21o
Σημαντική είδηση:
14.02.2026 | 10:01
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό: Κλειστές είσοδοι στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
Cooking 14 Φεβρουαρίου 2026, 08:00
Eνσωμάτωση

Συνταγή: Red velvet cheesecake

Μια συνταγή ότι πρέπει για την ημέρα των ερωτευμένων.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο να απουσιάζει, o Χρήστος Βέργαδος φόρεσε την «ποδιά» και μας έβαλε στον κόσμο του, όπως συνηθίζει άλλωστε. Για μια ακόμη φορά συνδύασε δύο διαφορετικά γλυκά και παρουσίασε ένα αποτέλεσμα ιδανικό για όσους ετοιμάζονται να γιορτάσουν την ημέρα των ερωτευμένων.

Ο γνωστός pastry σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για red velvet cheesecake.

Τα υλικά

Για το red velvet
120 γρ. βούτυρο
200 γρ. ζάχαρη
2 αυγά
160 γρ. αλεύρι
1 κ.σ. κακάο
1 κ.γ. baking powder
140 ml γάλα
2 κ.σ. ξύδι
2 κάψουλες βανίλιας
Κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής

Για το cheesecake
450 γρ. τυρί κρέμα
120 γρ. ζάχαρη
60 γρ. γιαούρτι
2 αυγά
2 κάψουλες βανίλιας

Για το frosting
80 γρ. τυρί κρέμα
40 γρ. βούτυρο
100 γρ. ζάχαρη άχνη
1 κάψουλα βανίλιας

Η διαδικασία

Ξεκινάμε τη συνταγή με το red velvet. Σε ένα μπολ βάζουμε το βούτυρο με τη ζάχαρη και χτυπάμε καλά.

Προσθέτουμε τα αυγά, συνεχίζοντας το ανακάτεμα.

Στο γάλα ρίχνουμε το ξύδι και το κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής και το ρίχνουμε στο μείγμα μας.

Χτυπάμε καλά και στη συνέχεια προσθέτουμε: το αλεύρι, το κακάο, το  baking powder και τις βανίλιες. Και ανακατεύουμε καλά.

Μετά πιάνουμε το cheesecake. Σε έναν κάδο ρίχνουμε το τυρί κρέμα και τη ζάχαρη, ενώ όταν χτυπάμε τα υλικά στο μίξερ προσθέτουμε τα αυγά και το γιαούρτι.

Ρίχνουμε και τις βανίλιες και συνεχίζουμε το ανακάτεμα στο χέρι.

Σε ένα ταψί ρίχνουμε λίγο από το μείγμα του red velvet, λίγο από το μείγμα του cheesecake και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να αδειάσουν τα δύο μπολ.

Σε έναν προθερμασμένο φούρνο, ψήνουμε το γλυκό στους 170 βαθμούς για περίπου μια ώρα.

Όταν βάλουμε το ταψί στον φούρνο, ξεκινάμε να φτιάξουμε το frosting.

Σε ένα μπολ ρίχνουμε το τυρί κρέμα, το βούτυρο, τη ζάχαρη άχνη και τη βανίλια. Χτυπάμε καλά στο χέρι και όταν είναι έτοιμο το red velvet cheesecake, βάζουμε και το frosting από πάνω.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Markets
Τράπεζες
inWellness
inTown
Συνταγή: Σφουγγάτο
Buongiorno 07.02.26

Συνταγή: Σφουγγάτο

Μια ελληνική παραδοσιακή συνταγή. πανεύκολη και πεντανόστιμη.

