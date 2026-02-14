Ντόρτμουντ – Μάιντζ 4-0: «Πάρτι» για τους Βεστφαλούς
Η Ντόρτμουντ διέλυσε με 4-0 τη Μάιντς και συνεχίζει να κυνηγά την Μπέγερν Μονάχου από την οποία απέχει τρεις βαθμούς (με ματς περισσότερο).
Καμία διάθεση για να δώσει το δικαιώματα στη Μάιντς δεν έδειξε η Ντόρτμουντ, η οποία σκόρπισε τους φιλοξενούμενους.
Με δύο γκολ μέσα σε έξι λεπτά στο πρώτο 15λεπτο κι άλλο ένα στο φινάλε του ημιχρόνου, η Μπορούσια επικράτησε με 4-0 και πλησίασε ξανά στο -3 από την πρωτοπόρο Μπάγερν (με ματς περισσότερο), δείχνοντας αποφασισμένη να παλέψει μέχρι τέλους για να φέρει τα πάνω κάτω.
Το δεύτερο μέρος με το σκορ στο 3-0 απέκτησε τυπική διαδικασία, με τους Βεστφαλούς να κάνουν συντήρηση δυνάμεων ενόψει του πρώτου αγώνα των playoffs του Champions League με την Αταλάντα.
Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής στην Bundesliga
Ντόρτμουντ-Μάιντς 4-0
Λεβερκούζεν-Ζανκτ Πάουλι 14/2
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Γκλάντμπαχ 14/2
Βέρντερ Βρέμης-Μπάγερν Μονάχου 14/2
Χοφενχάιμ-Φράιμπουργκ 14/2
Αμβούργο-Ουνιόν Βερολίνου 14/2
Στουτγκάρδη-Κολωνία 14/2
Άουγκσμπουργκ-Χαϊντενχάιμ 15/2
Λειψία-Βόλφσμπουργκ 15/2
Η βαθμολογία:
