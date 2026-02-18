science
Ρεκόρ Γκίνες: O μικρότερος κωδικός QR διακρίνεται μόνο με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
Τεχνολογία 18 Φεβρουαρίου 2026, 16:18

Η τεχνική με την οποία δημιουργήθηκε ο κωδικός QR θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση δεδομένων στην αιωνιότητα.

Σύνταξη
Δεν είναι απλά μικρότερο από την τελεία στο τέλος αυτής της πρότασης, είναι πιο μικρό από τα περισσότερα βακτήρια.

Είναι ο μικρότερος κώδικας QR στον κόσμο, τον οποίο δημιούργησαν ερευνητές στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ ως επίδειξη μας νέας τεχνικής αποθήκευσης πληροφοριών σε επιφάνειες.

Το σχέδιο που προέκυψε, με εμβαδό μόλις 1,98 τετραγωνικών μικρομέτρων, ή χιλιοστών του χιλιοστού, πέρασε επίσημα στα Ρεκόρ Γκίνες.

Ο κώδικας είναι ορατός μόνο με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Το μικρότερο χαρακτηριστικό του έχει διάμετρο μόλις 49 νανομέτρων, περίπου δέκα φορές μικρότερη από το μήκος κύματος του ορατού φωτός.

Ως εκ τούτου, «η δομή που δημιουργήσαμε είναι τόσο μικρή που δεν μπορεί να γίνει ορατή με οπτικά μικροσκόπια» δήλωσε ο Πολ Μέιρχοφερ του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Βιέννης. Η ομάδα του συνεργάστηκε με την αμερικανική εταιρεία Cerabyte που αναπτύσσει νέες τεχνολογίες αποθήκευσης δεδομένων.

Ο κώδικας, εξηγούν οι ερευνητές σε ανακοίνωσή του, χαράχτηκε με μια δέσμη ιόντων πάνω σε μια κεραμική επιφάνεια από νιτρίδιο του χρωμίου, ενός εξαιρετικά ανθεκτικού υλικού.

Ο κωδικός QR σίγουρα δεν είναι η μικρότερη τεχνητή δομή του κόσμου, δεδομένου ότι σήμερα είναι πλέον εφικτή η δημιουργία σχεδίων από μεμονωμένα άτομα.

Σε αντίθεση όμως με τα μεμονωμένα άτομα, τα οποία μπορούν εύκολα να μετακινηθούν σε νέες θέσεις, το σχέδιο της ομάδας του Μέιρχοφερ είναι σχεδιασμένο να αντέχει.

Σε αντίθεση σε σχέση με τα σημερινά τσιπ μνήμης ή τους σκληρούς δίσκους, λένε οι ερευνητές, οι κεραμικές επιφάνειες μπορούν να διατηρήσουν τα δεδομένα επ’ αόριστον, δυνητικά επί χιλιετίες.

«Με τα κεραμικά μέσα αποθήκευσης, ακολουθούμε μια προσέγγιση παρόμοια με αυτή των αρχαίων πολιτισμών, των οποίων τις επιγραφές μπορούμε να διαβάσουμε μέχρι σήμερα» σχολίασε ο Αλεξάντερ Κίρνμπαουερ του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Βιέννης.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ομάδας, η νέα τεχνική δυνητικά θα επέτρεπε την αποθήκευση 2 terabyte δεδομένων σε μια επιφάνεια σε μέγεθος φύλλου Α4

Τράπεζες
Goldman Sachs: Ο αντίκτυπος στις τράπεζες από το Νόμο Κατσέλη

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Τσικουνγκούνια: Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα
Ιός τσικουνγκούνια 18.02.26

«Είναι θέμα χρόνου» - Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα

Ο ιός τσικουνγκούνια μεταδίδεται από το ασιατικό κουνούπι τίγρη, τροπικό είδος που έχει εδραιωθεί στην Ευρώπη. Η κλιματική αλλαγή ευνοεί την επιβίωσή του.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Δεν είμαστε έτοιμοι για την κλιματική αλλαγή» – Οι επιστημονικοί σύμβουλοι της ΕΕ ζητούν μέτρα προσαρμογής
Νέα πραγματικότητα 17.02.26

«Δεν είμαστε έτοιμοι για την κλιματική αλλαγή» - Οι επιστημονικοί σύμβουλοι της ΕΕ σημαίνουν συναγερμό

Χωρίς μέτρα προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα, η κλιματική αλλαγή απειλεί να «διαβρώσει και να αποσταθεροποιήσει τα οικονομικά και κοινωνικά θεμέλια της Ευρώπης».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Θεραπεία που χορεύει» αποκατέστησε τραυματισμό σε νωτιαίο μυελό εργαστηρίου
Επιστήμες 17.02.26

Ελπίδες κατά της παράλυσης λόγω τραυματισμών - Τι είναι η «θεραπεία που χορεύει»

Δημιουργήθηκε το πιο λεπτομερές ως σήμερα μοντέλο νωτιαίου μυελού στο εργαστήριο στο οποίο προκλήθηκε τραυματισμός που στη συνέχεια θεραπεύθηκε με χρήση… μορίων που χορεύουν.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Seedance: Φρένο στο εργαλείο ΑΙ που τρόμαξε το Χόλιγουντ με τη viral αναμέτρηση Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ
Seedance 2.0 16.02.26

Φρένο στο εργαλείο ΑΙ που τρόμαξε το Χόλιγουντ με τη viral αναμέτρηση Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ

Έπειτα από απειλές για ασφαλιστικά μέτρα, η κινεζική ByteDance, στην οποία ανήκει και το TikTok, δεσμεύτηκε να επιβάλλει περιορισμούς στη δημιουργία βίντεο με το Seedance,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Το Υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε μνημείο το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών των 200 αγωνιστών της Καισαριανής
Ελλάδα 18.02.26

Με την σημερινή κήρυξη της συλλογής ως μνημείο, το Υπουργείο Πολιτισμού αποκτά το έρεισμα για να την διεκδικήσει και να την αποκτήσει εκ μέρους του ελληνικού κράτους

Σύνταξη
Ράμμος: Συνταγματικό σκάνδαλο τεράστιων διαστάσεων οι υποκλοπές, η μεγάλη εικόνα παραμένει κρυφή
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Πρωταγωνιστής ως πρόεδρος της ΑΔΑΕ σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης, τις υποκλοπές, ο Χρήστος Ράμμος μιλά ευθαρσώς για την ανεπούλωτη πληγή στο Κράτος Δικαίου, τη στάση που κράτησαν κυβέρνηση και δικαστικοί στη διερεύνησή του και εξηγεί γιατί το σκάνδαλο αυτό αφορά και απειλεί τα δικαιώματα κάθε πολίτη της χώρας.

Σύνταξη
Ιωάννινα: Χειροπέδες σε 47χρονο – Παρίστανε τον ιερέα ενώ είχε καθαιρεθεί
Ελλάδα 18.02.26

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθησαν στα Ιωάννινα άλλα τέσσερα άτομα, δύο γυναίκες και δύο άνδρες, που κατηγορούνται για συνέργεια στις παράνομες πράξεις του ψευτοϊερέα και για υπόθαλψη

Σύνταξη
Η Σιωπή των Αμνών: Ο Τεντ Λεβίν παραδέχεται ότι η ρητορική της ταινίας ήταν τρανσφοβική 35 χρόνια μετά
«Είναι λάθος» 18.02.26

Τρεις δεκαετίες μετά την πρεμιέρα του εμβληματικού θρίλερ, ο Τεντ Λεβίν επανεξετάζει τον ρόλο του Μπάφαλο Μπιλ και αναγνωρίζει ότι ορισμένες πτυχές της ταινίας δεν στάθηκαν καλά στον χρόνο, ειδικά σε ό,τι αφορά ζητήματα φύλου και στερεοτύπων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Ηρακλής – Μύκονος Betsson
Μπάσκετ 18.02.26

LIVE: Ηρακλής – Μύκονος Betsson. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηρακλής – Μύκονος Betsson για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Τεττέη: «Με την Πλζεν θα δείξουμε κάτι διαφορετικό – Έχουμε βασιστεί στο πλάνο του προπονητή»
Europa League 18.02.26

Ο Ανδρέας Τεττέη εκπροσώπησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Πλζεν και εμφανίστηκε σίγουρος πως οι πράσινοι θα δείξουν κάτι διαφορετικό στην αναμέτρηση.

