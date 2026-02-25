Η Βαρκελώνη διπλασιάζει τον τουριστικό φόρο για να αντιμετωπίσει την στεγαστική κρίση

Οι τουρίστες στη Βαρκελώνη ενδέχεται να επιβαρύνονται με φόρο έως και 15 ευρώ ανά διανυκτέρευση, μετά την αύξηση του τουριστικού τέλους της πόλης σε ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον περιορισμό του αριθμού των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση προσιτών κατοικιών.

Το περιφερειακό κοινοβούλιο της Καταλονίας ενέκρινε την Τετάρτη νόμο για τη διπλασιασμό του φόρου για τους επισκέπτες ξενοδοχείων στη Βαρκελώνη από τον Απρίλιο, σε ένα ανώτατο όριο μεταξύ 10 και 15 ευρώ ανά διανυκτέρευση, από τα τρέχοντα 5 έως 7,5 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του ξενοδοχείου.

Μια διαμονή δύο διανυκτερεύσεων για ένα ζευγάρι σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, την κατηγορία στην οποία ανήκει σχεδόν το ήμισυ των ξενοδοχείων της πόλης, θα μπορούσε πλέον να κοστίσει επιπλέον 45,60 ευρώ, καθώς οι τοπικές αρχές μπορούν να χρεώνουν έως και 11,4 ευρώ ανά διανυκτέρευση ανά άτομο.

Οι επισκέπτες ξενοδοχείων πέντε αστέρων θα μπορούν να χρεώνονται έως και 15 ευρώ τη διανυκτέρευση, ενώ οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιων θα συνεχίσουν να πληρώνουν περίπου 6 ευρώ.

More than half of Barcelona’s residents support increasing the Barcelona tourism tax. According to the 2025 Tourism Perception Survey, 56.6% of locals favour raising the levy on tourist stays.https://t.co/grrdkJpfop pic.twitter.com/LJf4nqxk3v — Barna.News (@BarnaNews) February 5, 2026

Ένα όπλο ενάντια στην στεγαστική κρίση

Οι αρχές της Καταλονίας προσπαθούν να βρουν τρόπο να αντιμετωπίσουν τις ολοένα και πιο έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων για τον υπερβολικό αριθμό τουριστών, οι οποίοι, όπως λένε, ανεβάζουν τις τιμές των κατοικιών, προκαλώντας αύξηση των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων για διακοπές.

Το ένα τέταρτο των εσόδων που θα συγκεντρωθούν θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης της πόλης, σύμφωνα με το κείμενο του νόμου.

Η Βαρκελώνη έχει ήδη ανακοινώσει σχέδια για την απαγόρευση όλων των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων καταλυμάτων έως το 2028. Εν τω μεταξύ, οι επισκέπτες των ενοικιαζόμενων καταλυμάτων διακοπών θα πληρώνουν φόρο ύψους 12,5 ευρώ ανά διανυκτέρευση, από 6,25 ευρώ που ήταν μέχρι τώρα.

Πριν από την αύξηση του φόρου, η Βαρκελώνη κατείχε την 11η θέση στη λίστα της πλατφόρμας διακοπών Holidu για το 2025, πίσω από το Άμστερνταμ, όπου οι τουρίστες πλήρωναν το υψηλότερο ποσό στην Ευρώπη, 18,45 ευρώ την ημέρα.

Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ανησυχούν ότι η αύξηση του φόρου θα μπορούσε να έχει ανεπιθύμητες συνέπειες και δεν είναι σίγουροι αν θα απομακρύνει πάρα πολλούς από τους περίπου 15,8 εκατομμύρια τουρίστες που επισκέπτονται τη Βαρκελώνη κάθε χρόνο.

Η πόλη κατατάσσεται μεταξύ των τεσσάρων κορυφαίων στον κόσμο για συνέδρια, σύμφωνα με τον τοπικό οργανισμό τουρισμού, και οι συμμετέχοντες δεν θα εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου.

Ο Manel Casals, γενικός διευθυντής της ένωσης ξενοδόχων της Βαρκελώνης, δήλωσε ότι οι προτάσεις για σταδιακή αύξηση του φόρου προκειμένου να παρακολουθηθούν οι επιπτώσεις του αγνοήθηκαν.

«Μια μέρα θα σκοτώσουν τη χήνα που γεννά τα χρυσά αυγά», είπε.