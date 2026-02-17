Bull: Όταν η επαγγελματική καθημερινότητα μετατρέπεται σε πεδίο μάχης

Το πολυβραβευμένο έργο Bull του καταξιωμένου Βρετανού συγγραφέα Mike Bartlett (Cock, Love, love, love), παρουσιάζεται στην Πάνω σκηνή του Από Μηχανής θεάτρου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 μμ, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αποστολόπουλου.

Στο επίκεντρο, το εργασιακό αδιέξοδο του 21 ου αιώνα όπως ευφυώς αναδεικνύεται από την αιχμηρή γραφή ενός από τους πιο συναρπαστικούς συγγραφείς του σήμερα.

Πρωτοπαρουσιάστηκε στο Crucible Studio Theatre του Σέφιλντ το 2013, κερδίζοντας το Βραβείο Θεάτρου του Ηνωμένου Βασιλείου για το καλύτερο νέο έργο. Τον Ιανουάριο του 2015 παίχτηκε στο Young Vic Theatre του Λονδίνου και κέρδισε το βραβείο Olivier 2015.

Λίγα λόγια για το έργο

Στο φαινομενικά ακίνδυνο περιβάλλον ενός meeting room, τρεις υπάλληλοι παλεύουν μέχρι τέλους για να κρατήσουν τη θέση τους. Η επαγγελματική καθημερινότητα μετατρέπεται σε πεδίο μάχης, όπου η επιβίωση εξαρτάται από την σιωπή, τη συμμαχία ή την υποταγή.

Με καταιγιστικό ρυθμό, καυστικό χιούμορ και την υποδόρια αίσθηση του τρόμου που κατακλύζει το εργασιακό περιβάλλον, το Bull ξεσκεπάζει την τοξικότητα της σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας, φωτίζοντας τους μηχανισμούς εξουσίας, τον εκφοβισμό και τη σιωπηλή συνενοχή.

Στον κοινωνικό κορπορατισμό του σήμερα η θεωρία της εξέλιξης επιβάλλει την ανθρωποφαγία, «μια εκκαθάριση για να σώσουμε το είδος μας». Υπάρχει άραγε εναλλακτική;

Που: Από Μηχανής Θέατρο | Πάνω Σκηνή

Πότε: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21.00

Κείμενο: Mike Bartlett

Μετάφραση: Δημήτρης Γιαννόπουλος

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αποστολόπουλος

Σκηνικά – Κοστούμια: Βίκυ Πάντζιου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Παίζουν οι: Γιάννης Εγγλέζος, Νάντια Κατσούρα, Στρατής Χατζησταματίου, Δημήτρης Αποστολόπουλος

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.