Σύνταξη
Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Μανιτάκης – Διήμερο πένθος στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ
Ελλάδα 18.02.26

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αντώνης Μανιτάκης, τις τελευταίες ημέρες, νοσηλευόταν σε ΜΕΘ. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησαν οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ και η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου

Σύνταξη
Είμαστε απογοητευμένοι: Περισσότεροι από 80 δημιουργοί τα βάζουν με τη «σιωπή» της Berlinale για τη σφαγή στη Γάζα
«Λογοκρισία καλλιτεχνών» 18.02.26

Από την Τίλντα Σουίντον έως τον Χαβιέ Μπαρδέμ, περισσότεροι από 80 ηθοποιοί και σκηνοθέτες υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή με την οποία καταδικάζουν τη σιωπή της Berlinale για τη σφαγή στη Γάζα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τέμπη: Οργή συγγενών των θυμάτων στην απόφαση της Εισαγγελίας για τις εκταφές – «Εμπαιγμός και πρόκληση»
Το αίτημά τους 18.02.26

Οι εξειδικευμένες βιοχημικές και χημικές εξετάσεις που ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα, όπως ζητά η εισαγγελία

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Πού θα ταξιδέψουν οι ‘Ελληνες – Oι Top προορισμοί
Οικονομικές Ειδήσεις 18.02.26

Για την Καθαρά Δευτέρα σημαντικός είναι ο αριθμός Ελλήνων ταξιδιωτών που έχει προγραμματίσει τις αποδράσεις του – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την επιβατική κίνηση του τριημέρου

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης διακίνησης δεκάδων χιλιάδων φαρμάκων
Ελλάδα 18.02.26

Εναντίον των μελών του κυκλώματος σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, επιβλαβή φάρμακα, ναρκωτικά και παραβίαση δικαστικής απόφασης - Ένας συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ, οι δύο ταυτοποιήθηκαν

Σύνταξη
Φάμελλος: Να υπάρξει άμεσα θετική τοποθέτηση για ένα κοινό προοδευτικό σχήμα
«Προοδευτικό ψηφοφέλτιο» 18.02.26

«Η κοινωνία μάς λέει πλειοψηφικά 'βρείτε τα' και η πρόταση που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτό», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος παραδέχθηκε ωστόσο ότι «υπάρχει σοβαρό ζήτημα με την ανταπόκριση των άλλων κομμάτων»

Σύνταξη
Ο Φίτσο προειδοποιεί τον Ζελένσκι με αντίποινα αν δεν επαναλειτουργήσει ο πετρελαιαγωγός Ντρούζμπα
Σλοβακία - Ουκρανία 18.02.26

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός απείλησε να τερματίσει τη συνεργασία για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία - που αντιμετωπίζει διακοπές ηλεκτροδότησης που προκλήθηκαν από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Ξέρω ότι όλοι περιμένουν πιο πολλά από εμάς – Οι παίκτες δεν θα παίξουν καλύτερα υπό πίεση»
Ποδόσφαιρο 18.02.26

O Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το ματς με την Πλζεν αλλά και για την προσπάθεια που κάνει στους πράσινους, ώστε να αρχίσουν να διεκδικούν τίτλους.

Σύνταξη
Κ. Θ. Δημαράς: Εκείνοι που τον βοήθησαν
Δάσκαλοι 18.02.26

Τι παιδεία ποτίστηκε από τους δασκάλους του ένας νεαρός Αθηναίος στις δεκαετίες 1910 και 1920

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
«Πριν ή μετά την κοκαΐνη;» – Ο Υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Κένεντι και ο Kid Rock σε καμπάνια για πολύ ιδρώτα
«Τι στο διάολο;» 18.02.26

Μια ασυνήθιστη και άκρως αμφιλεγόμενη πρωτοβουλία για κάλεσμα σε εκγύμναση έλαβε ο Υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, δημοσιεύοντας ένα βίντεο γυμναστικής στο πλευρό του MAGA μουσικού Kid Rock

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ποιοι θα επιβιώσουν στην εποχή της AI – Το προφίλ του «35% των αναντικατάστατων» σύμφωνα με τους ειδικούς
Τα δεδομένα και ο φόβος 18.02.26

Συναισθηματικό βάθος, κριτική σκέψη, σύνθετη και πολυεπίπεδη αφήγηση, προσωπική σύνδεση είναι στοιχεία που λείπουν από τα συστήματα AI, λέει ο σύμβουλος στρατηγικής δεξιοτήτων, Γκραντ Φέλερ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
