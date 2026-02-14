Συνταγή: Red velvet cheesecake
Μια συνταγή ότι πρέπει για την ημέρα των ερωτευμένων.
Με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο να απουσιάζει, o Χρήστος Βέργαδος φόρεσε την «ποδιά» και μας έβαλε στον κόσμο του, όπως συνηθίζει άλλωστε. Για μια ακόμη φορά συνδύασε δύο διαφορετικά γλυκά και παρουσίασε ένα αποτέλεσμα ιδανικό για όσους ετοιμάζονται να γιορτάσουν την ημέρα των ερωτευμένων.
Ο γνωστός pastry σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για red velvet cheesecake.
Τα υλικά
Για το red velvet
120 γρ. βούτυρο
200 γρ. ζάχαρη
2 αυγά
160 γρ. αλεύρι
1 κ.σ. κακάο
1 κ.γ. baking powder
140 ml γάλα
2 κ.σ. ξύδι
2 κάψουλες βανίλιας
Κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής
Για το cheesecake
450 γρ. τυρί κρέμα
120 γρ. ζάχαρη
60 γρ. γιαούρτι
2 αυγά
2 κάψουλες βανίλιας
Για το frosting
80 γρ. τυρί κρέμα
40 γρ. βούτυρο
100 γρ. ζάχαρη άχνη
1 κάψουλα βανίλιας
Η διαδικασία
Ξεκινάμε τη συνταγή με το red velvet. Σε ένα μπολ βάζουμε το βούτυρο με τη ζάχαρη και χτυπάμε καλά.
Προσθέτουμε τα αυγά, συνεχίζοντας το ανακάτεμα.
Στο γάλα ρίχνουμε το ξύδι και το κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής και το ρίχνουμε στο μείγμα μας.
Χτυπάμε καλά και στη συνέχεια προσθέτουμε: το αλεύρι, το κακάο, το baking powder και τις βανίλιες. Και ανακατεύουμε καλά.
Μετά πιάνουμε το cheesecake. Σε έναν κάδο ρίχνουμε το τυρί κρέμα και τη ζάχαρη, ενώ όταν χτυπάμε τα υλικά στο μίξερ προσθέτουμε τα αυγά και το γιαούρτι.
Ρίχνουμε και τις βανίλιες και συνεχίζουμε το ανακάτεμα στο χέρι.
Σε ένα ταψί ρίχνουμε λίγο από το μείγμα του red velvet, λίγο από το μείγμα του cheesecake και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να αδειάσουν τα δύο μπολ.
Σε έναν προθερμασμένο φούρνο, ψήνουμε το γλυκό στους 170 βαθμούς για περίπου μια ώρα.
Όταν βάλουμε το ταψί στον φούρνο, ξεκινάμε να φτιάξουμε το frosting.
Σε ένα μπολ ρίχνουμε το τυρί κρέμα, το βούτυρο, τη ζάχαρη άχνη και τη βανίλια. Χτυπάμε καλά στο χέρι και όταν είναι έτοιμο το red velvet cheesecake, βάζουμε και το frosting από πάνω.
