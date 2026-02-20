Αλβανία: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία έξω από την έδρα της κυβέρνησης – Επικεφαλής ο Μπερίσα
Διαδηλωτές άρχισαν να εκτοξεύουν βόμβες μολότοφ στο πεζοδρόμιο και στην πρόσοψη της έδρας της κυβέρνησης στην Αλβανία - Η αστυνομία διέλυσε τη συγκέντρωση
Η αστυνομία διέλυσε απόψε άλλη μια μαζική διαδήλωση της δεξιάς αντιπολίτευσης μπροστά στην έδρα της κυβέρνησης στην Αλβανία, και συγκεκριμένα στα Τίρανα, όπου σημειώθηκαν επεισόδια, με κάποιους από τους συγκεντρωμένους να πετούν βεγγαλικά και βόμβες μολότοφ και τους αστυνομικούς να απαντούν εκτοξεύοντας νερό υπό πίεση.
Η ένταση κλιμακώνεται από τον Νοέμβριο στην Αλβανία
Χιλιάδες υποστηρικτές του Δημοκρατικού Κόμματος (PD) του βετεράνου πολιτικού και πρώην πρωθυπουργού Σαλί Μπερίσα ανταποκρίνονται τακτικά τους τελευταίους μήνες στις εκκλήσεις του και συγκεντρώνονται στο κέντρο των Τιράνων ζητώντας την παραίτηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος κυβερνά την Αλβανία από το 2013.
«Θα σώσουμε την Αλβανία από τον Έντι Ράμα που τη βύθισε στη φτώχεια και τη διαφθορά. Είναι πολιτικά νεκρός», είπε στο πλήθος ο 81χρονος Μπερίσα.
Ο Μπερίσα αναγκάστηκε λίγο αργότερα να διακόψει την ομιλία του, όταν πολλοί διαδηλωτές άρχισαν να εκτοξεύουν βόμβες μολότοφ στο πεζοδρόμιο και στην πρόσοψη της έδρας της κυβέρνησης.
Η αστυνομία διέλυσε τη συγκέντρωση κάνοντας χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση.
Δείτε φωτογραφίες:
Οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς το κοινοβούλιο
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με επικεφαλής τον Μπερίσα οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν στη συνέχεια προς το κοινοβούλιο, που απέχει μερικές εκατοντάδες μέτρα και όπου τους περίμεναν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
Εδώ και χρόνια, τα αλβανικά κόμματα αλληλοκατηγορούνται για διαφθορά και σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα.
Η ένταση κλιμακώνεται από τον Νοέμβριο, αφού ασκήθηκε δίωξη για διαφθορά στην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Υποδομών Μπελίντα Μπαλούκου, στενή συνεργάτιδα του Ράμα, η οποία στη συνέχεια καθαιρέθηκε από το αξίωμά της με δικαστική απόφαση.
Πολλοί πρώην υπουργοί των κυβερνήσεων του Ράμα έχουν επίσης κατηγορηθεί για διάφορες υποθέσεις διαφθοράς.
Ο ίδιος ο Σαλί Μπερίσα φέρεται ότι ανέθεσε δημόσιες συμβάσεις σε συγγενείς του όταν ήταν στην εξουσία, κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.
