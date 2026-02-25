newspaper
Η Βαρκελώνη διπλασιάζει τον τουριστικό φόρο για να αντιμετωπίσει την στεγαστική κρίση
Κόσμος 25 Φεβρουαρίου 2026, 15:20

Η Βαρκελώνη διπλασιάζει τον τουριστικό φόρο για να αντιμετωπίσει την στεγαστική κρίση

Οι κάτοικοι της πόλης αντιδρούν ολοένα και περισσότερο για τον υπερβολικό αριθμό τουριστών, οι οποίοι ανεβάζουν τις τιμές των κατοικιών στην Βαρκελώνη

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Spotlight

Οι τουρίστες στη Βαρκελώνη ενδέχεται να επιβαρύνονται με φόρο έως και 15 ευρώ ανά διανυκτέρευση, μετά την αύξηση του τουριστικού τέλους της πόλης σε ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον περιορισμό του αριθμού των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση προσιτών κατοικιών. 

Το περιφερειακό κοινοβούλιο της Καταλονίας ενέκρινε την Τετάρτη νόμο για τη διπλασιασμό του φόρου για τους επισκέπτες ξενοδοχείων στη Βαρκελώνη από τον Απρίλιο, σε ένα ανώτατο όριο μεταξύ 10 και 15 ευρώ ανά διανυκτέρευση, από τα τρέχοντα 5 έως 7,5 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του ξενοδοχείου. 

Μια διαμονή δύο διανυκτερεύσεων για ένα ζευγάρι σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, την κατηγορία στην οποία ανήκει σχεδόν το ήμισυ των ξενοδοχείων της πόλης, θα μπορούσε πλέον να κοστίσει επιπλέον 45,60 ευρώ, καθώς οι τοπικές αρχές μπορούν να χρεώνουν έως και 11,4 ευρώ ανά διανυκτέρευση ανά άτομο. 

Οι επισκέπτες ξενοδοχείων πέντε αστέρων θα μπορούν να χρεώνονται έως και 15 ευρώ τη διανυκτέρευση, ενώ οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιων θα συνεχίσουν να πληρώνουν περίπου 6 ευρώ. 

Ένα όπλο ενάντια στην στεγαστική κρίση 

Οι αρχές της Καταλονίας προσπαθούν να βρουν τρόπο να αντιμετωπίσουν τις ολοένα και πιο έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων για τον υπερβολικό αριθμό τουριστών, οι οποίοι, όπως λένε, ανεβάζουν τις τιμές των κατοικιών, προκαλώντας αύξηση των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων για διακοπές. 

Το ένα τέταρτο των εσόδων που θα συγκεντρωθούν θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης της πόλης, σύμφωνα με το κείμενο του νόμου. 

Η Βαρκελώνη έχει ήδη ανακοινώσει σχέδια για την απαγόρευση όλων των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων καταλυμάτων έως το 2028. Εν τω μεταξύ, οι επισκέπτες των ενοικιαζόμενων καταλυμάτων διακοπών θα πληρώνουν φόρο ύψους 12,5 ευρώ ανά διανυκτέρευση, από 6,25 ευρώ που ήταν μέχρι τώρα. 

Πριν από την αύξηση του φόρου, η Βαρκελώνη κατείχε την 11η θέση στη λίστα της πλατφόρμας διακοπών Holidu για το 2025, πίσω από το Άμστερνταμ, όπου οι τουρίστες πλήρωναν το υψηλότερο ποσό στην Ευρώπη, 18,45 ευρώ την ημέρα. 

Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ανησυχούν ότι η αύξηση του φόρου θα μπορούσε να έχει ανεπιθύμητες συνέπειες και δεν είναι σίγουροι αν θα απομακρύνει πάρα πολλούς από τους περίπου 15,8 εκατομμύρια τουρίστες που επισκέπτονται τη Βαρκελώνη κάθε χρόνο. 

Η πόλη κατατάσσεται μεταξύ των τεσσάρων κορυφαίων στον κόσμο για συνέδρια, σύμφωνα με τον τοπικό οργανισμό τουρισμού, και οι συμμετέχοντες δεν θα εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου. 

Ο Manel Casals, γενικός διευθυντής της ένωσης ξενοδόχων της Βαρκελώνης, δήλωσε ότι οι προτάσεις για σταδιακή αύξηση του φόρου προκειμένου να παρακολουθηθούν οι επιπτώσεις του αγνοήθηκαν. 

«Μια μέρα θα σκοτώσουν τη χήνα που γεννά τα χρυσά αυγά», είπε.  

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Υψηλότερα βλέπει τον πήχη της κερδοφορίας η BofA

Ελληνικές τράπεζες: Υψηλότερα βλέπει τον πήχη της κερδοφορίας η BofA

Vita.gr
Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Business
Metlen: Στους τρεις κορυφαίους υποψήφιους για την Aluminium Dunkerque

Metlen: Στους τρεις κορυφαίους υποψήφιους για την Aluminium Dunkerque

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
«Ήταν τεράστιο λάθος»: Η συγγνώμη του Μπιλ Γκέιτς, ο Τζέφρι Έπσταϊν και η σχέση του με δύο Ρωσίδες
«Δεν έκανα τίποτα παράνομο» 25.02.26

«Ήταν τεράστιο λάθος»: Η συγγνώμη του Μπιλ Γκέιτς, ο Τζέφρι Έπσταϊν και η σχέση του με δύο Ρωσίδες

Ο δισεκατομμυριούχους Μπιλ Γκέιτς ζήτησε συγγνώμη στους υπαλλήλους του για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Gates Foundation.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιατί σκληραίνει τη ρητορική του κατά του Ιράν ο Τραμπ – Οι συνομιλίες στη Γενεύη και το ετοιμοπόλεμο Ισραήλ
Κρίσιμες ώρες 25.02.26

Γιατί σκληραίνει τη ρητορική του κατά του Ιράν ο Τραμπ – Οι συνομιλίες στη Γενεύη και το ετοιμοπόλεμο Ισραήλ

Ο Τραμπ στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης, δήλωσε ότι προτιμά μια διπλωματική λύση για την κρίση με το Ιράν, αλλά ταυτόχρονα κλιμάκωσε τις απειλές, και παρουσίασε «επιχειρήματα» για έναν πιθανό πόλεμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Πάνω από 900 σφαίρες: Έρευνα αποδεικνύει πως ο ισραηλινός στρατός «εκτέλεσε εν ψυχρώ» διασώστες στη Ράφα το 2025
Γάζα 25.02.26

Πάνω από 900 σφαίρες: Έρευνα αποδεικνύει πως ο ισραηλινός στρατός «εκτέλεσε εν ψυχρώ» διασώστες στη Ράφα το 2025

Στις 23 Μαρτίου 2025, ο Ισραηλινός Στρατός επιτέθηκε σε ένα κονβόι ανθρωπιστικά οχήματα στη νότια Ράφα, σε μια σφαγή που κόστισε τη ζωή σε 15 εργαζομένους ανθρωπιστικών οργανώσεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ
Δείτε βίντεο 25.02.26

«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε στην ομιλία του στο Κογκρέσο τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησής του στο μεταναστευτικό με τους Δημοκρατικούς να τον αποδοκιμάζουν έντονα

Σύνταξη
Κεντέν Ντεράνκ: Ο θάνατος του ακροδεξιού αντικείμενο εκμετάλλευσης με στόχο να στιγματιστεί η γαλλική αριστερά
Νομιμοποιώντας την ακροδεξιά 25.02.26

Κεντέν Ντεράνκ: Ο θάνατος του ακροδεξιού αντικείμενο εκμετάλλευσης με στόχο να στιγματιστεί η γαλλική αριστερά

Ο Ζορντάν Μπαρντελά κάλεσε σε «σύμφωνο αποκλεισμού» κατά της Ανυπότακτης Γαλλίας. Και η γαλλική δεξιά σπεύδει να προειδοποιήσει ενάντια στην «επικίνδυνη ριζοσπαστική αριστερά».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ :Δεν θα αφήσω το Ιράν, τον υπ’ αριθμόν έναν τρομοκράτη να αποκτήσει πυρηνικά
Κόσμος 25.02.26

Τραμπ :Δεν θα αφήσω το Ιράν, τον υπ’ αριθμόν έναν τρομοκράτη να αποκτήσει πυρηνικά

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του ανέφερε ότι «προτιμά» τη διπλωματική οδό για την επίλυση της διένεξης με την Τεχεράνη, ωστόσο η άφιξη και δεύτερου αεροπλανοφόρου στην περιοχή γύρω από το Ιράν δείχνει πολεμικές προετοιμασίες

Σύνταξη
Το Ιράν αποκλείει προσωρινή συμφωνία με τις ΗΠΑ
Κόσμος 25.02.26

Το Ιράν αποκλείει προσωρινή συμφωνία με τις ΗΠΑ

Το Ιράν απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο προσωρινής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, την ώρα που δηλώνει έτοιμο να ακολουθήσει την διπλωματική οδό καθώς θεωρεί πως κινείται στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φόβοι πως το Καρτέλ New Generation Jalisco θα είναι η Λερναία Ύδρα του Μεξικού
Κόσμος 25.02.26

