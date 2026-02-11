Η Ρωσία δήλωσε ότι θα τηρήσει τα όρια για τα πυρηνικά της όπλα, όπως ορίζονται στην λήξασα συνθήκη ελέγχου των όπλων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον η Ουάσιγκτον συνεχίσει να κάνει το ίδιο.

Η συμφωνία New START έληξε νωρίτερα αυτό το μήνα, αφήνοντας τις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου χωρίς δεσμευτικούς περιορισμούς στα στρατηγικά τους οπλοστάσια για πρώτη φορά σε περισσότερο από μισό αιώνα και προκαλώντας φόβους για έναν νέο παγκόσμιο αγώνα εξοπλισμών.

Η Ρωσία αλλάζει στάση

Σύμφωνα με το Al Jazzera, σε ομιλία του στο κοινοβούλιο την Τετάρτη, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν βιάζεται να αρχίσει την ανάπτυξη και την παραγωγή περισσότερων όπλων – ανατρέποντας τα σχόλια που έκανε το υπουργείο του την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τα οποία η Ρωσία θεωρούσε ότι δεν δεσμεύεται πλέον από τους όρους της συνθήκης.

«Προχωράμε με βάση το γεγονός ότι αυτό το μορατόριουμ, το οποίο ανακοινώθηκε από τον πρόεδρό μας, παραμένει σε ισχύ, αλλά μόνο όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπερβαίνουν τα καθορισμένα όρια», δήλωσε ο Λαβρόφ.

«Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βιάζονται να εγκαταλείψουν αυτά τα όρια και ότι θα τηρηθούν στο άμεσο μέλλον», είπε, χωρίς να εξηγήσει τη βάση για αυτή την υπόθεση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να τηρήσει εθελοντικά τα όρια που ορίζονται στη New START για ένα ακόμη έτος, λέγοντας ότι θέλει μια «νέα, βελτιωμένη και εκσυγχρονισμένη» συνθήκη αντί για παράταση της παλαιάς.

Η Κίνα δεν επιθυμεί να διαπραγματευτεί

Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), το πυρηνικό οπλοστάσιο της Κίνας αυξάνεται ταχύτερα από αυτό οποιασδήποτε άλλης χώρας, με περίπου 100 νέες κεφαλές πυραύλων ετησίως από το 2023.

Ωστόσο, το Πεκίνο αρνείται να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, επειδή ισχυρίζεται ότι διαθέτει μόνο ένα μικρό μέρος του αριθμού των κεφαλών πυραύλων τους – περίπου 600, σε σύγκριση με περίπου 4.000 για τη Ρωσία και τις ΗΠΑ.

Με τη λήξη της συνθήκης, ο εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιάν δήλωσε ότι η Κίνα δεν θα συμμετάσχει στις διμερείς συνομιλίες για τη μείωση των όπλων.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι, εάν η Κίνα ενταχθεί σε μια νέα συμφωνία, τότε το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τους πυρηνικούς συμμάχους των ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, που διαθέτουν 290 και 225 πυρηνικές κεφαλές, αντίστοιχα.

Η New START, που υπογράφηκε για πρώτη φορά στην Πράγα το 2010 από τους τότε προέδρους των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Μπαράκ Ομπάμα και Ντμίτρι Μεντβέντεφ, περιόρισε το πυρηνικό οπλοστάσιο κάθε πλευράς σε 1.550 στρατηγικές κεφαλές – μια μείωση σχεδόν 30% από το προηγούμενο όριο που είχε τεθεί το 2002.

Τα όπλα ή οι κεφαλές που έχουν αναπτυχθεί είναι εκείνα που βρίσκονται σε ενεργό υπηρεσία και είναι διαθέσιμα για ταχεία χρήση, σε αντίθεση με εκείνα που βρίσκονται σε αποθήκευση ή περιμένουν να αποσυναρμολογηθούν.

Επίσης, επέτρεπε σε κάθε πλευρά να διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις του πυρηνικού οπλοστασίου της άλλης, αν και αυτές αναστάλησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και δεν έχουν ξαναρχίσει από τότε.

Το 2023, η Ρωσία απέρριψε τις επιθεωρήσεις των πυρηνικών της εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της συνθήκης, καθώς αυξήθηκαν οι εντάσεις με τις ΗΠΑ λόγω του σχεδόν τετραετούς πολέμου στην Ουκρανία.

Ωστόσο, δήλωσε ότι παρέμεινε προσηλωμένη στα ποσοτικά όρια που έχουν τεθεί.