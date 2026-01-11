Γαλλία: Τρεις σκιέρ βρήκαν τον θάνατο όταν παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδες στις Άλπεις
Διασώστες εντόπισαν τους αγνοούμενους χωρίς τις αισθήσεις τους και δεν κατάφεραν να τους επαναφέρουν.
Τέσσερις σκιέρ παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδες χθες Σάββατο στις γαλλικές Άλπεις, με αποτέλεσμα τρεις εξ αυτών να χάσουν τη ζωή τους και ο τέταρτος να διακομιστεί τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Στο θέρετρο Βαλ-ντ’Ιζέρ, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα ιταλικά σύνορα, δύο γάλλοι σκιέρ παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα και θάφτηκαν κάτω από 2,5 μέτρα χιονιού.
Οι σκιέρ εντοπίστηκαν χωρίς τις ασθήσεις τους
Μέλη της ομάδας τους, που δεν τους είχαν ακολουθήσει εκτός πίστας, ανησύχησαν επειδή καθυστερούσαν να επιστρέψουν και σήμαναν συναγερμό.
Διασώστες εντόπισαν τους αγνοούμενους χωρίς τις αισθήσεις τους και δεν κατάφεραν να τους επαναφέρουν.
Περίπου 60 χιλιόμετρα μακρύτερα, στο χιονοδρομικό κέντρο του Αρές-Μποφόρ, άλλοι δύο άνδρες που έκαναν σκι εκτός πίστας παρασύρθηκαν από τη χιονοστιβάδα.
Ο ένας εντοπίστηκε τραυματισμένος στο κεφάλι και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ ο δεύτερος κατέληξε παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον κρατήσουν στη ζωή.
Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία είχε εκδώσει προειδοποίηση για «υψηλό κίνδυνο» χιονοστιβάδων το σαββατοκύριακο, απευθύνοντας έκκληση σε παράτολμους σκιέρ να αποφύγουν τις εξορμήσεις έξω από οριοθετημένες πίστες.