Φόβοι πως το Καρτέλ New Generation Jalisco θα είναι η Λερναία Ύδρα του Μεξικού

«Θα αντιμετωπίσουμε ένα πληγωμένο θηρίο» λέει ο αναλυτής Εντουάρντο Γκερέρο μετά τον «αποκεφαλισμό» του καρτέλ και τον θάνατο του αρχηγού του Νεμέσιο Οσεγκουέρο Θερβάντες ή «Ελ Μέντσο»

Σύνταξη
Μετά το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ απέκτησε και… χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο [βίντεο]
Χόκεϊ 25.02.26

Μετά το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ απέκτησε και... χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέκτησε μετά το Νόμπελ Ειρήνης και ένα χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο των χειμερινών αγώνων. Η γυναικεία ομάδα χόκεϊ αρνήθηκε να παρευρεθεί στον Λευκό Οίκο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ουρουγουάη κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας
Αγροτικός τομέας 25.02.26

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στην Ουρουγουάη

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε το υπουργείο Γεωργίας στην Ουρουγουάη εξαιτίας της λειψυδρίας που πλήττει τον αγροκτικό και κτηνοτροφικό τομέα και οφείλεται στην έλλειψη βροχοπτώσεων.

Σύνταξη
Αεροπλάνο της American Airlines βρέθηκε με τρύπα από σφαίρα μετά από ταξίδι στην Κολομβία
Κόσμος 25.02.26

Αεροπλάνο της American Airlines βρέθηκε με τρύπα από σφαίρα μετά από ταξίδι στην Κολομβία

Μετά από έλεγχο ρουτίνας κατά την επιστροφή από την πόλη Μεντεγίν στην Κολομβία, πίσω στο Μαϊάμι, οι εργαζόμενοι βρήκαν μια τρύπα από σφαίρα σε αεροπλάνο της American Airlines

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βορίζια: Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 48χρονος ξάδελφος του Καργάκη – Πώς βρέθηκε δίπλα σε αυτόν που πυροβολούσε
Αιματοκύλισμα στα Βορίζια 25.02.26

Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 48χρονος ξάδελφος του Καργάκη - Πώς βρέθηκε δίπλα σε αυτόν που πυροβολούσε

Ο 48χρονος προφυλακισμένος διακρίνεται σε βίντεο δίπλα σε άνδρα που πυροβολεί στα Βορίζια - Ισχυρίστηκε ότι προσπαθούσε να αποτρέψει το κακό ενώ δήλωσε άγνοια για τα όπλα

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Τζόζεφ
Euroleague 25.02.26

Ολυμπιακός: Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Τζόζεφ

Ο Κόρι Τζόζεφ ετοιμάζεται για την επιστροφή του στα παρκέ κόντρα στη Ζαλγκίρις και ο Αμερικανός μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την κατάστασή του, δηλώνοντας πως νιώθει ακόμη καλύτερα απ’ ότι πριν τραυματιστεί.

Σύνταξη
Ο Νικ Κέιβ υπερασπίζεται την ουδετερότητα του Βιμ Βέντερς για τη Γάζα και πολώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση
Ξεκάθαρη θέση 25.02.26

Ο Νικ Κέιβ υπερασπίζεται την ουδετερότητα του Βιμ Βέντερς για τη Γάζα και πολώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση

Ο Γερμανός σκηνοθέτης και πρόεδρος της Berlinale, Βιμ Βέντερς, υποστήριξε ότι οι κινηματογραφιστές είναι «το αντίβαρο της πολιτικής». Ο μουσικός και τραγουδιστής Νικ Κέιβ στο blog του Red Hand Files έγραψε μια παθιασμένη απάντηση στα σχόλια του Βέντερς σχετικά με την πολιτική στην τέχνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Δήμαρχος Πειραιά στην παραλαβή των νέων ταχύπλοων σκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος
Πολιτική προστασία 25.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά στην παραλαβή των νέων ταχύπλοων σκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος

Γ. Μώραλης: «Η στενή συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Πολιτεία, τα Σώματα Ασφαλείας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι καθοριστικής σημασίας για την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση κάθε κρίσης».

Σύνταξη
O Μέσι αποκάλυψε τι μετανιώνει από τη ζωή του (vid)
Ποδόσφαιρο 25.02.26

O Μέσι αποκάλυψε τι μετανιώνει από τη ζωή του (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι φιλοξενήθηκε σε γνωστό podcast και μεταξύ των όσων ποδοσφαιρικών αναφέρθηκε, ο θρύλος της μπάλας αποκάλυψε και τι είναι αυτό που μετανιώνει περισσότερο από καθετί στη ζωή του...

