Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 13:22
Αναστάτωση στον Πειραιά: Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο λόγω βλάβης – Το προσέδεσαν ρυμουλκά
Σπείρα έκλεβε αλκοολούχα ποτά από την ίδια εταιρεία σε όλη την Αττική – 9 συλλήψεις
Ελλάδα 15 Φεβρουαρίου 2026, 17:36

Σπείρα έκλεβε αλκοολούχα ποτά από την ίδια εταιρεία σε όλη την Αττική – 9 συλλήψεις

Η σπείρα είχε διαπράξει περισσότερες από 65 κλοπές - Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας υπάλληλος στο προσωπικό ασφαλείας καταστήματος της εταιρείας που έκλεβαν καθώς και δύο ιδιοκτήτες κάβας ποτών

Σύνταξη
Vita.gr
Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Spotlight

Εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές προϊόντων κατ’ εξακολούθηση και ληστείες σε καταστήματα στην Αττική εξάρθρωσε η Αστυνομία.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά με τη συνδρομή αστυνομικών Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Ο.Π.Κ.Ε., πρωινές ώρες της περασμένης Τετάρτης (11-2-2026), 9 άτομα ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4 μέλη της οργάνωσης.

Βαριές κατηγορίες

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και ληστείες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, βία κατά υπαλλήλων, υπόθαλψη εγκληματία, σωματική βλάβη, παράνομη βία και παράβαση του νόμου περί όπλων και περί αλλοδαπών.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τις αρχές του έτους 2023, συνέστησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους και προέβαιναν σε κλοπές κυρίως οινοπνευματωδών ποτών, αποκλειστικά από καταστήματα της ίδιας εταιρείας σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις προκειμένου να διατηρήσουν τα κλοπιμαία, ασκούσαν σωματική βία ή προέβαιναν σε απειλές κατά των υπαλλήλων.

Πώς δρούσε η σπείρα

Συγκεκριμένα, αρχηγός της οργάνωσης ήταν 47χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε συντονιστικό και επιχειρησιακό ρόλο ενώ έδινε εντολές στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης και ήταν υπεύθυνος για την πλήρη λειτουργία της οργάνωσης.

Τα «επιχειρησιακά» μέλη της οργάνωσης αποτελούσαν 7 μέλη, τα οποία κατ’ εντολή του αρχηγού της οργάνωσης, προέβαιναν στην εκ περιτροπής εναλλαγή ρόλων ως οδηγοί των «επιχειρησιακών» οχημάτων, «τσιλιαδόροι» και ως οι δράστες  που προέβαιναν στην αφαίρεση των προϊόντων από τα καταστήματα.

Ακόμα, 58χρονος συλληφθείς εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας καταστήματος της εν λόγω εταιρείας στην περιοχή των Μελισσίων παρέχοντας πληροφορίες στον αρχηγό της οργάνωσης σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και φύλαξης των καταστημάτων, παρέχοντας άμεση βοήθεια στην αποτροπή του εντοπισμού των μελών της οργάνωσης από τις Αρχές.

Οι κάβες ποτών

Τέλος, δύο από τα μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 67 και 66 ετών, ήταν ιδιοκτήτες καταστημάτων πώλησης αλκοολούχων ποτών (κάβες ποτών), οι οποίοι παραλάμβαναν τα κλοπιμαία και στη συνέχεια τα διέθεταν προς πώληση νομιμοποιώντας με τον τρόπο αυτό τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητα τους.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά μισθωμένα αυτοκίνητα για την παράνομη δραστηριότητά τους.

Σε έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -120- φιάλες οινοπνευματωδών ποτών,
  • πιστόλι-ρέπλικα,
  • επαναληπτική καραμπίνα μαζί με -3- κουτιά φυσιγγίων,
  • -2- μαχαίρια,
  • -2- περούκες,
  • το χρηματικό ποσό των -6.930- ευρώ,
  • -11- κινητά τηλέφωνα και
  • πλήθος προϊόντων.

Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν και -4- «επιχειρησιακά» οχήματα της οργάνωσης.

