Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Bull: Όταν η επαγγελματική καθημερινότητα μετατρέπεται σε πεδίο μάχης
Bull: Όταν η επαγγελματική καθημερινότητα μετατρέπεται σε πεδίο μάχης

Το πολυβραβευμένο Bull παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στην Πάνω σκηνή του Από Μηχανής θεάτρου.

Το πολυβραβευμένο έργο Bull του καταξιωμένου Βρετανού συγγραφέα Mike Bartlett (Cock, Love, love, love), παρουσιάζεται στην Πάνω σκηνή του Από Μηχανής θεάτρου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 μμ, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αποστολόπουλου.

Στο επίκεντρο, το εργασιακό αδιέξοδο του 21 ου αιώνα όπως ευφυώς αναδεικνύεται από την αιχμηρή γραφή ενός από τους πιο συναρπαστικούς συγγραφείς του σήμερα.

Πρωτοπαρουσιάστηκε στο Crucible Studio Theatre του Σέφιλντ το 2013, κερδίζοντας το Βραβείο Θεάτρου του Ηνωμένου Βασιλείου για το καλύτερο νέο έργο. Τον Ιανουάριο του 2015 παίχτηκε στο Young Vic Theatre του Λονδίνου και κέρδισε το βραβείο Olivier 2015.

Λίγα λόγια για το έργο

Στο φαινομενικά ακίνδυνο περιβάλλον ενός meeting room, τρεις υπάλληλοι παλεύουν μέχρι τέλους για να κρατήσουν τη θέση τους. Η επαγγελματική καθημερινότητα μετατρέπεται σε πεδίο μάχης, όπου η επιβίωση εξαρτάται από την σιωπή, τη συμμαχία ή την υποταγή.

Με καταιγιστικό ρυθμό, καυστικό χιούμορ και την υποδόρια αίσθηση του τρόμου που κατακλύζει το εργασιακό περιβάλλον, το Bull ξεσκεπάζει την τοξικότητα της σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας, φωτίζοντας τους μηχανισμούς εξουσίας, τον εκφοβισμό και τη σιωπηλή συνενοχή.

Στον κοινωνικό κορπορατισμό του σήμερα η θεωρία της εξέλιξης επιβάλλει την ανθρωποφαγία, «μια εκκαθάριση για να σώσουμε το είδος μας». Υπάρχει άραγε εναλλακτική;

Που: Από Μηχανής Θέατρο | Πάνω Σκηνή
Πότε: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21.00

Κείμενο: Mike Bartlett
Μετάφραση: Δημήτρης Γιαννόπουλος
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αποστολόπουλος
Σκηνικά – Κοστούμια: Βίκυ Πάντζιου
Σχεδιασμός Φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος
Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Παίζουν οι: Γιάννης Εγγλέζος, Νάντια Κατσούρα, Στρατής Χατζησταματίου, Δημήτρης Αποστολόπουλος

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

Τράπεζες
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Προς την απόκτηση απευθείας πρόσβασης σε κοινοτικούς πόρους 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Προς την απόκτηση απευθείας πρόσβασης σε κοινοτικούς πόρους 

Προς πώληση η εταιρεία του ατζέντη Κέισι Γουάσερμαν μετά τα emails με τη Μάξγουελ – Μαζικές αποχωρήσεις πελατών
Προς πώληση η εταιρεία του ατζέντη Κέισι Γουάσερμαν μετά τα emails με τη Μάξγουελ – Μαζικές αποχωρήσεις πελατών

Ο ισχυρός ατζέντης του Χόλιγουντ Κέισι Γουάσερμαν βγάζει προς πώληση την εταιρεία του μετά τη δημοσιοποίηση παλαιών emails με τη Γκισλέιν Μάξγουελ. Καλλιτέχνες και αθλητές αποχωρούν, ενώ παραμένει επικεφαλής του LA28.

Η Τούρτα του Προέδρου – Η σκληρή ιστορία ενός παιδιού που αναλαμβάνει να φτιάξει ένα κέικ για τα γενέθλια του Σαντάμ Χουσεΐν
Η Τούρτα του Προέδρου – Η σκληρή ιστορία ενός παιδιού που αναλαμβάνει να φτιάξει ένα κέικ για τα γενέθλια του Σαντάμ Χουσεΐν

Στα 90s η εννιάχρονη Lamia υποχρεώνεται από το σχολείο της να φτιάξει ένα κέικ γενεθλίων για τον πρόεδρο του Ιράκ, Σαντάμ Χουσεΐν, και συναντά μια σειρά από ζωντανούς χαρακτήρες καθώς ψωνίζει τα επιτρεπόμενα υλικά.