Σύνταξη
Ανοδικός ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat – Στο 1,7% στην ευρωζώνη
Οριστικά στοιχεία 25.02.26

Ανοδικός ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat – Στο 1,7% στην ευρωζώνη

Τον Ιανουάριο του 2026, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό

Σύνταξη
Βουλή: Άρση ασυλίας Μαρκόπουλου και κόντρα με Κωνσταντοπούλου: «Είστε πολιτική χούλιγκαν, μπροστά σας ο Λεβέντης είναι statesman»
Αντιπαράθεση 25.02.26

Άρση ασυλίας Μαρκόπουλου και κόντρα με Κωνσταντοπούλου: «Είστε πολιτική χούλιγκαν, μπροστά σας ο Λεβέντης είναι statesman»

Αφορμή της… ανταλλαγής επιχειρημάτων ήταν η αίτηση άρση ασυλίας του Δημήτρη Μαρκόπουλου μετά από μήνυση του επικεφαλής του κόμματος «Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανου Κασσελάκη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά: Οι εξελίξεις δικαιώνουν τις ανησυχίες μου – Αυτά δεν λέγονται ήρεμα νερά
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά: Οι εξελίξεις δικαιώνουν τις ανησυχίες μου – Αυτά δεν λέγονται ήρεμα νερά

Ο Αντώνης Σαμαράς ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση για τη σύμβαση με την κοινοπραξία της Chevron για τις εξορύξεις στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης, αλλά και για τις αναφορές από τη Λευκωσία για «παρεμπόδιση ερευνών από την Τουρκία» στην Κάσο

Σύνταξη
Κακλαμάνης: Πρέπει η ΝΔ να αποφασίσει αν θα δεχθεί να αφήσει την ηγεσία ο Μητσοτάκης, όπως ζητά ο Ανδρουλάκης, για να γίνει συγκυβέρνηση
Interviews 25.02.26

Κακλαμάνης: Πρέπει η ΝΔ να αποφασίσει αν θα δεχθεί να αφήσει την ηγεσία ο Μητσοτάκης, όπως ζητά ο Ανδρουλάκης, για να γίνει συγκυβέρνηση

Με την πείρα του ως ένας εκ των μακροβιότερων κοινοβουλευτικών ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, αναλύει τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού, κάνει πρόβλεψη για τις εκλογές, μιλά για όσα πληγώνουν τη ΝΔ και τις ισορροπίες με Κ.Καραμανλή και Α.Σαμαρά. Το επίπεδο στη Βουλή έχει πέσει, παραδέχεται και προαναγγέλλει αλλαγές στον κανονισμό σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Σύνταξη
Συνελήφθη οδηγός ταξί για 56 διπλές ταρίφες στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 25.02.26

Συνελήφθη οδηγός ταξί για 56 διπλές ταρίφες στο κέντρο της Αθήνας

Ο οδηγός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α., οι οποίοι διαπίστωσαν ότι κινούνταν με ενεργοποιημένη διπλή ταρίφα, παρότι βρισκόταν σε μεσημβρινές ώρες, όπου προβλέπεται η χρήση μονής ταρίφας.

Σύνταξη
Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι
On Field 25.02.26

Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι

Τυχαίο; Ο Ολυμπιακός στα ματς με τη Λεβερκούζεν δεν είχε να ξεπεράσει μόνο το εμπόδιο της ομάδας αλλά και του Ιταλού αρχιδιαιτητή καθώς οι προκλητικοί Ολιβερ και Πινέιρο έκαναν λάθη σε βάρος του

Βάιος Μπαλάφας
«Αλλαγή+»: Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης κατέθεσε πολιτική πλατφόρμα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Τι αναφέρει 25.02.26

«Αλλαγή+»: Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης κατέθεσε πολιτική πλατφόρμα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

«Η εσωστρέφεια βρίσκει χώρο, όσο η προσυνεδριακή διεργασία δεν είναι πολιτική αλλά διαδικαστική, τεχνική ή προσωποκεντρική», υπογράμμισε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Μανώλης Χριστοδουλάκης

Σύνταξη
«Ήταν τεράστιο λάθος»: Η συγγνώμη του Μπιλ Γκέιτς, ο Τζέφρι Έπσταϊν και η σχέση του με δύο Ρωσίδες
«Δεν έκανα τίποτα παράνομο» 25.02.26

«Ήταν τεράστιο λάθος»: Η συγγνώμη του Μπιλ Γκέιτς, ο Τζέφρι Έπσταϊν και η σχέση του με δύο Ρωσίδες

Ο δισεκατομμυριούχους Μπιλ Γκέιτς ζήτησε συγγνώμη στους υπαλλήλους του για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Gates Foundation.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

