Χιρόνα – Μπαρτσελόνα 2-1: Ήττα που «γκρέμισε» τους «Μπλαουγκράνα» από την κορυφή – Πρώτη η Ρεάλ

Μετά την τεσσάρα από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Copa del Rey, ακολούθησε μια ακόμα ήττα για την Μπαρτσελόνα, αυτή τη φορά από την Χιρόνα με 2-1, για την 24η αγωνιστική της La Liga. Με αυτή την ήττα, η Μπαρτσελόνα έμεινε στους 58 βαθμούς και βρίσκεται στο -2 από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ η Χιρόνα ανέβηκε στους 29 πόντους και στην 12η θέση.

Οι Μπλαουγκράνα απείλησαν πρώτοι στο 6ο λεπτό με σουτ του Γιαμάλ, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Την ίδια κατάληξη είχε και το σουτ του Ραφίνι στο 17’. Στο 29’ ο Γκαρσία είπε «όχι» στον Βάνατ, με τους γηπεδούχους να χάνουν μοναδική ευκαιρία για το 1-0. Στο 43’ η Μπαρτσελόνα είχε δοκάρι με τον Ραφίνια, ενώ στο 45+1’ οι Μπλαουγκράνα κέρδισαν πέναλτι, αλλά ο Γιαμάλ σημάδεψε το δοκάρι από τα 11 μέτρα.

Στο 59΄τελικά η Μπαρτσελόνα άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Κουμπαρσί, αλλά η Χιρόνα απάντησε άμεσα με τον Λεμάρ στο 62’. Στο 68’ ο Γκαρσία απέκρουσε κεφαλιά του Ρόκα, ενώ στο 72’ έκανε απίθανη διπλή επέμβαση σε σουτ των Μαρτίν και Βάνατ. Στο 87’ τελικά η Χιρόνα βρήκε το γκολ που έψαχνε, με σουτ του Μπελτράν για το 2-1, ένα σκορ που παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Χιρόνα: Γκατσανίγκα, Ρινκόν, Ρέις, Μπλιντ, Μαρτίνες, Βιτσέλ, Μαρτίν (90+2′ Φρανσές), Τσιγκάνκοφ, Λεμάρ (68′ Μπελτράν), Χιλ (68′ Ρόκα), Βάνατ (73′ Ετσεβέρι) Μπαρτσελόνα: Τζοάν Γκαρσία, Κουντέ, Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρσία (73′ Αραούχο), Μαρτίν (63′ Μπαλντέ), Λόπες, Ντε Γιονγκ, Όλμο (80′ Μπερνάλ), Γιαμάλ, Τόρες (73′ Λεβαντόβσκι), Ραφίνια (63′ Μπαρτζί)

Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής της La Liga

Παρασκευή (13/02)

Έλτσε-Οσασούνα 0-0

Σάββατο (14/02)

Εσπανιόλ-Θέλτα 2-2

(66′ Γκαρσία, 86′ Ντολάν – 38′ Γιούτγκλα, 90’+3′ Ιγκλέσιας)

Χετάφε-Βιγιαρεάλ 2-1

(41′ Αραμπάρι, 53′ Σατριάνο – 76′ Μικαουτάτζε)

Σεβίλλη-Αλαβές 1-1

(42′ Σο – 60′ Μαρτίνεθ)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ρεάλ Σοσιεδάδ 4-1

(5′ Γκαρθία, 25’/48′ Βινίσιους, 35′ Βαλβέρδε – 21′ Ογιαρθάμπαλ)

Κυριακή (15/02)

Οβιέδο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-2

(30′ Τσάιρα – 58′ Χαουρεγκιθάρ, 71′ πέν. Σανσέτ)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0

(40′ Πέρεθ, 45′ Βαλεντίν, 76′ Μεντί)

Λεβάντε-Βαλένθια 0-2

(64′ Ραμαζάνι, 84′ Σαντίκ)

Μαγιόρκα-Μπέτις 1-2

(66′ Μουρίκι – 18′ Ελζαλζουλί, 45’+2′ Μπακαμπού)

Δευτέρα (16/02)

Τζιρόνα-Μπαρτσελόνα 2-1

(62′ Λεμάρ, 87′ Μπελτράν – 59′ Κουμπαρσί)

Η βαθμολογία στη La Liga σε 24 αγωνιστικές

Το πρόγραμμα της επόμενης (25ης) αγωνιστικής της Primera

Παρασκευή (20/02)

(22:00) Αθλέτικ Μπιλμπάο-Έλτσε

Σάββατο (21/02)

(15:00) Ρεάλ Σοσιεδάδ-Οβιέδο

(17:15) Μπέτις-Ράγιο Βαγιεκάνο

(19:30) Οσασούνα-Ρεάλ Μαδρίτης

(22:00) Ατλέτικο Μαδρίτης-Εσπανιόλ

Κυριακή (22/02)

(15:00) Χετάφε-Σεβίλλη

(17:15) Μπαρτσελόνα-Λεβάντε

(19:30) Θέλτα-Μαγιόρκα

(22:00) Βιγιαρεάλ-Βαλένθια

Δευτέρα (23/02)

(22:00) Αλαβές-Τζιρόνα