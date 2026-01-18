newspaper
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
18.01.2026 | 08:58
Οι αρχές της Ινδονησίας εντόπισαν συντρίμμια αεροσκάφους που είχε χαθεί από τα ραντάρ
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αυστρία: Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε χιονοστιβάδες στις Άλπεις
Κόσμος 18 Ιανουαρίου 2026 | 09:26

Αυστρία: Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε χιονοστιβάδες στις Άλπεις

Τρεις Τσέχοι σκιέρ παρασύρθηκαν στην περιοχή Μούρταλ, ενώ πέντε σκοτώθηκαν στην περιοχή Πόνγκαου κοντά στο Σάλτσμπουργκ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Spotlight

Χιονοστιβάδα στοίχισε τη ζωή σε τρεις τσέχους χιονοδρόμους στην κεντρική Αυστρία, ανακοίνωσε η αστυνομία, αυξάνοντας σε οκτώ τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους χθες Σάββατο εξαιτίας κατολισθήσεων στις αυστριακές Άλπεις.

Συνολικά, 17 σκιέρ έχουν σκοτωθεί στις Άλπεις–στην Αυστρία, στη Γαλλία και στη Ελβετία–από το περασμένο σαββατοκύριακο, έπειτα από ισχυρές χιονοπτώσεις.

Χιονοστιβάδα παρέσυρε τρία από τα επτά μέλη ομάδας τσέχων σκιέρ στην περιοχή Μούρταλ της Στυρίας, θάβοντάς τους εντελώς, εξήγησε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Η υπηρεσία διάσωσης μπόρεσε να εντοπίσει και να ανασύρει τα θύματα αλλά «παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν», τα τρία θύματα «βρέθηκαν νεκρά», σύμφωνα με τις αρχές.

Ακόμη 4 σκοτώθηκαν από κατολίσθηση χιονιού

Νωρίτερα χθες, στην περιοχή Πόνγκαου, κοντά στο Ζάλτσμπουργκ, κατολίσθηση χιονιού παρέσυρε επτά χιονοδρόμους εκτός πίστας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι τέσσερις από αυτούς και να τραυματιστεί πέμπτος, μετέδωσε το δίκτυο ÖRF, η αυστριακή δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση.

Μια σκιέρ βγήκε από την πίστα μαζί με τον σύζυγό και θάφτηκε από όγκους χιονιού όταν χτύπησε άλλη χιονοστιβάδα στην ίδια περιοχή. Οι υπηρεσίες διάσωσης, που ειδοποιήθηκαν από τον σύζυγο, δεν μπόρεσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.

«Παρά τις σαφείς και επανειλημμένες προειδοποιήσεις, είχαμε πολλές χιονοστιβάδες σήμερα, με δυστυχώς μοιραίες συνέπειες», τόνισε ο Γκέρχαρντ Κρέμζερ, επικεφαλής των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας στο όρος Πόνγκαου.

«Αυτή η τραγωδία δείχνει με οδυνηρό τρόπο τη σοβαρότητα της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τις χιονοστιβάδες», επέμεινε.

Την Τρίτη, παιδί 13 ετών, επίσης από την Τσεχία, σκοτώθηκε εξαιτίας χιονοστιβάδας στην Μπαντ Γκαστάιν, επίσης στις αυστριακές Άλπεις, καθώς βρισκόταν εκτός πίστας μαζί με άλλο παιδί στο χιονοδρόμιο Sportgastein.

Την περασμένη Κυριακή, 58χρονη σκιέρ σκοτώθηκε εξαιτίας κατολίσθησης χιονιού στη Βέερμπεργκ, στο Τιρόλο (δυτικά). Το ίδιο σαββατοκύριακο, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν θάφτηκαν εξαιτίας χιονοστιβάδων σε χιονοδρομικούς σταθμούς στις γαλλικές Άλπεις.

Και, στο ελβετικό τμήμα των Άλπεων, γερμανός σκιέρ σκοτώθηκε εξαιτίας χιονοστιβάδας και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί θα «πέσει» φέτος το «μαξιλάρι» στα 30 δισ. ευρώ;

Δημόσιο Χρέος: Γιατί θα «πέσει» φέτος το «μαξιλάρι» στα 30 δισ. ευρώ;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Stories
Νίκος Στασινόπουλος: Ένας βιομήχανος μπροστά από την εποχή του

Νίκος Στασινόπουλος: Ένας βιομήχανος μπροστά από την εποχή του

inWellness
inTown
Stream newspaper
Από την Γροιλανδία, έως την Ουκρανία – Η αμήχανη Ευρώπη στις «μυλόπετρες» της Realpolitik του Τραμπ
«Συμπληγάδες» 18.01.26

Από την Γροιλανδία, έως την Ουκρανία – Η αμήχανη Ευρώπη στις «μυλόπετρες» της Realpolitik του Τραμπ

Αντιμέτωπη με τον άκρατο αναθεωρητισμό του Τραμπ, τους εκκωφαντικούς τριγμούς στη συνοχή του ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία και τη ρωσική επιθετικότητα, η Ευρώπη συνεχίζει να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γεμάτες με τοξικές στρατιωτικές βάσεις οι ΗΠΑ – Χιλιάδες στρατιωτικοί μολυσμένοι
Γραφειοκρατία 18.01.26

Γεμάτες με τοξικές στρατιωτικές βάσεις οι ΗΠΑ – Χιλιάδες στρατιωτικοί μολυσμένοι

Όταν εμφανιστεί ξαφνικά το τραύμα/σύμπτωμα σε έναν ένστολο στις ΗΠΑ δεν γνωρίζει την αιτία, καθώς έχει αλλάξει πολλές στρατιωτικές βάσεις στη διάρκεια της θητείας του. Τότε ξεκινάει ο γολγοθάς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης
Ακριβή μου ειρήνη 18.01.26

Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης

Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τα κράτη που επιθυμούν να έχουν μόνιμη θέση στο νέο Συμβούλιο Ειρήνης να συνεισφέρουν τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί ο Τραμπ στρέφεται κατά της JP Morgan;
Κόσμος 18.01.26

Γιατί ο Τραμπ στρέφεται κατά της JP Morgan;

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει νέο μέτωπο με την JP Morgan Chase, προαναγγέλλοντας δικαστική μάχη κατηγορώντας τόσο την τράπεζα όσο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της

Σύνταξη
Κατάσχεση – «μαμούθ» στον Παναμά με περισσότερους από 5 τόνους να πέφτουν στα χέρια των αρχών
Κοκαΐνη; 18.01.26

Κατάσχεση – «μαμούθ» στον Παναμά με περισσότερους από 5 τόνους να πέφτουν στα χέρια των αρχών

Η αστυνομία του Παναμά και έτερες διωκτικές αρχές, συμμετείχαν σε κυνηγητό σε θάλασσα και στεριά και κατάφεραν να κατασχέσουν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών σε συσκευασίες υγιεινών τροφών

Σύνταξη
Χάος στη Γουατεμάλα – Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές [βίντεο]
Barrio 18 18.01.26

Χάος στη Γουατεμάλα - Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές - Δεν διαπραγματεύεται η κυβέρνηση

Μέλη συμμοριών κρατούν ομήρους 46 σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε φυλακές στη Γουατεμάλα. Η κυβέρνηση δήλωσε πως δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί με την συμμορία που ηγείται της εξέγερσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών
Κόσμος 18.01.26

Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών

Οι μάχες στη Συρία Μεταξύ του Συριακού Αραβικού Στρατού και του Συριακού Δημοκρατικού Στρατού συνεχίζονται αμείωτες, όπως και η προέλαση στις περιοχές που κρατούσαν οι Κούρδοι.

Σύνταξη
Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ ελέω Γροιλανδίας
Κόσμος 17.01.26

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ κινδυνεύει να καταψηφιστεί λόγω Γροιλανδίας

Ο επικεφαλής της πιο πολυπληθούς ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ ως αντίποινα για τις απειλές Τραμπ στην Γροιλανδία, Η Αριστερά έχει διαφωνήσει με τη συμφωνία

Σύνταξη
Βρέφος 27 ημερών πέθανε στη Γάζα από το δριμύ ψύχος
Κόσμος 17.01.26

Βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή στην Χαν Γιουνίς εν μέσω ακραίων θερμοκρασιών

Ακόμα ένα βρέφος έχασε την ζωή του στη Γάζα με την έλλειψη καταλυμάτων και θέρμανσης να αποδεικνύονται μοιραίες για βρέφη, ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ζελένσκι για συνάντηση ΗΠΑ – Ουκρανίας: Eναπόκειται στους εταίρους μας αν θα προχωρήσει η διπλωματία
Κόσμος 17.01.26

Ζελένσκι για συνάντηση ΗΠΑ – Ουκρανίας: Eναπόκειται στους εταίρους μας αν θα προχωρήσει η διπλωματία

Την ώρα που η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ συναντάται με τους εκπρόσωπους από την Ουκρανία στο Μαϊάμι, το αποτέλεσμα της συνάντησης μπορεί να είναι κομβικό για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύνταξη
Γερμανία: Θα αποφασίσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους την απάντηση στον Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών
Κόσμος 17.01.26

Γερμανία: Θα αποφασίσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους την απάντηση στον Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών

Επιφυλακτική και διχασμένη η Γερμανία - Η κυβέρνηση θα το σκεφτεί και η αντιπολίτευση της στέλνει μήνυμα ότι «η πολιτική υποχωρήσεων και κατευνασμού έναντι των ΗΠΑ απέτυχε»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κατασβέστηκε η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – Φλόγες 20 μέτρων, «αν δεν κλείναμε σωλήνες θα έφτανε στην Ε.Ο.»
Οργή κατοίκων 18.01.26

Κατασβέστηκε η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – Φλόγες 20 μέτρων, «αν δεν κλείναμε σωλήνες θα έφτανε στην Ε.Ο.»

Σε διαρροή καυσίμων πιθανολογείται ότι οφείλεται η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα - «400 στρέμματα εύφλεκτων εγκαταστάσεων απείλησαν να τινάξουν στον αέρα όλο το Λεκανοπέδιο»,

Σύνταξη
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κοντράρονται στην «Opap Arena», στην Τούμπα με τον ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κοντράρονται στην «Opap Arena», στην Τούμπα με τον ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (21:00) στην OPAP Arena σε ένα αθηναϊκό ντέρμπι χωρίς περιθώρια για απώλεια, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στην Τούμπα τον ΟΦΗ, που έχει την ψυχολογία στα… ύψη.

Σύνταξη
Ο Άλεκ Πίτερς έσπασε μεγάλο ρεκόρ του Τεόντοσιτς στον Ολυμπιακό κι έγραψε ιστορία (vids)
Μπάσκετ 18.01.26

Ο Άλεκ Πίτερς έσπασε μεγάλο ρεκόρ του Τεόντοσιτς στον Ολυμπιακό κι έγραψε ιστορία (vids)

Ο Άλεκ Πίτερς με τα τρία τρίποντα που πέτυχε κόντρα στο Μαρούσι, πέρασε στην πρώτη θέση της λίστας των ξένων παικτών του Ολυμπιακού με τα περισσότερα εύστοχα σουτ από τα 6,75μ. στην Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Καιρός: Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές και χιονοπτώσεις
Καιρός 18.01.26

Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία την Κυριακή - Πού θα σημειωθούν βροχές και χιονοπτώσεις

Παγετός κατά τόπους ισχυρός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ
Εncore-Εncore-Εncore 18.01.26

Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ

Ύστερα από 40 χρόνια thrash metal, οι Megadeth ρίχνουν αυλαία. Ο Ντέιβ Μαστέιν εξηγεί γιατί το επόμενο άλμπουμ θα είναι το τελευταίο και μιλά για την υγεία και την ανάγκη να φύγει με τους δικούς του όρους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τσίπρας: Ολική ρήξη με το καθεστώς Μητσοτάκη – Σαρωτικές αλλαγές για ένα νέο κράτος για όλους
Πολιτική Γραμματεία 18.01.26

Τσίπρας: Ολική ρήξη με το καθεστώς Μητσοτάκη – Σαρωτικές αλλαγές για ένα νέο κράτος για όλους

Ανέβασε τους τόνους ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, στην παρουσίαση της «Ιθάκης». Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα πεπραγμένα της και απαίτηση για αλλαγή διακυβέρνησης και σαρωτικές αλλαγές στο κράτος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τρίμηνο-φωτιά για τα εργασιακά: Θα φέρει ο «κούκος» της Κοινωνικής Συμφωνίας την άνοιξη στους μισθούς;  
Συλλογικές συμβάσεις 18.01.26

Τρίμηνο-φωτιά για τα εργασιακά: Θα φέρει ο «κούκος» της Κοινωνικής Συμφωνίας την άνοιξη στους μισθούς;  

Τα εργασιακά θέματα μπαίνουν δυναμικά στην ατζέντα, ξεκινώντας από το σ/ν για τις συλλογικές συμβάσεις. Μπορεί όμως η Κοινωνική Συμφωνία να φέρει την άνοιξη, στη βαρυχειμωνιά των καθηλωμένων μισθών;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Από την Γροιλανδία, έως την Ουκρανία – Η αμήχανη Ευρώπη στις «μυλόπετρες» της Realpolitik του Τραμπ
«Συμπληγάδες» 18.01.26

Από την Γροιλανδία, έως την Ουκρανία – Η αμήχανη Ευρώπη στις «μυλόπετρες» της Realpolitik του Τραμπ

Αντιμέτωπη με τον άκρατο αναθεωρητισμό του Τραμπ, τους εκκωφαντικούς τριγμούς στη συνοχή του ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία και τη ρωσική επιθετικότητα, η Ευρώπη συνεχίζει να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Υπάρχουν πόλεις που έχουν χάσει τελείως τον χαρακτήρα τους; Μια νέα μελέτη μας δίνει απαντήσεις
Ανάπτυξη; 18.01.26

Υπάρχουν πόλεις που έχουν χάσει τελείως τον χαρακτήρα τους; Μια νέα μελέτη μας δίνει απαντήσεις

Η InsureandGo δημοσίευσε μια μελέτη, η οποία περιλαμβάνει μια λίστα με πόλεις που έχουν χάσει κάθε ψήγμα αυθεντικότητας στο βωμό του κέρδους των λίγων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γεμάτες με τοξικές στρατιωτικές βάσεις οι ΗΠΑ – Χιλιάδες στρατιωτικοί μολυσμένοι
Γραφειοκρατία 18.01.26

Γεμάτες με τοξικές στρατιωτικές βάσεις οι ΗΠΑ – Χιλιάδες στρατιωτικοί μολυσμένοι

Όταν εμφανιστεί ξαφνικά το τραύμα/σύμπτωμα σε έναν ένστολο στις ΗΠΑ δεν γνωρίζει την αιτία, καθώς έχει αλλάξει πολλές στρατιωτικές βάσεις στη διάρκεια της θητείας του. Τότε ξεκινάει ο γολγοθάς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης
Ακριβή μου ειρήνη 18.01.26

Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης

Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τα κράτη που επιθυμούν να έχουν μόνιμη θέση στο νέο Συμβούλιο Ειρήνης να συνεισφέρουν τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί ο Τραμπ στρέφεται κατά της JP Morgan;
Κόσμος 18.01.26

Γιατί ο Τραμπ στρέφεται κατά της JP Morgan;

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει νέο μέτωπο με την JP Morgan Chase, προαναγγέλλοντας δικαστική μάχη κατηγορώντας τόσο την τράπεζα όσο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο