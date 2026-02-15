Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Βίτορ Περέιρα (pic)

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε κι επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Βίτορ Περέιρα, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν συμβόλαιο για 1,5 χρόνο, μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο Πορτογάλος τεχνικός μετά την αποχώρηση του Σον Ντάις από τους Reds, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας και επιστρέφει στην Premier League μετά το πέρασμά του από τη Γουλβς.

Η ανάρτηση της Νότιγχαμ Φόρεστ για τον Περέιρα:

Nottingham Forest is delighted to confirm that Vítor Pereira has been appointed as Head Coach on an 18-month deal. Pereira began his managerial career in his homeland, Portugal, in 2002. After gaining extensive experience across the country, he took over Porto in 2011, where a… pic.twitter.com/nnHmRKPoLU — Nottingham Forest (@NFFC) February 15, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως το ντεμπούτο του Βίτορ Περέιρα θα γίνει την Πέμπτη (19/2) στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για τα Play Offs του Europa League, ενώ ακολουθεί το δύσκολο εντός έδρας ματς με τη Λίβερπουλ για την Premier League.