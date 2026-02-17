Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα όταν άτομο άνοιξε πυρ μέσα σε γήπεδο χόκεϊ επί πάγου στην Πατάκετ, στην αμερικανική πολιτεία Ρόουντ Αϊλαντ (βορειοανατολικά), εν μέσω αγώνα χόκεϊ ομάδων νέων, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές (στη φωτογραφία του Reuters/CJ Gunther, επάνω, συγκίνηση και αγκαλιές έξω από το γήπεδο μετά τη φονική επίθεση).

«Εχουμε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους νεκρούς», ανάμεσά τους τον ύποπτο, δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας της Πατάκετ, η Τίνα Γκονσάλβες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

WOW! A Mass shooting at a Pawtucket, Rhode Island hockey rink was caught on camera pic.twitter.com/kO802gSAnD — Mass Daily News (@MassDailyNews) February 16, 2026

Οι τρεις τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση», πρόσθεσε η επικεφαλής της αστυνομίας.

Τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί υποδεικνύουν ότι επρόκειτο για στοχευμένη ενέργεια, που δεν αποκλείεται να συνδεόταν με «οικογενειακή διαφορά», σύμφωνα με την κ. Γκονσάλβες.

#UPDATE Pawtucket mayor’s office said Monday that a young girl was killed and four people were injured in a shooting at the Dennis M. Lynch Arena ice rink during a high school hockey game between two co-op teams.https://t.co/v4rXAFqsVh pic.twitter.com/Ir2092agQz — NBC 10 WJAR (@NBC10) February 16, 2026

Δεν δόθηκε καμιά λεπτομέρεια στη δημοσιότητα για τις ταυτότητες των θυμάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες τοπικού τηλεοπτικού σταθμού που ανήκει στο εθνικό δίκτυο του NBC News, το ένα από τα θύματα ήταν νεαρό κορίτσι.

Σπεύδουν να καλυφθούν

Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν εν μέσω αγώνα χόκεϊ επί πάγου μεταξύ ομάδων νέων.

BREAKING NEWS 🚨The Pawtucket mayor’s office said Monday that a young girl was killed and four people were injured in a shooting at the Dennis M. Lynch Arena ice rink during a high school hockey game between two co-op teams. https://t.co/yCmjDniZqC pic.twitter.com/7rkGaJDwJw — KFOX14 News (@KFOX14) February 16, 2026

Πλάνα που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μετέδωσε ο ίδιος τηλεοπτικός σταθμός – το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει ότι δεν έχει μπορέσει να τα επαληθεύσει ως αυτό το στάδιο – δείχνουν παίκτες και θεατές να σπεύδουν να καλυφθούν καθώς αντηχούν αλλεπάλληλες εκπυρσοκροτήσεις μέσα στο γήπεδο.

«Μετά τους πυροβολισμούς, οι συμπαίκτες μου κι εγώ σπεύσαμε στα αποδυτήρια», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, που βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο όταν ακούστηκαν τα πυρά, στην κάμερα του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού, του WJAR.

BREAKING: At least two are dead after a shooting at a hockey game in Rhode Island on Monday afternoon, Pawtucket authorities say. Three other victims have been hospitalized, and officials say the suspect is dead. The shooting appears to have been a targeted event, and may have… pic.twitter.com/dI5cqrBl0a — CBS News (@CBSNews) February 16, 2026

Ορισμένοι παίκτες κράταγαν κλειστή την πόρτα και οι υπόλοιποι «προσπαθήσαμε να καλυφθούμε μέσα» στα αποδυτήρια, πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ, όπου κυκλοφορούν περισσότερα πυροβόλα όπλα απ’ ό,τι κάτοικοι, καταγράφουν τον υψηλότερο δείκτη θανάτων από οπλοχρησία μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών.

Αέναη μάστιγα

Οι σφαγές του είδους είναι αέναη μάστιγα που η μια κυβέρνηση μετά την άλλη δεν καταφέρνει να αντιμετωπίσει, καθώς πολλοί Αμερικανοί παραμένουν προσηλωμένοι στα όπλα τους — η οπλοφορία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στις ΗΠΑ.

Το 2024, πάνω από 16.000 άνθρωποι, χωρίς να λογαριάζονται οι αυτοκτονίες, σκοτώθηκαν από σφαίρες, σύμφωνα με το Gun Violence Archive.

Η πρόσφατη αμερικανική ιστορία είναι γεμάτη από τέτοιες σφαγές, από τις οποίες δεν γλιτώνει κανένας χώρος της καθημερινής ζωής: οι χώροι δουλειάς, οι εκκλησίες, τα σούπερ μάρκετ, τα νυχτερινά κέντρα, οι δημόσιοι δρόμοι, τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Πηγή: ΑΠΕ