Η ενεργειακή κλάση και η παλαιότητα μιας κατοικίας αναδεικνύονται βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης των ζητούμενων τιμών στην αγορά ακινήτων το 2025. Σύμφωνα με στοιχεία του Spitogatos Insights, που βασίζονται στον δείκτη SPI, οι κατοικίες με υψηλή ενεργειακή κλάση (Α+, Α, Β+, Β) είναι ακριβότερες σε όλους τους τομείς της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, σε σύγκριση με εκείνες που ανήκουν σε μεσαία (C, D, E) ή χαμηλή ενεργειακή κλάση (F, G) στις αντίστοιχες περιοχές.

Στην Αττική, τα νότια και τα βόρεια προάστια καταγράφουν τις υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης σε όλες τις κατηγορίες. Ενδεικτικά, στα νότια προάστια η ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικίας υψηλής ενεργειακής κλάσης είναι κατά 52,1% υψηλότερη από αντίστοιχη μεσαίας κλάσης και σχεδόν διπλάσια από κατοικία χαμηλής κλάσης.

Στον δήμο Αθηναίων, η μέση ζητούμενη τιμή για κατοικία υψηλής ενεργειακής κλάσης διαμορφώνεται στα 3.529 ευρώ/τ.μ., επίπεδο αυξημένο κατά 46% έναντι των μεσαίας κλάσης και κατά 84% έναντι των χαμηλής.

Αντίστοιχα μεγάλες αποκλίσεις καταγράφονται στα δυτικά προάστια και στα προάστια Πειραιά, όπου οι τιμές των ενεργειακά αποδοτικών κατοικιών υπερβαίνουν κατά πολύ εκείνες των χαμηλής απόδοσης. Στη Θεσσαλονίκη, οι μεγαλύτερες διαφορές εντοπίζονται στα προάστια, με τις κατοικίες υψηλής ενεργειακής κλάσης να εμφανίζουν τιμές κατά 55% υψηλότερες από τις μεσαίας κλάσης και σχεδόν διπλάσιες από τις χαμηλής. Στον Δήμο Θεσσαλονίκης οι αποκλίσεις είναι πιο περιορισμένες, γεγονός που αποδίδεται στη διαφορετική σύνθεση του αποθέματος.

Ωστόσο, σε επίπεδο ετήσιας μεταβολής, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται κυρίως σε κατοικίες μεσαίας και χαμηλής ενεργειακής κλάσης. Στον Πειραιά, η ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών χαμηλής κλάσης αυξήθηκε κατά 12,9%, ενώ στον Δήμο Αθηναίων η αντίστοιχη αύξηση διαμορφώθηκε στο 11,8%. Η τάση αυτή αποτυπώνει τη στροφή μέρους της ζήτησης σε πιο προσιτές επιλογές, υπό το βάρος των υψηλών τιμών των νεότερων και ενεργειακά αποδοτικών ακινήτων.

Ενοίκια

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στην αγορά ενοικίασης κατοικιών. Στην Αττική, οι υψηλότερες ζητούμενες τιμές για κατοικίες υψηλής ενεργειακής κλάσης εντοπίζονται στα νότια και βόρεια προάστια και στο Κέντρο της Αθήνας. Στα νότια προάστια, τα νεότερα και ενεργειακά αποδοτικά ακίνητα ενοικιάζονται έως και 46% ακριβότερα σε σχέση με τα χαμηλής κλάσης. Στη Θεσσαλονίκη, οι ετήσιες αυξήσεις κινούνται στην περιοχή του 10% σε όλες τις κατηγορίες, με τα ενεργειακά αποδοτικά ακίνητα να διατηρούν προβάδισμα 16%-17% έναντι των χαμηλής απόδοσης.

Παλαιότητα

Καθοριστικό ρόλο στις τιμές παίζει και η παλαιότητα. Στα Νότια Προάστια, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης νεόδμητης κατοικίας φθάνει τα 5.122 ευρώ/τ.μ., ενώ στον Δήμο Αθηναίων η διαφορά μεταξύ νεόδμητων (4.000 ευρώ/τ.μ.) και παλαιότερων (2.250 ευρώ/τ.μ.) είναι ιδιαίτερα έντονη. Το περιορισμένο απόθεμα ενισχύει τις πιέσεις, καθώς οι νεόδμητες κατοικίες αντιστοιχούν μόλις στο 7% των διαθέσιμων προς πώληση ακινήτων στον Δήμο Αθηναίων και στο 3% των προς ενοικίαση. Η εικόνα της αγοράς ακινήτων επιβεβαιώνει ότι η ενεργειακή αναβάθμιση και η νεότητα του ακινήτου αποτελούν «πριμ» στην τιμή, ενώ την ίδια στιγμή η περιορισμένη προσφορά σύγχρονων κατοικιών, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα και εντείνει τις ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

