Ρεάλ Μαδρίτης – Σοσιεδάδ 4-1: Στην κορυφή η «Βασίλισσα» και περιμένει…

Όγδοη σερί νίκη και κορυφή για τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Primera Divsion! Η ομάδα του Αλβάρο Αρμπελόα επικράτησε άνετα με 4-1 της Σοσιεδάδ στο Μπερναμπέου και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με δύο βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη Μπαρτσελόνα που έχει ματς λιγότερο.

Μόλις στο 4′ η Ρεάλ άνοιξε το σκορ όταν ο Άρνολντ έβγαλε σέντρα και ο Γκονθάλο μπήκε στην πορεία της μπάλας για το 1-0. Στο 21′ όμως ο Ογιαρθάμπαλ έκανε το 1-1 με πέναλτι, αλλά με τον ίδιο τρόπο στο 25′ ο Βινίσιους έδωσε ξανά προβάδισμα στους Μαδριλένους.

Με τρομερό σουτ στο 30′ ο Βαλβέρδε έγραψε το 3-1 και το τελικό 4-1 διαμόρφωσε στο 48′ με ακόμη ένα πέναλτι ο Βινίσιους. Στο 83′ ακυρώθηκε ένα γκολ του Όσκαρσον και στο 89′ ακόμη ένα του Βινίσιους, με το σκορ να μην αλλάζεις ως το τέλος.

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Χάουσεν, Καρέρας, Ρίντιγκερ (57’ Καρβαχάλ), Άρνολντ (57’ Αλάμπα), Βαλβέρδε (72’ Θεμπάγιος), Τσουαμενί (78’ Τσεστέρο), Καμαβινγκά (72’ Μπραΐμ Ντίαθ), Γκιουλέρ, Γκονθάλο Γκαρσία.

Σοσιεδάδ: Ρεμίρο, Αραμπούρου, Αϊχέν Μουνιόθ, Γοροτσατέγι, Θουμπελδία, Μαρτίν, Σολέρ, Γιανχέλ Ερέρα (60’ Τουριέντες), Γουέσλι (46’ Γκέδες), Μαρίν (72’ Ντάνιελ Ντίαθ), Ογιαρθάμπαλ (60’ Όσκαρσον).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής στη La Liga

Παρασκευή (13/02)

Έλτσε-Οσασούνα 0-0

Σάββατο (14/02)

Εσπανιόλ-Θέλτα 2-2

(66′ Γκαρσία, 86′ Ντολάν – 38′ Γιούτγκλα, 90’+3′ Ιγκλέσιας)

Χετάφε-Βιγιαρεάλ 2-1

(41′ Αραμπάρι, 53′ Σατριάνο – 76′ Μικαουτάτζε)

Σεβίλλη-Αλαβές 1-1

(42′ Σο – 60′ Μαρτίνεθ)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ρεάλ Σοσιεδάδ 4-1

(5′ Γκαρθία, 25’/48′ Βινίσιους, 35′ Βαλβέρδε – 21′ Ογιαρθάμπαλ)

Κυριακή (15/02)

(15:00) Οβιέδο-Αθλέτικ Μπιλμπάο

(17:15) Ράγιο Βαγιεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης

(19:30) Λεβάντε-Βαλένθια

(22:00) Μαγιόρκα-Μπέτις

Δευτέρα (16/02)

(22:00) Τζιρόνα-Μπαρτσελόνα



Η βαθμολογία στη La Liga

Το πρόγραμμα της επόμενης (25ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (20/02)

(22:00) Αθλέτικ Μπιλμπάο-Έλτσε

Σάββατο (21/02)

(15:00) Ρεάλ Σοσιεδάδ-Οβιέδο

(17:15) Μπέτις-Ράγιο Βαγιεκάνο

(19:30) Οσασούνα-Ρεάλ Μαδρίτης

(22:00) Ατλέτικο Μαδρίτης-Εσπανιόλ

Κυριακή (22/02)

(15:00) Χετάφε-Σεβίλλη

(17:15) Μπαρτσελόνα-Λεβάντε

(19:30) Θέλτα-Μαγιόρκα

(22:00) Βιγιαρεάλ-Βαλένθια

Δευτέρα (23/02)

(22:00) Αλαβές-Τζιρόνα