ΠΑΟΚ: Η 11άδα κόντρα στην ΑΕΛ Novibet (pic)

Οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για το εκτός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ Novibet.
Γνωστή έγινε η εντεκάδα του ΠΑΟΚ για το εκτός έδρας παιχνίδι της 22ης αγωνιστικής της Super League με την ΑΕΛ Novibet. Η είδηση είναι η παρουσία του Χόρχε Σάντσες που κάνει ντεμπούτο με τα ασπρόμαυρα.
Ο Παβλένκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια και στην άμυνα τετράδα οι Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα. Στον άξονα θα είναι οι Οζντόεφ, Ζαφείρης, στην κορυφή της επίθεσης ο Γιακουμάκης και πίσω του οι Χατσίδης, Τάισον και Ζίβκοβιτς.
Συνοπτικά η εντεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάντσεζ, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Χατσίδης, Γιακουμάκης.
Η σχετική ανάρτηση:
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ στο AEL FC Arena. #PreGame #PamePAOKARA #AELPAOK #StoiximanSuperLeague #slgr #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/D1B4jj9rde
— PAOK FC (@PAOK_FC) February 22, 2026
Στον πάγκο: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Βολιάκο, Θυμιάνης, Τέιλορ, Μαντί, Μπιάνκο, Μπάλντε, Μπέρδος, Μύθου, Γερεμέγεφ