Ο σεναριογράφος του «Pulp Fiction» αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη, όσο το Χόλιγουντ αγωνιά
Ο σεναριογράφος του «Pulp Fiction» αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη, όσο το Χόλιγουντ αγωνιά

Ο Ρότζερ Άβαρι σεναριογράφος του «Pulp Fiction» δήλωσε ότι δεν έβρισκε τον τρόπο να δημιουργήσει ταινίες με τα παραδοσιακά μέσα, μέχρι που άνοιξε τη δική του εταιρεία παραγωγής βασισμένης σε ΑΙ εργαλεία.

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη υποσχέθηκαν «σκληρό σεξ». Και κράτησαν τον λόγο τους
Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη υποσχέθηκαν «σκληρό σεξ». Και κράτησαν τον λόγο τους

«Είχαμε BDSM σεξ, προκλητικούς κρόκους αυγών, λίμπιντο με ζύμη, τρεμάμενα ζελέ ψαριών, φαλλικό ντεκουπάζ, σπαραγμό κορσέδων. Ατελείωτο λαχάνιασμα, ιδρώτα και γρυλίσματα» σχολιάζει ο Robert Crampton στους Times περιγράφοντας την σινέ εμπειρία του με τα Ανεμοδαρμένα Ύψη.

Μπερλινάλε 2026: Το Φεστιβάλ Βερολίνου υπερασπίζεται τον Βιμ Βέντερς όσο ο διχασμός συνεχίζεται
Μπερλινάλε 2026: Το Φεστιβάλ Βερολίνου υπερασπίζεται τον Βιμ Βέντερς όσο ο διχασμός συνεχίζεται

Οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά όχι με πολιτικό τρόπο, υποστήριξε ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στη Μπερλινάλε Βιμ Βέντερς, και μετά ο πόλεμος κηρύχθηκε ξανά

Το box office του Αγίου Βαλεντίνου έφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Το box office του Αγίου Βαλεντίνου έφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Η ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» ακολουθεί την απαγορευμένη αγάπη μεταξύ της Cathy, που υποδύεται η Μάργκο Ρόμπι, και του Heathcliff, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζέικομπ Ελόρντι.

Το Βρετανικό Μουσείο αφαιρεί την «Παλαιστίνη» από επιγραφές εκθεμάτων μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής ομάδας
Το Βρετανικό Μουσείο αφαιρεί την «Παλαιστίνη» από επιγραφές εκθεμάτων μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής ομάδας

Το Βρετανικό Μουσείο δήλωσε ότι οι αναθεωρήσεις έχουν ως στόχο την ιστορική ακρίβεια - Ποια είναι η ομάδα πίσω από την καταγγελία για τη χρήση του γεωγραφικού όρου «Παλαιστίνη».

Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος: Με Καζαντζάκη παρέδωσε το «γαλλικό Grammy» στη Νάνα Μούσχουρη ο Αλιάγας
Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος: Με Καζαντζάκη παρέδωσε το «γαλλικό Grammy» στη Νάνα Μούσχουρη ο Αλιάγας

Με τον Νίκο Αλιάγα να απονέμει το τιμητικό βραβείο και να συγκινεί με τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη, η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε στα γαλλικά Victoires de la Musique, σε μια βραδιά με έντονο ελληνικό αποτύπωμα και θερμή ανταπόκριση του κοινού

Σύνταξη
Τζον Γουίκ: Ο Κιάνου Ριβς φέρνει το χάος στο PlayStation – «Χρυσό φαινόμενο»
Τζον Γουίκ: Ο Κιάνου Ριβς φέρνει το χάος στο PlayStation – «Χρυσό φαινόμενο»

Η δισεκατομμυρίων δολαρίων αυτοκρατορία του Τζον Γουίκ, επεκτείνεται στον ψηφιακό κόσμο, με τον Κιάνου Ριβς να εισέρχεται στη μάχη της κονσόλας σε ένα τίτλο που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στα παιχνίδια δράσης

Εξευτελισμός, bullying, στερεότυπα: Το America’s Next Top Model ήταν ένα κακόγουστο θρίλερ μόδας
Εξευτελισμός, bullying, στερεότυπα: Το America’s Next Top Model ήταν ένα κακόγουστο θρίλερ μόδας

Για 15 χρόνια, το America’s Next Top Model παρουσιαζόταν ως το απόλυτο όνειρο καριέρας στη μόδα. Σήμερα, νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά του τηλεοπτικού «θρίλερ» πίσω από τις πασαρέλες

Ναρκισσιστής, παράφρων ή αφοσιωμένος εραστής; Το αίνιγμα του κοινωνικού παρία Χίθκλιφ στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Ναρκισσιστής, παράφρων ή αφοσιωμένος εραστής; Το αίνιγμα του κοινωνικού παρία Χίθκλιφ στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Δύο αιώνες μετά την Έμιλι Μπροντέ, ο Χίθκλιφ παραμένει ένας ήρωας που διχάζει: εραστής ή εκδικητής, θύμα ή τιμωρός; Κάθε εποχή τον ερμηνεύει αλλιώς — και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο μυστικό της διαχρονικότητάς του.

Αν δεν κάνατε κράτηση σε κάποιο εστιατόριο, σας έχουμε – Τέσσερις αντιηρωικές ταινίες για να δείτε με τον Βαλεντίνο σας
Αν δεν κάνατε κράτηση σε κάποιο εστιατόριο, σας έχουμε – Τέσσερις αντιηρωικές ταινίες για να δείτε με τον Βαλεντίνο σας

Aν περιμένετε κλασικές ρομαντικές ταινίες, δεν είμαι ο άνθρωπος σας. Αν θέλετε να δείτε κινηματογράφο που παντρεύτει τη βία με τον έρωτα, είμαι. Δική σας η επιλογή.

Κανείς δεν ήθελε να πρωταγωνιστήσει στη «Σιωπή των Αμνών» – Αηδιαστικό, σκοτεινό και το κακό συναπάντημα
Κανείς δεν ήθελε να πρωταγωνιστήσει στη «Σιωπή των Αμνών» – Αηδιαστικό, σκοτεινό και το κακό συναπάντημα

Η «Σιωπή των Αμνών» αποτέλεσε μια ριψοκίνδυνη πρόταση σε μια εποχή που λίγοι ήθελαν να συνδεθούν με μια ιστορία serial killer που θα αποτυπωνόταν στην οθόνη με έναν «οικείο» τρόπο.

«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» – Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν
«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» - Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν

Η ταινία No Good Men, που ανοίγει το φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, συνδυάζει τρυφερότητα και εξέγερση, αποτυπώνοντας τον έρωτα, το χιούμορ και τη γυναικεία δράση στην Καμπούλ την παραμονή της επιστροφής των Ταλιμπάν.

Τριήμερη απεργία στα ταξί – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας
Τριήμερη απεργία στα ταξί – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας

Η Αττική θα μείνει χωρίς ταξί από σήμερα Τρίτη 17/2 έως και την Πέμπτη 19/2 καθώς οι οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί προχωρούν σε απεργία. Τετάρτη και Πέμπτη απεργούν οι συνάδελφοί τους από όλη τη χώρα

Σύνταξη
Έρωτας: Μοίρα που μας ολοκληρώνει ή επιλογή που μας εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο;
Έρωτας: Μοίρα που μας ολοκληρώνει ή επιλογή που μας εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο;

Από τον μύθο του «άλλου μισού» έως τη ριζοσπαστική θέση ότι «η ύπαρξη προηγείται της ουσίας». Είναι ο έρωτας μια υπόσχεση ολοκλήρωσης ή μια συνάντηση ελευθεριών χωρίς καμία εγγύηση;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για 13 προηγμένες και ογκολογικές θεραπείες
«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για 13 προηγμένες και ογκολογικές θεραπείες

Ολοκληρώθηκε η πρώτη κοινή αξιολόγηση για 30 χώρες της Ευρώπης και ακολουθούν και οι υπόλοιπες βάσει του νέου κανονισμού για τις νέες τεχνολογίες υγείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας
Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας

Η «Ιθάκη» συνεχίζει την περιοδεία της ανά την Ελλάδα και ο Αλέξης Τσίπρας βρήκε την ευκαιρία από τη Λάρισα να μιλήσει για τα Τέμπη, τη συγκάλυψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και για τον... Γιάννη Στουρνάρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο πόλεμος των αξόνων
Ο πόλεμος των αξόνων

Ο γαλλογερμανικός κλονίζεται, ο ιταλογερμανικός δεν σταθεροποιείται και η Ευρώπη αναζητεί κοινή γραμμή σε έναν κόσμο αυξανόμενης αβεβαιότητας

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του
Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του

Με τον 2ο κύκλο του The Night Manager να έχει φτάσει στο τέλος του, ο γιος του Τζον Λε Καρέ αποκάλυψε την πηγή έμπνευσης πίσω από τον έμπορο όπλων Ντίκι Ρόπερ.

