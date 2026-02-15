Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Βίτορ Περέιρα (pic)
Την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ ανέλαβε για τον επόμενο ενάμιση χρόνο ο Βίτορ Περέιρα, όπως ανακοίνωσαν επίσημα οι «ρεντς» το μεσημέρι της Κυριακής.
- Ειδικό συνεργείο στο Κατάκολο για την απομάκρυνση του βράχου των 40 τόνων - Εκκενώθηκαν δέκα κατοικίες
- ΚΚΕ: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής δείχνουν το ηθικό μεγαλείο των κομμουνιστών
- «Μας έτεινε το χέρι αντί να μας ρίξει γροθιά, αλλά τίποτα δεν άλλαξε» - Δεν έπεισε την Ευρώπη ο Ρούμπιο
- Συνελήφθη 45χρονος που παρενοχλούσε σεξουαλικά γυναίκες - Κυκλοφορούσε με μαχαίρι
Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε κι επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Βίτορ Περέιρα, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν συμβόλαιο για 1,5 χρόνο, μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
Ο Πορτογάλος τεχνικός μετά την αποχώρηση του Σον Ντάις από τους Reds, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας και επιστρέφει στην Premier League μετά το πέρασμά του από τη Γουλβς.
Η ανάρτηση της Νότιγχαμ Φόρεστ για τον Περέιρα:
Nottingham Forest is delighted to confirm that Vítor Pereira has been appointed as Head Coach on an 18-month deal.
Pereira began his managerial career in his homeland, Portugal, in 2002. After gaining extensive experience across the country, he took over Porto in 2011, where a… pic.twitter.com/nnHmRKPoLU
— Nottingham Forest (@NFFC) February 15, 2026
Αξίζει να σημειωθεί πως το ντεμπούτο του Βίτορ Περέιρα θα γίνει την Πέμπτη (19/2) στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για τα Play Offs του Europa League, ενώ ακολουθεί το δύσκολο εντός έδρας ματς με τη Λίβερπουλ για την Premier League.
- Ο Αντσελότι ζει το όνειρο: Απολαμβάνει το καρναβάλι κάνοντας… τρεμπλ με Βραζιλιάνες (pics)
- LIVE: Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου
- Ολυμπιακός: Το νέο ιστορικό επίτευγμα του Κώστα Παπανικολάου (pic)
- Λίντσεϊ Βον: «Παρακαλώ μη λυπάστε για μένα»
- Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Βίτορ Περέιρα (pic)
- Ανακοίνωση-σοκ από τενίστρια για το τέλος της καριέρας της: «Θέλω να πω ένα… άντε γ@@@@, σε όλους» (pic)
- Μπενίτεθ: «Πρέπει να αντιδράσουμε στο ματς με την ΑΕΛ Novibet»
- Παναθηναϊκός: Φτάνει στην Αθήνα μέσα στην ημέρα ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις