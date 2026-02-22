ΠΑΟΚ: Η 11άδα κόντρα στην ΑΕΛ Novibet (pic)

Γνωστή έγινε η εντεκάδα του ΠΑΟΚ για το εκτός έδρας παιχνίδι της 22ης αγωνιστικής της Super League με την ΑΕΛ Novibet. Η είδηση είναι η παρουσία του Χόρχε Σάντσες που κάνει ντεμπούτο με τα ασπρόμαυρα.

Ο Παβλένκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια και στην άμυνα τετράδα οι Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα. Στον άξονα θα είναι οι Οζντόεφ, Ζαφείρης, στην κορυφή της επίθεσης ο Γιακουμάκης και πίσω του οι Χατσίδης, Τάισον και Ζίβκοβιτς.

Συνοπτικά η εντεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάντσεζ, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Χατσίδης, Γιακουμάκης.

Η σχετική ανάρτηση:

Στον πάγκο: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Βολιάκο, Θυμιάνης, Τέιλορ, Μαντί, Μπιάνκο, Μπάλντε, Μπέρδος, Μύθου, Γερεμέγεφ