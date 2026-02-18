Αυστρία: Τρεις νεκροί εξαιτίας χιονοστιβάδων
Τραγωδία στην Αυστρία
Χιονοστιβάδες παρέσυραν και σκότωσαν σήμερα τρεις σκιέρ στην Αυστρία, όπως ενημέρωσαν οι τοπικές αρχές.
Τη Δευτέρα, δύο Αυστριακοί που έκαναν σνόουμπορντ στον παγετώνα Στουμπάι του Τιρόλου παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους
Δύο θάνατοι εξαιτίας χιονοστιβάδων αναφέρθηκαν στο Τιρόλο (δυτικά). Στην περιοχή Φις, ένας 71χρονος παραθεριστής έχασε τη ζωή του σε χιονοδρομική πίστα, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν διασώστες στο Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (APA). Στην κοιλάδα Νάβις, ένας 44χρονος γερμανός σκιέρ βρήκε τον θάνατο.
Είχε εκδοθεί προειδοποίηση για «υψηλό κίνδυνο»
Στο γειτονικό κρατίδιο Φόραρλμπεργκ, όπου είχε εκδοθεί προειδοποίηση για «υψηλό κίνδυνο» πρόκλησης χιονοστιβάδων (Κατηγορίας 4), ένας σκιέρ θάφτηκε στο χιόνι και εντοπίστηκε νεκρός.
Τη Δευτέρα, δύο Αυστριακοί που έκαναν σνόουμπορντ στον παγετώνα Στουμπάι του Τιρόλου παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους.
Τον περασμένο μήνα, οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις 17 Ιανουαρίου.
Τρεις Τσέχοι σκιέρ παρασύρθηκαν στην περιοχή Μούρταλ, ενώ πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή Πόνγκαου κοντά στο Σάλτσμπουργκ.
