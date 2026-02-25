Τέλος χρόνου για τα Airbnb – Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι διορθώσεις στις δηλώσεις

Αδειάζει η κλεψύδρα για χιλιάδες φορολογούμενους που αποκτούν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb.

Οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων έχουν περιθώριο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου προκειμένου να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία μισθώσεων και εσόδων του 2025 στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σε περίπτωση που εντοπίσουν λάθη ή παραλείψεις, θα πρέπει να προχωρήσουν σε διορθώσεις και μεταβολές για να αποφύγουν πρόσθετους φόρους και τσουχτερά πρόστιμα.

Οι δηλώσεις για Airbnb

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα χωρίς πρόστιμο να διορθώσουν λανθασμένες καταχωρήσεις και να τροποποιήσουν κρίσιμα στοιχεία όπως ημέρες μίσθωσης, λοιποί δικαιούχοι, ποσοστά εισοδήματος κ.α., ενώ σε περίπτωση πολλών δικαιούχων θα πρέπει να επιμερίσουν το εισόδημα με βάση τα αντίστοιχα ποσοστά.

Αλλιώς κινδυνεύουν να φορολογηθούν στο 100% των εισοδημάτων που έχουν δηλωθεί με τις αρχικές δηλώσεις, ακόμα και εάν δεν είναι οι ίδιοι ο τελικός δικαιούχος όλων των εισπράξεων.

Επισημαίνεται ότι με βάση το ισχύον καθεστώς, τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστές που, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, κυμαίνονται από 15% έως 45%, ενώ τα ελάχιστα ποσά των μισθωμάτων που θα πρέπει να δηλωθούν στην εφορία το 2026 θα υπολογισθούν με βάση το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών και με συντελεστές 9%-44%.

Τα πρόστιμα

Σε περίπτωση που από τους ελέγχους προκύψει ότι τα ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», ή αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) Βραχυχρόνιας Διαμονής, ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.), ανάλογα με το είδος της παράβασης, θα επιβληθούν τα ακόλουθα πρόστιμα:

Για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται η παράβαση, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυξάνεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται στον «Διαχειριστή» και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου.