Σύνταξη
Έχει έρθει το τέλος των χιονοδρομικών;
Έχει έρθει το τέλος των χιονοδρομικών;

Ενώ μειώνονται διαρκώς οι ημέρες που ντύνονται «στα λευκά», λόγω κλιματικής κρίσης, επικεντρώνονται πλέον σε νέες δραστηριότητες, οι οποίες δεν απαιτούν χιόνι

Γιώργος Σχοινάς
Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες σε τροχιά φτωχοποίησης – 400.000 κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι
Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες σε τροχιά φτωχοποίησης – 400.000 κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι

Τα χρέη στον ΕΦΚΑ, η αύξηση των φόρων και ο εγκλωβισμός στην κατώτατη ασφαλιστική βαθμίδα, που οδηγεί σε συντάξεις πείνας, αποτελούν τριπλή θηλιά, που πνίγει αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Αντίο Ροζάβα» – H Δύση γυρίζει την πλάτη στους Κούρδους στη Συρία, η απειλή του ISIS παραμένει
«Αντίο Ροζάβα» – H Δύση γυρίζει την πλάτη στους Κούρδους στη Συρία, η απειλή του ISIS παραμένει

Το τέλος του κουρδικού οράματος για αυτονομία στη Συρία του αλ Σάρα, ο Ερντογάν, το «άδειασμα» Τραμπ, ο ισραηλινός παράγοντας και η διαρκής απειλή του ISIS

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ θα αποφασίσει «σύντομα» ενδεχόμενες νέες παραδόσεις όπλων στην Ταϊβάν
Ο Τραμπ θα αποφασίσει «σύντομα» για τον εξοπλισμό της Ταϊβάν

«Είχαμε πολύ καλή συζήτηση και θα πάρουμε απόφαση πολύ σύντομα», δήλωσε ο κ. Τραμπ, αναφερόμενος τόσο στον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ όσο και στο ενδεχόμενο παράδοσης όπλων στην Ταϊβάν.

Σύνταξη
Ρόμπερτ Ντιβάλ: Φράνσις Φορντ Κόπολα και Αλ Πατσίνο αποχαιρετούν τον «σπουδαίο ηθοποιό»
Φράνσις Φορντ Κόπολα και Αλ Πατσίνο αποτίνουν φόρο τιμής στον Ρόμπερτ Ντιβάλ

«Τι πλήγμα να μαθαίνεις την απώλεια του Ρόμπερτ Ντιβάλ», τονίζει ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, αναφερόμενος στον «γεννημένο ηθοποιό», κατά τον Αλ Πατσίνο, συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Ο νονός».

Σύνταξη
Τουρκία: Υποθαλάσσιο και επίγειο καλώδιο δεδομένων σχεδιάζει κοινοπραξία από Ιράκ και ΗΑΕ
Υποθαλάσσιο και επίγειο καλώδιο προς Τουρκία από Ιράκ και ΗΑΕ

Υποθαλάσσιο και επίγειο καλώδιο μεταφοράς δεδομένων αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων που θα συνδέει τα ΗΑΕ με την Τουρκία, μέσω Ιράκ, σχεδιάζει κοινοπραξία από τις δύο αραβικές χώρες του Κόλπου.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Ο αρχηγός της πυροσβεστικής καταθέτει στην αστυνομία για την πολύνεκρη τραγωδία
Ο αρχηγός της πυροσβεστικής καταθέτει για την πολύνεκρη τραγωδία στο Κραν Μοντανά

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής στην κοινότητα Κραν Μοντανά μπήκε από την πίσω πόρτα στο αστυνομικό τμήμα, όπου μετέβη προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας για την πολύνεκρη τραγωδία.

Σύνταξη
Χιλή: Ο ακροδεξιός πρόεδρος θέτει υπό αμφισβήτηση τη βοήθεια στην Κούβα που υποσχέθηκε η απερχόμενη κυβέρνηση
Ο νέος ακροδεξιός πρόεδρος της Χιλής θέτει υπό αμφισβήτηση τη βοήθεια στην Κούβα

«Δεν είμαι σύμφωνος να χορηγηθεί άμεση οικονομική βοήθεια» στην Κούβα, δηλώνει ο νέος ακροδεξιός πρόεδρος της Χιλής, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την υπόσχεση της απερχόμενης κυβέρνησης.

Σύνταξη
Κολομβία: Επίσημη αναγνώριση για τον «παπά αντάρτη» Τόρες, 60 χρόνια μετά τον θάνατό του
Αναγνωρίστηκε επίσημα ο «παπάς αντάρτης» Τόρες

Εξήντα χρόνια μετά τον θάνατό του αναγνωρίστηκε επίσημα ο Καμίλο Τόρες, ο «παπάς αντάρτης», που εγκατέλειψε την εκκλησία για να ενταχθεί, εν έτει 1965, στις τάξεις του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης.

Σύνταξη
Κούβα: Κατακλύζεται από σωρούς σκουπιδιών η πρωτεύουσα Αβάνα
Πνίγεται στα σκουπίδια η Αβάνα

Περισσότερα από τα μισά απορριμματοφόρα έχουν ακινητοποιηθεί εξαιτίας της έλλειψης καυσίμων, με αποτέλεσμα η Αβάνα, πρωτεύουσα της Κούβας, να έχει κατακλυστεί από σωρούς σκουπιδιών.

Σύνταξη
