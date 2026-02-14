Ντόρτμουντ – Μάιντζ 4-0: «Πάρτι» για τους Βεστφαλούς

Καμία διάθεση για να δώσει το δικαιώματα στη Μάιντς δεν έδειξε η Ντόρτμουντ, η οποία σκόρπισε τους φιλοξενούμενους.

Με δύο γκολ μέσα σε έξι λεπτά στο πρώτο 15λεπτο κι άλλο ένα στο φινάλε του ημιχρόνου, η Μπορούσια επικράτησε με 4-0 και πλησίασε ξανά στο -3 από την πρωτοπόρο Μπάγερν (με ματς περισσότερο), δείχνοντας αποφασισμένη να παλέψει μέχρι τέλους για να φέρει τα πάνω κάτω.

Το δεύτερο μέρος με το σκορ στο 3-0 απέκτησε τυπική διαδικασία, με τους Βεστφαλούς να κάνουν συντήρηση δυνάμεων ενόψει του πρώτου αγώνα των playoffs του Champions League με την Αταλάντα.

Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής στην Bundesliga

Ντόρτμουντ-Μάιντς 4-0

Λεβερκούζεν-Ζανκτ Πάουλι 14/2

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Γκλάντμπαχ 14/2

Βέρντερ Βρέμης-Μπάγερν Μονάχου 14/2

Χοφενχάιμ-Φράιμπουργκ 14/2

Αμβούργο-Ουνιόν Βερολίνου 14/2

Στουτγκάρδη-Κολωνία 14/2

Άουγκσμπουργκ-Χαϊντενχάιμ 15/2

Λειψία-Βόλφσμπουργκ 15/2

Η βαθμολογία: