινδύνους που συνεπάγεται το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου και αερίου. Καταδικάζει απερίφραστα τους θανάτους του Χαμενεΐ και άλλων Ιρανών αξιωματούχων.

Σύνταξη
Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»
Χωρίς φόβο 01.03.26

Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»

Η Κάρα Ντελεβίν υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της ότι οι δυσάρεστες ειδήσεις που κυριαρχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ουσιαστικά κρατούν τους ανθρώπους αδρανείς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν

Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί αντιτίθενται στη χρήση στρατιωτικής βίας εναντίον του Ιράν, που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos. Το 43% είναι αντίθετο με την επίθεση.

Σύνταξη
Τέξας: Εξετάζεται αν ο δράστης των πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν
Τέξας 01.03.26

Εξετάζεται αν ο δράστης των μαζικών πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως ο 35χρονος Ndiaga Diagne, Αμερικανός πολίτης με καταγωγή από τη Σενεγάλη - Υπέβαλε αίτηση για άσυλο το 2016 - Στο αυτοκίνητό του βρέθηκε το Κοράνι

Σύνταξη
Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης

Η έδρα της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν έγινε στόχος αεροπορικής επιδρομής των ισραηλινών δυνάμεων. Αποτέλεσμα ήταν να διακοπεί το πρόγραμμά της.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Όχι στα νταηλίκια των Τραμπ και Νετανιάχου – Η χώρα μας να απαιτήσει άμεσα την παύση της επίθεσης
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

ΝΕΑΡ: Όχι στα νταηλίκια των Τραμπ και Νετανιάχου – Η χώρα μας να απαιτήσει άμεσα την παύση της επίθεσης

Η Νέα Αριστερά χαρακτηρίζει απρόκλητη την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να αντιταχθεί σε αυτή την κατάφωρη πράξη επιθετικότητας και ζητά η χώρα μας να μην εμπλακεί σε πόλεμο για ξένα συμφέροντα.

Σύνταξη
Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να μετατρέπει τη χώρα σε ουρά των ΗΠΑ και Ισραήλ – Ζητά άμεση ενημέρωση
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να μετατρέπει τη χώρα σε ουρά των ΗΠΑ και Ισραήλ – Ζητά άμεση ενημέρωση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, καλεί τον πρωθυπουργό «να μην διανοηθεί καν να εμπλέξει τη χώρα με οποιονδήποτε τρόπο στις εχθροπραξίες» και ζητά «να ενημερώσει άμεσα τους πολιτικούς αρχηγούς για τις ενέργειες και τη στάση της κυβέρνησης».

Σύνταξη
Σκάνδαλο: Ανοίγει το «Κουτί της Πανδώρας» μετά την καταδίκη των τεσσάρων για τις υποκλοπές
Αποκαλύψεις 01.03.26

Ανοίγει το «Κουτί της Πανδώρας» μετά την καταδίκη των τεσσάρων για τις υποκλοπές

Γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι το μεγαλύτερο της μεταπολίτευσης. Τα «σκοτεινά» σημεία στην έρευνα και ο πολιτικός «σεισμός». Η «βόμβα» Κουκάκη για την κατάθεση του Ταλ Ντίλιαν.

Σύνταξη
Μαύρες πανοπλίες και πλοία Βίκινγκ – Πόσο ιστορικά ακριβής είναι η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν;
Ποιητική αδεία 01.03.26

Μαύρες πανοπλίες και πλοία Βίκινγκ -Πόσο ιστορικά ακριβής είναι η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν;

Ακαδημαϊκοί έχουν επισημάνει λάθη και αναχρονισμούς στην ταινία που διαδραματίζεται τον 12ο αιώνα π.Χ., ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν σημασία, καθώς η ιστορία του Ομήρου, Οδύσσεια, είναι μύθος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τέξας: Πυροβολισμοί σε μπαρ – Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 17 τραυματίες
Στο Όστιν 01.03.26

Συναγερμός στο Τέξας: Πυροβολισμοί σε μπαρ - Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 17 τραυματίες

Βίντεο με τις πρώτες στιγμές στο μπαρ μετά τους πυροβολισμούς - «Κατέβασε το παράθυρο και άρχισε να πυροβολεί με πιστόλι» - O δράστης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με τους αστυνομικούς

Σύνταξη
