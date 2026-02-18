Χιονοστιβάδες παρέσυραν και σκότωσαν σήμερα τρεις σκιέρ στην Αυστρία, όπως ενημέρωσαν οι τοπικές αρχές.

Τη Δευτέρα, δύο Αυστριακοί που έκαναν σνόουμπορντ στον παγετώνα Στουμπάι του Τιρόλου παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους

Δύο θάνατοι εξαιτίας χιονοστιβάδων αναφέρθηκαν στο Τιρόλο (δυτικά). Στην περιοχή Φις, ένας 71χρονος παραθεριστής έχασε τη ζωή του σε χιονοδρομική πίστα, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν διασώστες στο Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (APA). Στην κοιλάδα Νάβις, ένας 44χρονος γερμανός σκιέρ βρήκε τον θάνατο.

Είχε εκδοθεί προειδοποίηση για «υψηλό κίνδυνο»

Στο γειτονικό κρατίδιο Φόραρλμπεργκ, όπου είχε εκδοθεί προειδοποίηση για «υψηλό κίνδυνο» πρόκλησης χιονοστιβάδων (Κατηγορίας 4), ένας σκιέρ θάφτηκε στο χιόνι και εντοπίστηκε νεκρός.

An avalanche struck a ski resort in Zermatt, Valais, on February 17, as local authorities issued warnings over a heightened risk of avalanches in the area pic.twitter.com/rdbEs7McxZ — TRT World (@trtworld) February 18, 2026

Winterwonderland Arlberg ❄! Nun liegen zwischen Lech und Zürs oft 120 bis 160 cm Schnee. #arlberg #snow #austria pic.twitter.com/9Ha9Ia8bH3 — Clemens Grohs (@clemens_grohs) February 17, 2026

Τον περασμένο μήνα, οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις 17 Ιανουαρίου.

Τρεις Τσέχοι σκιέρ παρασύρθηκαν στην περιοχή Μούρταλ, ενώ πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή Πόνγκαου κοντά στο Σάλτσμπουργκ.