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -66- περιπτώσεις κλοπών προϊόντων και -4- περιπτώσεις ληστειών  με το  συνολικό οικονομικό όφελος της οργάνωσης να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των -70.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
ΚΑΠ: Το ατελείωτο παζάρι – Η χρηματοδότηση και οι ενστάσεις

ΚΑΠ: Το ατελείωτο παζάρι – Η χρηματοδότηση και οι ενστάσεις

Vita.gr
Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Δημόσιο Χρέος: Γιατί και πώς μπορεί να γίνει επικίνδυνο

Δημόσιο Χρέος: Γιατί και πώς μπορεί να γίνει επικίνδυνο

Αφρικανική σκόνη: «Κατάπιε» μεγάλο μέρος της χώρας – Πού καταγράφονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις
Ορατότης μηδέν 15.02.26

H αφρικανική σκόνη «κατάπιε» μεγάλο μέρος της χώρας - Πού καταγράφονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις

O Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και επικεφαλής μονάδας ΜΕΤΕΟ, μιλάει στο in για την ένταση και την έκταση του φαινομένου. Πότε η αφρικανική σκόνη θα υποχωρήσει.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Χίος – Λήμνος: Δοκιμάζεται από την κακοκαιρία – H θάλασσα βγήκε στην προκυμαία
Ήχησε το 112 15.02.26 Upd: 17:32

Δοκιμάζεται από την κακοκαιρία η Χίος και η Λήμνος - H θάλασσα βγήκε στην προκυμαία

Δοκιμάζεται από την κακοκαιρία η Χίος. Θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τις παράκτιες περιοχές. Το 112 εξέδωσε μήνυμα για περιορισμό μετακινήσεων. Υποχώρησε το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό, στη Λήμνο.

Σύνταξη
Τι λέει στο in η μητέρα του 19χρονου φερόμενου ως δράστη στην υπόθεση βιασμού και κακοποίησης στη Νίκαια
Ελλάδα 15.02.26

Τι λέει στο in η μητέρα του 19χρονου φερόμενου ως δράστη στην υπόθεση βιασμού και κακοποίησης στη Νίκαια

Όπως αναφέρει η μητέρα του 19χρονου, ο γιος της είχε αναφέρει το συμβάν ως «φάρσα» αναφερόμενος στα αυγά και τα ξύδια που είχαν πετάξει στο φίλο τους,

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Αλεξανδρούπολη: Δυο ανήλικοι μεταξύ των τριών συλληφθέντων για την άγρια δολοφονία του 83χρονου
Ελλάδα 15.02.26

Δυο ανήλικοι μεταξύ των τριών συλληφθέντων για την άγρια δολοφονία του 83χρονου στην Αλεξανδρούπολη

Οι δράστες είναι ένας 16χρονος, ένας 13χρονος και ένας 21χρονος - Τη Δευτέρα θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση

Σύνταξη
Ο Φαν Ντάικ πήρε θέση για Σαλάχ
On Field 15.02.26

Ο Φαν Ντάικ πήρε θέση για Σαλάχ

Ο Ολλανδός αμυντικός της Λίβερπουλ αναφέρθηκε στο μέλλον του Αιγύπτιου στράικερ στο Άνφιλντ και δεν… μάσησε τα λόγια του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν αμφισβητούν την έκθεση των Ευρωπαίων για την ευθύνη της Μόσχας στον θάνατο του Ναβάλνι
«Έχουν στοιχεία» 15.02.26

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν αμφισβητούν την έκθεση των Ευρωπαίων για την ευθύνη της Μόσχας στον θάνατο του Ναβάλνι

«Είναι ανησυχητική έκθεση. Είμαστε ενήμεροι για την υπόθεση Ναβάλνι και σίγουρα... δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο αναφερόμενος στις καταγγελίες για δηλητηρίαση με τοξίνη.

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 15.02.26

LIVE: Κηφισιά – ΟΦΗ

LIVE: Κηφισιά – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – ΟΦΗ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Αφρικανική σκόνη: «Κατάπιε» μεγάλο μέρος της χώρας – Πού καταγράφονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις
Ορατότης μηδέν 15.02.26

H αφρικανική σκόνη «κατάπιε» μεγάλο μέρος της χώρας - Πού καταγράφονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις

O Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και επικεφαλής μονάδας ΜΕΤΕΟ, μιλάει στο in για την ένταση και την έκταση του φαινομένου. Πότε η αφρικανική σκόνη θα υποχωρήσει.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ερευνητής δοκίμασε στον εαυτό του μυστικό όπλο που φέρεται να προκαλεί «σύνδρομο της Αβάνας»
Επιστήμες 15.02.26

Ερευνητής δοκίμασε στον εαυτό του μυστικό όπλο που προκαλεί «σύνδρομο της Αβάνας» - Συναγερμός στη CIA

Εκατοντάδες αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύεται ότι έχουν εμφανίσει «σύνδρομο της Αβάνας». Η συσκευή που δοκιμάστηκε στη Νορβηγία φέρεται ικανή να προκαλεί παρόμοια συμπτώματα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Γιατί ένας superstar πέθανε απένταρος; – Ο καρκίνος, το κόστος, η πτώχευση για ζωή
«Δυσβάσταχτο» 15.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Γιατί ένας superstar πέθανε απένταρος; – Ο καρκίνος, το κόστος, η πτώχευση για ζωή

Αν ο διάσημος και υποθετικά εύπορος Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δεν μπορούσε να καλύψει τα ιατρικά του έξοδα, τι σημαίνει αυτό για τους άσημους καρκινοπαθείς στις ΗΠΑ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ 1-1: Ισοπαλία με γκολ του τερματοφύλακα στο 90+6′ (vids)
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ 1-1: Ισοπαλία με γκολ του τερματοφύλακα στο 90+6′ (vids)

Ο Ολυμπιακός Β’ προηγήθηκε με τον Μαρτίνη στο 64ο λεπτό, όμως η Μαρκό κατάφερε να ισοφαρίσει το 90+6′ με τον τερματοφύλακα Θεοδωράκη, αποσπώντας 1-1 για την 1η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League 2.

Σύνταξη
Χίος – Λήμνος: Δοκιμάζεται από την κακοκαιρία – H θάλασσα βγήκε στην προκυμαία
Ήχησε το 112 15.02.26 Upd: 17:32

Δοκιμάζεται από την κακοκαιρία η Χίος και η Λήμνος - H θάλασσα βγήκε στην προκυμαία

Δοκιμάζεται από την κακοκαιρία η Χίος. Θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τις παράκτιες περιοχές. Το 112 εξέδωσε μήνυμα για περιορισμό μετακινήσεων. Υποχώρησε το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό, στη Λήμνο.

Σύνταξη
Ο Αντσελότι ζει το όνειρο: Απολαμβάνει το καρναβάλι κάνοντας… τρεμπλ με Βραζιλιάνες (pics)
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Ο Αντσελότι ζει το όνειρο: Απολαμβάνει το καρναβάλι κάνοντας… τρεμπλ με Βραζιλιάνες (pics)

Παρέα όχι με μία, όχι με δύο, αλλά με τρεις νεαρές Βραζιλιάνες απήλαυσε ο Κάρλο Αντσελότι τις εορταστικές εκδηλώσεις του καρναβαλιού στο Ρίο και τα social media... ξεσαλώνουν!

Σύνταξη
Τι λέει στο in η μητέρα του 19χρονου φερόμενου ως δράστη στην υπόθεση βιασμού και κακοποίησης στη Νίκαια
Ελλάδα 15.02.26

Τι λέει στο in η μητέρα του 19χρονου φερόμενου ως δράστη στην υπόθεση βιασμού και κακοποίησης στη Νίκαια

Όπως αναφέρει η μητέρα του 19χρονου, ο γιος της είχε αναφέρει το συμβάν ως «φάρσα» αναφερόμενος στα αυγά και τα ξύδια που είχαν πετάξει στο φίλο τους,

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
LIVE: Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου
Μπάσκετ 15.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου

LIVE: Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου, για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Ενέργειας – Προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα
Κόσμος 15.02.26

Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Ενέργειας – Προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα

Ο Γκαλουτσένκο ήταν μεταξύ των υπουργών που παραιτήθηκαν το 2025 μετά την αποκάλυψη ενός τεράστιου δικτύου ξεπλύματος χρήματος στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας από την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), το οποίο οι ερευνητές υποψιάζονται ότι ενορχηστρώνεται από έναν σύμμαχο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Έργο Μητσοτάκη η καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης – Ουραγός η Ελλάδα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας
ΠΑΣΟΚ 15.02.26

Τσουκαλάς: Έργο Μητσοτάκη η καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης – Ουραγός η Ελλάδα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την αναφορά του πρωθυπουργού στη δήθεν «μάχη της κυβέρνησης για την ενίσχυση του κράτους δικαίου», είπε ότι εδώ ισχύει αυτό που λέμε «η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά»

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο