Ρόουντ Αϊλαντ: Τουλάχιστον 3 νεκροί από πυρά εν μέσω αγώνα χόκεϊ επί πάγου
«Εχουμε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους νεκρούς», ανάμεσά τους τον ύποπτο, ανακοινώθηκε από την αστυνομία για το μακελειό σε αγώνα χόκεϊ επί πάγου στην Πατάκετ του Ρόουντ Αϊλαντ.
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα όταν άτομο άνοιξε πυρ μέσα σε γήπεδο χόκεϊ επί πάγου στην Πατάκετ, στην αμερικανική πολιτεία Ρόουντ Αϊλαντ (βορειοανατολικά), εν μέσω αγώνα χόκεϊ ομάδων νέων, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές (στη φωτογραφία του Reuters/CJ Gunther, επάνω, συγκίνηση και αγκαλιές έξω από το γήπεδο μετά τη φονική επίθεση).
«Εχουμε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους νεκρούς», ανάμεσά τους τον ύποπτο, δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας της Πατάκετ, η Τίνα Γκονσάλβες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν εν μέσω αγώνα χόκεϊ επί πάγου μεταξύ ομάδων νέων στην Πατάκετ
Οι τρεις τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση», πρόσθεσε η επικεφαλής της αστυνομίας.
Τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί υποδεικνύουν ότι επρόκειτο για στοχευμένη ενέργεια, που δεν αποκλείεται να συνδεόταν με «οικογενειακή διαφορά», σύμφωνα με την κ. Γκονσάλβες.
Δεν δόθηκε καμιά λεπτομέρεια στη δημοσιότητα για τις ταυτότητες των θυμάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες τοπικού τηλεοπτικού σταθμού που ανήκει στο εθνικό δίκτυο του NBC News, το ένα από τα θύματα ήταν νεαρό κορίτσι.
Σπεύδουν να καλυφθούν
Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν εν μέσω αγώνα χόκεϊ επί πάγου μεταξύ ομάδων νέων.
Πλάνα που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μετέδωσε ο ίδιος τηλεοπτικός σταθμός – το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει ότι δεν έχει μπορέσει να τα επαληθεύσει ως αυτό το στάδιο – δείχνουν παίκτες και θεατές να σπεύδουν να καλυφθούν καθώς αντηχούν αλλεπάλληλες εκπυρσοκροτήσεις μέσα στο γήπεδο.
«Μετά τους πυροβολισμούς, οι συμπαίκτες μου κι εγώ σπεύσαμε στα αποδυτήρια», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, που βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο όταν ακούστηκαν τα πυρά, στην κάμερα του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού, του WJAR.
Ορισμένοι παίκτες κράταγαν κλειστή την πόρτα και οι υπόλοιποι «προσπαθήσαμε να καλυφθούμε μέσα» στα αποδυτήρια, πρόσθεσε.
Οι ΗΠΑ, όπου κυκλοφορούν περισσότερα πυροβόλα όπλα απ’ ό,τι κάτοικοι, καταγράφουν τον υψηλότερο δείκτη θανάτων από οπλοχρησία μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών.
Αέναη μάστιγα
Οι σφαγές του είδους είναι αέναη μάστιγα που η μια κυβέρνηση μετά την άλλη δεν καταφέρνει να αντιμετωπίσει, καθώς πολλοί Αμερικανοί παραμένουν προσηλωμένοι στα όπλα τους — η οπλοφορία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στις ΗΠΑ.
Το 2024, πάνω από 16.000 άνθρωποι, χωρίς να λογαριάζονται οι αυτοκτονίες, σκοτώθηκαν από σφαίρες, σύμφωνα με το Gun Violence Archive.
Η πρόσφατη αμερικανική ιστορία είναι γεμάτη από τέτοιες σφαγές, από τις οποίες δεν γλιτώνει κανένας χώρος της καθημερινής ζωής: οι χώροι δουλειάς, οι εκκλησίες, τα σούπερ μάρκετ, τα νυχτερινά κέντρα, οι δημόσιοι δρόμοι, τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Πηγή: ΑΠΕ