Σύνταξη
Τα πυρηνικά όπλα επιστρέφουν – Και έρχονται με «διάθεση εκδίκησης», μετά τη λήξη της συμφωνίας START
Νέα επικίνδυνη εποχή 14.02.26

Τα πυρηνικά όπλα επιστρέφουν – Και έρχονται με «διάθεση εκδίκησης», μετά τη λήξη της συμφωνίας START

Έως και 40 χώρες έχουν την τεχνική ικανότητα, και σε ορισμένες περιπτώσεις το απαραίτητο υλικό, για να κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα. Η λήξη της συμφωνίας New START δεν προμηνύει τίποτα καλό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» – Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν
Σαρμπαντού Σαντάτ 14.02.26

«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» - Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν

Η ταινία No Good Men, που ανοίγει το φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, συνδυάζει τρυφερότητα και εξέγερση, αποτυπώνοντας τον έρωτα, το χιούμορ και τη γυναικεία δράση στην Καμπούλ την παραμονή της επιστροφής των Ταλιμπάν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αγίου Βαλεντίνου: Dating apps, sexting και AI – Τι αλλάζει και τι μένει ίδιο στον έρωτα
Ημέρα των Ερωτευμένων 14.02.26

Dating apps, sexting και AI - Τι αλλάζει και τι μένει ίδιο στον έρωτα

Τελικά ερωτευόμαστε ακόμα με τον ίδιο τρόπο; Ή μήπως αυτό που βιώνουμε την εποχή της AI και του φλερτ μέσα από τις οθόνες είναι μια παρατεταμένη διέγερση χωρίς συναισθηματικό βάθος;

Σύνταξη
Αγρότες: Παρέμειναν τη νύχτα στο Σύνταγμα – Αποχωρούν το μεσημέρι με την υπόσχεση συνέχισης του αγώνα
Ελλάδα 14.02.26

Οι αγρότες παρέμειναν τη νύχτα στο Σύνταγμα - Αποχωρούν το μεσημέρι με την υπόσχεση συνέχισης του αγώνα

Οι αγρότες έφτασαν το απόγευμα της Παρασκευής στην Αθήνα την ώρα που εργατικά σωματεία διαδήλωναν ενάντια στο ν/σ για τις ΣΣΕ - Οι κινητοποιήσεις ενώθηκαν στο Σύνταγμα, όπου παραγωγοί με τα τρακτέρ τους παρέμειναν όλο το βράδυ

Σύνταξη
Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών
Τι προτείνουν οι ειδικοί 14.02.26

Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών αυξάνονται κατά 2,5%, ποσοστό που προσδιορίστηκε σύμφωνα με μέσο ετήσιο τον πληθωρισμό του 2025

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Η στιγμή που έγινε έξαλλος ο Λεσόρ με τον Μπόλντγουιν (pics, vid)
Euroleague 14.02.26

Η στιγμή που έγινε έξαλλος ο Λεσόρ με τον Μπόλντγουιν (pics, vid)

Το νικητήριο καλάθι του Γουέιντ Μπόλντγουιν προκάλεσε χαμός στο ΟΑΚΑ, με τον Ματίας Λεσόρ να κάνει «ντου» στον Αμερικανό και να τον συγκρατούν οι ψυχραιμότεροι – Δείτε καρέ-καρέ την αντίδραση του Γάλλου.

Σύνταξη
Solo travelers: Η νέα τάση που αλλάζει παγκόσμια τον τουρισμό
Solo travelers 14.02.26

Η νέα τάση που αλλάζει παγκόσμια τον τουρισμό

Οι solo travelers είναι άνθρωποι που επιλέγουν μια ή και περισσότερες φορές να αποδράσουν από την καθημερινότητα μόνοι τους, να ανακαλύψουν νέα μέρη, να γνωρίσουν καινούριους ανθρώπους και ίσως λίγο καλύτερα τον εαυτό τους

Σύνταξη
Με θες ή «τρίχες»; Έρωτας, φλερτ και τούφες στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα
Culture Live 14.02.26

Με θες ή «τρίχες»; Έρωτας, φλερτ και τούφες στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα

Τι σημαίνει να χαρίζεις ένα κομμάτι του εαυτού σου στον άνθρωπο που επιθυμείς; Για τους εραστές στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα, η απάντηση ήταν κυριολεκτική: μια τούφα μαλλιών, φυλαγμένη ως απόδειξη έρωτα, πόθου και παρουσίας μέσα στην απουσία

Σύνταξη
