Ρεκόρ Γκίνες: O μικρότερος κωδικός QR διακρίνεται μόνο με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
Η τεχνική με την οποία δημιουργήθηκε ο κωδικός QR θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση δεδομένων στην αιωνιότητα.
Δεν είναι απλά μικρότερο από την τελεία στο τέλος αυτής της πρότασης, είναι πιο μικρό από τα περισσότερα βακτήρια.
Είναι ο μικρότερος κώδικας QR στον κόσμο, τον οποίο δημιούργησαν ερευνητές στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ ως επίδειξη μας νέας τεχνικής αποθήκευσης πληροφοριών σε επιφάνειες.
Το σχέδιο που προέκυψε, με εμβαδό μόλις 1,98 τετραγωνικών μικρομέτρων, ή χιλιοστών του χιλιοστού, πέρασε επίσημα στα Ρεκόρ Γκίνες.
Ο κώδικας είναι ορατός μόνο με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Το μικρότερο χαρακτηριστικό του έχει διάμετρο μόλις 49 νανομέτρων, περίπου δέκα φορές μικρότερη από το μήκος κύματος του ορατού φωτός.
Ως εκ τούτου, «η δομή που δημιουργήσαμε είναι τόσο μικρή που δεν μπορεί να γίνει ορατή με οπτικά μικροσκόπια» δήλωσε ο Πολ Μέιρχοφερ του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Βιέννης. Η ομάδα του συνεργάστηκε με την αμερικανική εταιρεία Cerabyte που αναπτύσσει νέες τεχνολογίες αποθήκευσης δεδομένων.
Ο κώδικας, εξηγούν οι ερευνητές σε ανακοίνωσή του, χαράχτηκε με μια δέσμη ιόντων πάνω σε μια κεραμική επιφάνεια από νιτρίδιο του χρωμίου, ενός εξαιρετικά ανθεκτικού υλικού.
Ο κωδικός QR σίγουρα δεν είναι η μικρότερη τεχνητή δομή του κόσμου, δεδομένου ότι σήμερα είναι πλέον εφικτή η δημιουργία σχεδίων από μεμονωμένα άτομα.
Σε αντίθεση όμως με τα μεμονωμένα άτομα, τα οποία μπορούν εύκολα να μετακινηθούν σε νέες θέσεις, το σχέδιο της ομάδας του Μέιρχοφερ είναι σχεδιασμένο να αντέχει.
Σε αντίθεση σε σχέση με τα σημερινά τσιπ μνήμης ή τους σκληρούς δίσκους, λένε οι ερευνητές, οι κεραμικές επιφάνειες μπορούν να διατηρήσουν τα δεδομένα επ’ αόριστον, δυνητικά επί χιλιετίες.
«Με τα κεραμικά μέσα αποθήκευσης, ακολουθούμε μια προσέγγιση παρόμοια με αυτή των αρχαίων πολιτισμών, των οποίων τις επιγραφές μπορούμε να διαβάσουμε μέχρι σήμερα» σχολίασε ο Αλεξάντερ Κίρνμπαουερ του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Βιέννης.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ομάδας, η νέα τεχνική δυνητικά θα επέτρεπε την αποθήκευση 2 terabyte δεδομένων σε μια επιφάνεια σε μέγεθος φύλλου Α4
