Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Το F1 με τον Μπραντ Πιτ πήρε το «πράσινο φως» για το sequel

Όταν στα τέλη του 2021 τα μεγάλα στούντιο του πλανήτη έμπαιναν σε έναν πόλεμο εκατομμυρίων για το ποιος θα αποκτήσει τα δικαιώματα μια ταινίας που ενέπλεκε τους Μπραντ Πιτ, Τζόζεφ Κοσίνσκι και Λιούις Χάμιλτον, ήξεραν ότι έπαιρναν ένα μεγάλο ρίσκο.

Το ίδιο και η δημιουργική ομάδα, όταν ξεκίνησε τα γυρίσματα της ταινίας F1 τον Ιούλιο του 2023. Και όχι άδικα: η ιστορία έως τότε είχε δείξει ότι όταν ο κινηματογράφος και οι μηχανοκίνητες αγώνες ταχύτητας έμπαιναν στην ίδια πρόταση, το αποτέλεσμα ήταν στην καλύτερη περίπτωση γραφικό.

Περίπου δύο χρόνια αργότερα, όλο αυτό το άγχος άνηκε στο παρελθόν. Το F1 μπήκε στις σκοτεινές αίθουσες με «σπασμένα φρένα», λίγο καιρό αργότερα κατέκτησε και την κορυφή του Apple TV+, ενώ κέρδισε και 4 υποψηφιότητες στα επερχόμενα βραβεία Όσκαρ – ανάμεσα και αυτό της Καλύτερης Ταινίας.

Το ρίσκο και τα 300 εκατ. δολάρια που ξοδεύτηκαν έπιασαν τόπο κι αυτό που ακουγόταν ως φήμη το τελευταίο διάστημα, πλέον είναι πραγματικότητα. η Apple Studios έδωσε το «πράσινο φως» για το sequel της ταινίας F1.

Ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ, μιλώντας στο BBC κατά τη διάρκεια του ετήσιου γεύματος των υποψηφίων των Όσκαρ στο Λος Άντζελες, παραδέχτηκε ότι ήταν «έκπληκτος και ενθουσιασμένος» από την υποψηφιότητα του φιλμ για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

«Ήταν μια μακρά διαδρομή μέχρι να ολοκληρωθεί η ταινία, καθώς έπρεπε να αντέξουμε μερικές απεργίες, αλλά τελικά το έργο ψυχαγώγησε το κοινό σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Μπρουκχάιμερ για το F1.

«Δεν είχα συνεργαστεί ποτέ με τον Μπραντ Πιτ στο παρελθόν και ήταν πραγματικά συναρπαστικό να δουλέψω μαζί του», πρόσθεσε.

Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη λεπτομέρειες για την πλοκή, θεωρείται βέβαιο ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός θα επιστρέψει για το σίκουελ. Πέρα από αυτό, ο Μπρουκχάιμερ τόνισε ότι οι περαιτέρω λεπτομέρειες παραμένουν, προς το παρόν, επτασφράγιστο μυστικό.